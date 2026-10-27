80-latka jechała pod prąd drogą S8. Policja zatrzymała jej prawo jazdy

27 października 2026 12:16 | Autor: Bartłomiej Radecki | Mazowsze | Brak komentarzy

Bardzo niebezpieczna sytuacja na drodze ekspresowej S8. 80-letnia mieszkanka Sieradza jechała pod prąd w kierunku Warszawy. O wszystkim policję zawiadomili inni kierowcy. Kobieta była trzeźwa, ale funkcjonariusze zatrzymali jej prawo jazdy. Sprawą zajmie się sąd.

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Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.
Radiowóz na sygnale. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Shutterstock.

Kierowcy alarmowali policję

Do zdarzenia doszło 25 października około godziny 15.30.

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Do dyżurnego sieradzkiej policji zaczęły napływać zgłoszenia od kierowców poruszających się drogą ekspresową S8. Informowali oni, że jeden z pojazdów jedzie pod prąd w kierunku Warszawy.

Na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol.

Mitsubishi stało już na pasie awaryjnym

Policjanci zauważyli opisany samochód niedaleko węzła Sieradz-Wschód.

W chwili przyjazdu funkcjonariuszy Mitsubishi znajdowało się już na pasie awaryjnym.

Za kierownicą siedziała 80-letnia mieszkanka Sieradza.

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Badanie alkomatem wykazało, że kobieta była trzeźwa. Posiadała również ważne uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wracała z cmentarza

Jak przekazała aspirant sztabowa Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji, kobieta wracała z cmentarza znajdującego się na terenie gminy Wróblew.

W rozmowie z funkcjonariuszami seniorka wyjaśniła, że w pewnym momencie zorientowała się, że droga wydaje jej się nietypowo długa.

Wtedy miała zauważyć, że znalazła się w nieprawidłowej sytuacji na trasie.

Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy

Mimo że 80-latka była trzeźwa, funkcjonariusze zdecydowali o zatrzymaniu jej prawa jazdy.

Sprawa zostanie teraz skierowana do sądu.

Za jazdę pod prąd może grozić kara grzywny w wysokości nawet 30 tysięcy złotych.

Jazda pod prąd na ekspresówce to ogromne zagrożenie

Takie sytuacje należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych na drogach szybkiego ruchu. Kierowca jadący w przeciwnym kierunku może doprowadzić do czołowego zderzenia z pojazdami poruszającymi się z dużą prędkością.

W tym przypadku inni kierowcy szybko zareagowali i zawiadomili policję. Dzięki temu patrol mógł zlokalizować samochód i przerwać dalszą jazdę.

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