Od poniedziałku wielka promocja w Lidlu. Dwa produkty i trzeci za grosz. Rodzice powinni sprawdzić ofertę
Lidl przygotował kolejną promocję, która może zainteresować szczególnie rodziny z dziećmi. Od poniedziałku 26 października rusza akcja „2+1 za grosz” na wszystkie słodycze marki Kinder. Oferta potrwa do soboty 31 października. To jednak nie koniec przecen. Sieć zapowiada również rabaty na mrożone ryby i owoce morza, a wybrany drugi produkt będzie można kupić o połowę taniej. Przed zakupami warto poznać zasady obu promocji.
Lidl rusza z promocją 2+1 za grosz. Start już 26 października
W poniedziałek 26 października w sklepach Lidl rozpocznie się promocja na słodycze marki Kinder.
Zasada akcji jest prosta: przy zakupie trzech produktów objętych ofertą najtańszy z nich kosztuje zaledwie jeden grosz.
Promocja obejmuje wszystkie słodycze Kinder wskazane w gazetce sieci.
Klienci będą mogli skorzystać z niej przez sześć dni, od poniedziałku 26 października do soboty 31 października 2026 roku.
To oferta, która może zainteresować osoby kupujące słodycze dla dzieci, przygotowujące upominki lub planujące większe zakupy.
Jak działa promocja Kinder za grosz?
Warto zwrócić uwagę na sposób naliczania rabatu.
Hasło „2+1 za grosz” oznacza, że przy zakupie trzech produktów objętych akcją najtańszy z nich zostanie przeceniony do jednego grosza.
Przykładowo, jeśli klient wybierze trzy słodycze Kinder kosztujące po 5 zł, zamiast 15 zł zapłaci 10,01 zł.
Jeśli jednak produkty mają różne ceny, promocja obejmie najtańszy z nich.
Przykładowo przy cenach 8 zł, 6 zł i 4 zł rachunek wyniesie 14,01 zł zamiast 18 zł.
Dlatego przed zakupem warto sprawdzić ceny poszczególnych artykułów.
Największą procentową korzyść można uzyskać przy wyborze produktów o podobnej wartości.
Wszystkie słodycze Kinder. Oferta potrwa do soboty
Na materiale promocyjnym Lidl wskazuje, że akcja dotyczy wszystkich słodyczy Kinder.
Na grafice przedstawiono między innymi produkty z popularnej linii Kinder Chocolate oraz Kinder Bueno.
W gazetce podano również informację, że szczegóły promocji znajdują się na stronie 13.
Przed zakupami warto zapoznać się z pełnymi warunkami oferty, w szczególności z ewentualnymi ograniczeniami dotyczącymi liczby produktów.
Na widocznym fragmencie gazetki nie wskazano konieczności aktywowania kuponu Lidl Plus dla tej promocji.
Nie należy więc zakładać, że aplikacja jest obowiązkowa, bez sprawdzenia szczegółowego regulaminu.
Lidl przecenia także mrożone ryby i owoce morza
W tej samej gazetce znalazła się promocja na wszystkie mrożone ryby i owoce morza marki Ocean Sea.
Akcja rozpocznie się w poniedziałek 26 października i potrwa do środy 28 października.
Sieć przygotowała rabat w wysokości 50 procent na drugi, tańszy produkt.
Oznacza to, że klient kupujący dwa artykuły objęte promocją zapłaci pełną cenę za droższy z nich, natomiast drugi, tańszy zostanie przeceniony o połowę.
Przykładowo, jeśli produkty kosztują 30 zł i 20 zł, cena po naliczeniu promocji wyniesie 40 zł zamiast 50 zł.
To ważne rozróżnienie, ponieważ rabat nie oznacza obniżenia ceny obu produktów o 50 procent.
Trzeba aktywować kupon Lidl Plus
W przypadku promocji na mrożone ryby i owoce morza w gazetce widoczny jest symbol aplikacji Lidl Plus.
Oznacza to, że skorzystanie z oferty wymaga aktywowania odpowiedniego kuponu.
Przed podejściem do kasy należy więc sprawdzić aplikację i upewnić się, że rabat został włączony.
Oferta obejmuje drugi, tańszy produkt, dlatego końcowa oszczędność będzie zależeć od cen wybranych artykułów.
Dwie promocje, różne terminy. O tym trzeba pamiętać
|Promocja
|Zasady
|Termin
|Wszystkie słodycze Kinder
|2+1 za 1 grosz, najtańszy produkt za grosz
|26–31 października
|Mrożone ryby i owoce morza Ocean Sea
|Drugi, tańszy produkt 50% taniej, z kuponem Lidl Plus
|26–28 października
Obie akcje rozpoczynają się w poniedziałek, ale kończą w różnych terminach.
Na zakup słodyczy Kinder klienci będą mieli czas do soboty 31 października.
Promocja na mrożone ryby i owoce morza potrwa natomiast tylko do środy 28 października.
Przed zakupami warto sprawdzić jedną rzecz
Promocje wielosztukowe mogą przynieść oszczędności, ale pod warunkiem właściwego dobrania produktów.
W przypadku Kinder za grosz warto pamiętać, że rabat dotyczy najtańszego z trzech artykułów.
Przy mrożonych rybach i owocach morza zniżka obejmuje natomiast drugi, tańszy produkt i wymaga kuponu Lidl Plus.
Od poniedziałku 26 października Lidl uruchomi więc dwie akcje promocyjne: słodycze Kinder w ofercie 2+1 za grosz oraz mrożone produkty Ocean Sea z rabatem 50 procent na drugi, tańszy artykuł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.