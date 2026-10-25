Masz w domu zapas wody? Rząd wskazuje konkretne minimum na trzy dni
Ile wody masz obecnie w domu? Jeśli dojdzie do poważnej awarii wodociągów, długotrwałego blackoutu lub innej sytuacji kryzysowej, zapasy mogą okazać się niewystarczające już po kilkunastu godzinach. W oficjalnym „Poradniku bezpieczeństwa” polskie instytucje wskazują konkretną ilość wody, którą warto przygotować na pierwsze trzy doby. Minimum to 3 litry na osobę dziennie. Dla czteroosobowej rodziny oznacza to aż 36 litrów.
Rząd zaleca przygotowanie zapasów na 72 godziny
W codziennym życiu dostęp do bieżącej wody wydaje się czymś oczywistym. Wystarczy odkręcić kran, aby przygotować posiłek, umyć ręce czy napić się wody.
Sytuacja zmienia się, kiedy dochodzi do awarii infrastruktury.
Przerwy w dostawie wody mogą być spowodowane uszkodzeniem wodociągu, powodzią, skażeniem ujęcia lub problemami z zasilaniem urządzeń odpowiedzialnych za jej dostarczanie.
W takich okolicznościach mieszkańcy mogą zostać zmuszeni do korzystania z wcześniej zgromadzonych zapasów.
Właśnie dlatego w rządowym „Poradniku bezpieczeństwa” znalazło się zalecenie przygotowania się na co najmniej 72 godziny samodzielnego funkcjonowania.
Jednym z podstawowych elementów takiego przygotowania jest woda.
Minimum 3 litry na osobę dziennie. Ile to oznacza dla rodziny?
Oficjalne zalecenie zakłada przygotowanie co najmniej 3 litrów wody na osobę na dobę.
To ilość przeznaczona przede wszystkim do picia i podstawowych potrzeb związanych z przygotowaniem żywności.
Aby obliczyć zapas na trzy dni, wystarczy pomnożyć liczbę domowników przez 3 litry i następnie przez trzy doby.
|Liczba osób
|Na jedną dobę
|Na 72 godziny
|1 osoba
|3 litry
|9 litrów
|2 osoby
|6 litrów
|18 litrów
|3 osoby
|9 litrów
|27 litrów
|4 osoby
|12 litrów
|36 litrów
|5 osób
|15 litrów
|45 litrów
|6 osób
|18 litrów
|54 litry
Czteroosobowa rodzina powinna więc przygotować minimum 36 litrów wody na trzy dni.
To równowartość 24 standardowych butelek o pojemności 1,5 litra albo sześciu zgrzewek po cztery takie butelki.
Nie jest to ilość, którą trzeba zużyć każdego dnia. To rezerwa na wypadek ograniczonego dostępu do bezpiecznej wody.
Dlaczego trzy litry mogą nie wystarczyć?
Wskazane w poradniku 3 litry na osobę dziennie to podstawowe minimum, a nie uniwersalna ilość wystarczająca w każdych warunkach.
Zapotrzebowanie na wodę zależy od wieku, temperatury otoczenia, aktywności fizycznej i stanu zdrowia.
W upalne dni organizm traci więcej płynów, dlatego potrzeby mogą wzrosnąć.
Większego zapasu mogą wymagać także kobiety karmiące piersią, osoby chore oraz domownicy, którzy przyjmują leki wymagające popijania odpowiednią ilością wody.
Warto również pamiętać, że woda jest potrzebna nie tylko do picia.
Może być niezbędna do przygotowania posiłków, umycia naczyń czy zachowania podstawowej higieny.
Dlatego gospodarstwa domowe, które mają odpowiednie możliwości przechowywania, mogą przygotować większy zapas.
Masz psa albo kota? Ich potrzeby też trzeba uwzględnić
W oficjalnych zaleceniach dotyczących przygotowania na sytuacje kryzysowe zwraca się również uwagę na potrzeby zwierząt domowych.
Pies lub kot także musi mieć zapewniony dostęp do świeżej wody.
Ilość potrzebnych płynów zależy między innymi od wielkości zwierzęcia, sposobu żywienia i temperatury.
Nie należy więc traktować 36 litrów przygotowanych dla czteroosobowej rodziny jako zapasu obejmującego automatycznie również zwierzęta.
Warto przechowywać dla nich dodatkową wodę oraz odpowiednią ilość karmy.
