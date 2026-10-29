Nocny pożar hali na Mazowszu. Na miejscu były liczne siły i środki

29 października 2026 10:39 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

W środę około godziny 22.00 przy ulicy Sierpeckiej w Płocku doszło do pożaru hali, w której znajdował się sprzęt rolniczy. Na miejscu pracowały służby ratunkowe. Strażacy prowadzili akcję gaśniczą, a policjanci zabezpieczali teren i wspierali ich działania. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

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Fot. OSP w Płocku-Trzepowie.

Liczne zastępy na miejscu

Do gaszenia pożaru zadysponowano liczne siły i środki. Na miejscu pojawiły się Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze nr 1, 2 i 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Przyjechały także Ochotnicze Straże pożarne z OSP Płock-Trzepowo, OSP Ciachcin oraz OSP Słupno, a także Zakładowa Straż Pożarna ORLEN.

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Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich

Funkcjonariusze przekazali pierwsze ustalenia dotyczące pożaru. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w jego powstaniu. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia, w którym prowadzone będą dalsze czynności mające wyjaśnić okoliczności pożaru.

Na miejscu zaplanowano oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Ich celem będzie ustalenie dokładnych przyczyn oraz okoliczności powstania ognia w hali przy ulicy Sierpeckiej.

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