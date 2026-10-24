Masz telewizor w domu? Kontroler może zażądać dokumentów. Za jedno zaniedbanie grozi 915 zł
Wielu Polaków płaci za telewizję kablową, satelitarną lub dostęp do platform streamingowych i jest przekonanych, że wszystkie obowiązki zostały już uregulowane. Tymczasem przepisy przewidują jeszcze jedną opłatę, a jej brak może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Poczta Polska ma prawo sprawdzać, czy odbiorniki zostały zarejestrowane i czy abonenci wywiązują się z obowiązku płacenia abonamentu RTV. W 2026 roku dodatkowa opłata za używanie niezarejestrowanego telewizora wynosi aż 915 zł. Warto jednak wiedzieć, co kontroler może sprawdzić, jakich dokumentów zażądać i czy trzeba otworzyć mu drzwi.
Poczta Polska sprawdza telewizory i radia. Właściciele powinni znać przepisy
Abonament radiowo-telewizyjny od lat budzi kontrowersje. Część Polaków uważa, że skoro płaci już za telewizję u prywatnego operatora, nie powinna ponosić kolejnych kosztów.
Obowiązujące przepisy stanowią jednak inaczej.
Opłata abonamentowa jest związana z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z wyborem konkretnego dostawcy programów.
Nie ma zatem znaczenia, czy domownik ogląda Telewizję Polską, korzysta z telewizji kablowej, czy wybiera wyłącznie zagraniczne stacje.
Jeżeli urządzenie spełnia ustawowe kryteria odbiornika, co do zasady podlega obowiązkowi rejestracji.
Właśnie prawidłowość dopełnienia tych formalności może być przedmiotem kontroli.
Jeden dokument może mieć ogromne znaczenie
Podczas kontroli istotne są dokumenty potwierdzające zarejestrowanie odbiornika.
Poczta Polska wskazuje, że użytkownik powinien dysponować potwierdzeniem rejestracji oraz informacją o nadanym indywidualnym numerze identyfikacyjnym.
Warto pamiętać, że dowód zakupu telewizora nie zastępuje dokumentu rejestracyjnego.
Podobnie wygląda sytuacja z rachunkami za telewizję kablową.
Nawet jeśli gospodarstwo domowe regularnie opłaca faktury wystawiane przez operatora, nie stanowi to potwierdzenia regulowania abonamentu RTV.
To dwa odrębne zobowiązania.
Zapłaciłeś abonament? Zachowaj potwierdzenie
Osoby, które otrzymają informację o zaległościach, powinny w pierwszej kolejności sprawdzić historię swoich wpłat.
Pomocne mogą okazać się potwierdzenia przelewów bankowych, dowody wpłat pocztowych oraz dokumenty dotyczące rejestracji lub wyrejestrowania odbiornika.
Szczególne znaczenie mają daty i kwoty płatności.
Jeżeli abonent jest przekonany, że uregulował należność, ale system wykazuje zadłużenie, potwierdzenie przelewu pozwala wyjaśnić rozbieżność.
Warto również sprawdzić, czy płatność została skierowana na właściwy rachunek i prawidłowo przypisana do numeru abonenta.
Brak zachowanego potwierdzenia nie oznacza automatycznie, że wpłata przepadła. Historię transakcji można często odtworzyć w banku.
Nawet 915 zł dodatkowej opłaty. Skąd taka kwota?
Przepisy przewidują szczególną sankcję za używanie niezarejestrowanego odbiornika.
Wysokość dodatkowej opłaty stanowi trzydziestokrotność miesięcznej stawki abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia naruszenia.
W 2026 roku miesięczny abonament za telewizor wynosi 30,50 zł.
Po pomnożeniu tej kwoty przez 30 otrzymujemy 915 zł.
W przypadku niezarejestrowanego radia dodatkowa opłata wynosi 285 zł, ponieważ miesięczna stawka za odbiornik radiowy to 9,50 zł.
Ważne: 915 zł nie jest automatyczną karą za każdy spóźniony przelew. Dotyczy stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.
Jeżeli urządzenie zostało zarejestrowane, ale abonent przestał opłacać abonament, konsekwencją mogą być zaległości wraz z odsetkami, a nie automatycznie dodatkowa opłata za brak rejestracji.
Kontroler puka do drzwi. Czy trzeba go wpuścić?
To jedno z najważniejszych pytań dotyczących abonamentu RTV.
Kontrole przeprowadzają upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej, a nie każdy listonosz doręczający korespondencję.
Osoba przeprowadzająca kontrolę powinna okazać legitymację służbową i odpowiednie upoważnienie. Na żądanie kontrolowanego musi również przedstawić dowód osobisty.
Nie oznacza to jednak, że może wejść do prywatnego mieszkania wbrew woli domowników.
Przepisy dotyczące abonamentu nie przyznają kontrolerom uprawnienia do przymusowego wejścia do lokalu ani do jego przeszukania.