Jak przechowywać wodę, żeby nadawała się do picia?
Najprostszym rozwiązaniem jest zakup fabrycznie zamkniętej wody butelkowanej.
Butelki powinny być przechowywane zgodnie z informacjami producenta, najlepiej w chłodnym i zacienionym miejscu, z dala od źródeł ciepła i substancji chemicznych.
Nie należy zostawiać ich na długi czas w nasłonecznionym samochodzie ani przy kaloryferze.
Warto regularnie sprawdzać daty minimalnej trwałości i wymieniać zapasy w ramach codziennego zużycia.
Można zastosować prostą zasadę: najpierw wykorzystujemy butelki kupione najwcześniej, a na ich miejsce dokupujemy nowe.
Dzięki temu woda nie będzie zalegała w domu przez wiele lat.
Czy można przechowywać wodę z kranu?
Tak, ale wymaga to większej ostrożności niż przechowywanie fabrycznie zamkniętych butelek.
Woda przeznaczona do picia powinna trafić do czystych, odpowiednich pojemników przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Pojemniki muszą być szczelne, właściwie umyte i przechowywane w higienicznych warunkach.
Nie należy używać opakowań, w których wcześniej znajdowały się detergenty, środki chemiczne czy paliwa.
Wodę przygotowaną samodzielnie trzeba odpowiednio często wymieniać, uwzględniając sposób jej przechowywania i zalecenia sanitarne.
W przypadku komunikatu o skażeniu wody należy bezwzględnie stosować się do instrukcji sanepidu i dostawcy wody. Samo przegotowanie nie usuwa wszystkich rodzajów zanieczyszczeń, szczególnie chemicznych.
Co zrobić, jeśli w kranie nagle zabraknie wody?
Podczas awarii wodociągowej najważniejsze jest sprawdzenie oficjalnych komunikatów lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego i władz samorządowych.
Mieszkańcy mogą otrzymać informacje o przewidywanym czasie usunięcia usterki oraz ewentualnych punktach poboru wody.
W przypadku Warszawy takie komunikaty publikują między innymi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz miejskie służby informacyjne.
Jeżeli woda nadal płynie, ale pojawiło się ostrzeżenie dotyczące jej jakości, nie wolno zakładać, że nadaje się do picia.
Należy sprawdzić, czy służby zalecają przegotowanie wody, ograniczenie jej wykorzystania czy całkowity zakaz spożywania.
Wcześniej przygotowane butelki z wodą pitną mogą wówczas zapewnić podstawowe bezpieczeństwo.
Nie tylko woda. Co jeszcze powinno znaleźć się w domu?
Rządowy poradnik wskazuje, że przygotowanie na sytuację kryzysową powinno obejmować kilka podstawowych obszarów.
Oprócz zapasu wody warto zadbać o żywność, która nie wymaga chłodzenia ani skomplikowanego przygotowania.
Przydatne mogą być konserwy, pieczywo chrupkie, produkty o długim terminie przydatności oraz gotowe posiłki.
W domu powinny znajdować się także niezbędne leki, apteczka, latarka, zapasowe baterie, naładowany powerbank i radio działające bez zasilania sieciowego.
W oficjalnych zaleceniach pojawia się również gotówka w różnych nominałach, ponieważ podczas awarii mogą wystąpić problemy z płatnościami elektronicznymi.
Nie należy zapominać o podstawowych środkach higienicznych, dokumentach i planie kontaktu z bliskimi.
Czy rząd zapowiada brak wody przez trzy dni?
Nie. Zalecenie przygotowania 72-godzinnych zapasów nie oznacza, że w Polsce zapowiedziano trzydniową przerwę w dostawie wody.
„Poradnik bezpieczeństwa” ma charakter prewencyjny.
Jego celem jest zwiększenie odporności gospodarstw domowych na różne nieprzewidziane zdarzenia.
Takie przygotowanie może przydać się podczas awarii wodociągów, powodzi, gwałtownych burz, przerw w dostawie energii czy konieczności czasowego pozostania w domu.
Najważniejsza liczba, którą warto zapamiętać, to 3 litry na osobę na dobę. Dla czteroosobowej rodziny oznacza to minimum 36 litrów wody na 72 godziny.
To stosunkowo prosty zapas do przygotowania, a w sytuacji kryzysowej może mieć fundamentalne znaczenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.