Kontroler nie ma więc takich samych uprawnień jak funkcjonariusz działający na podstawie odpowiednich przepisów.
Odmowa wpuszczenia pracownika Poczty Polskiej nie powoduje jednak, że obowiązek abonamentowy znika. Nie oznacza również umorzenia wcześniejszych zaległości.
Nie wystarczy zobaczyć telewizor. Kontrola musi wykazać konkretne okoliczności
Ważne znaczenie ma orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W wyroku z 7 marca 2023 roku, sygnatura II GSK 94/20, sąd wskazał na konieczność ustalenia określonych faktów podczas kontroli.
Chodzi o obecność urządzenia, możliwość natychmiastowego odbioru programu, stan rejestracji oraz okres używania odbiornika.
Ten ostatni element jest istotny, ponieważ przepisy przewidują 14 dni na rejestrację urządzenia od momentu wejścia w jego posiadanie.
Samo przypuszczenie, że ktoś posiada telewizor, nie wystarcza do prawidłowego ustalenia dodatkowej opłaty.
Zaległości mogą trafić do urzędu skarbowego
Problemy finansowe nie kończą się na dodatkowej opłacie za brak rejestracji.
Osoby, które mają zarejestrowany odbiornik, ale nie regulują abonamentu, mogą otrzymać wezwanie do zapłaty zaległości.
Jeżeli należności nie zostaną uregulowane, możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego w trybie administracyjnym.
Poczta Polska informuje, że po wymaganych czynnościach może zostać wystawiony tytuł wykonawczy kierowany do urzędu skarbowego.
W takim przypadku znaczenie mają nie tylko zaległe opłaty, ale również odsetki i ewentualne koszty postępowania.
Dlatego otrzymanego upomnienia nie należy ignorować, nawet jeżeli abonent uważa je za bezpodstawne.
Najlepiej porównać wskazane zadłużenie z dokumentami potwierdzającymi płatności i wyjaśnić rozbieżności.
Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła następujące miesięczne stawki:
|Rodzaj odbiornika
|Opłata miesięczna
|Opłata za 12 miesięcy z góry
|Radio
|9,50 zł
|102,60 zł
|Telewizor lub telewizor i radio
|30,50 zł
|329,40 zł
Osoby opłacające abonament za cały rok z góry korzystają z dziesięcioprocentowej zniżki.
Jeżeli należności są regulowane co miesiąc, roczny koszt wynosi odpowiednio 114 zł za radio oraz 366 zł za telewizor.
W przypadku gospodarstwa domowego obowiązuje zasadniczo jedna opłata, niezależnie od liczby używanych odbiorników.
Inne reguły dotyczą przedsiębiorców i instytucji, gdzie obowiązek może obejmować poszczególne urządzenia.
Nie każdy musi płacić. Seniorzy mogą korzystać ze zwolnienia
Przepisy przewidują również zwolnienia z abonamentu RTV.
Z opłat zwolnione są między innymi osoby, które ukończyły 75 lat. W ich przypadku zwolnienie następuje automatycznie, na zasadach określonych w ustawie.
Uprawnienia przysługują także wybranym grupom osób z niepełnosprawnościami oraz części emerytów po 60. roku życia, których świadczenie nie przekracza ustawowego progu.
W tych przypadkach konieczne może być przedstawienie dokumentów i złożenie oświadczenia w placówce Poczty Polskiej.
Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza więc automatycznego zwolnienia z abonamentu.
Sprzedałeś telewizor? To jeszcze nie koniec formalności
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że pozbycie się odbiornika nie powoduje automatycznego zamknięcia konta abonamentowego.
Jeżeli telewizor został sprzedany, oddany lub przestał być używany, należy zadbać o odpowiednie zgłoszenie i wyrejestrowanie urządzenia.
W przeciwnym razie w dokumentacji Poczty Polskiej może nadal figurować aktywna rejestracja.
Potwierdzenie wyrejestrowania warto przechowywać razem z dokumentami dotyczącymi wcześniejszych wpłat.
Co zrobić, żeby uniknąć problemów?
Najważniejsze jest sprawdzenie, czy odbiornik został prawidłowo zarejestrowany, a należności są regulowane zgodnie z przepisami.
Warto zachować potwierdzenia płatności, dokumenty dotyczące ewentualnego zwolnienia oraz zgłoszenia zmian związanych z użytkowaniem urządzeń.
Jeżeli pojawi się upomnienie, należy sprawdzić jego podstawę i porównać wskazane kwoty z własną historią wpłat.
W 2026 roku dodatkowa opłata za używanie niezarejestrowanego telewizora wynosi 915 zł. Kontroler Poczty Polskiej ma jednak ściśle określone uprawnienia i nie może samodzielnie wymusić wejścia do prywatnego mieszkania.
Znajomość tych zasad pozwala uniknąć zarówno niepotrzebnych kosztów, jak i nieporozumień podczas kontroli.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.