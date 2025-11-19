Mieszkańcy bloków powinni działać natychmiast. Srogie kary i nawet areszt. Zostało tylko 13 miesięcy
Od 1 stycznia 2027 roku wszystkie liczniki wody, ciepła i podzielniki kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych muszą umożliwiać zdalny odczyt danych. Jeżeli urządzenia w Twoim mieszkaniu nie spełniają nowych wymagań, konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe. Przepisy przewidują grzywny nawet do 10 tysięcy złotych, a w skrajnych sytuacjach nawet areszt. Zegar już tyka i zostało niewiele czasu na dostosowanie się.
Zmiana wynika z nowelizacji Prawa energetycznego wdrażającego unijną politykę efektywności energetycznej. Ustawodawca nałożył na spółdzielnie, wspólnoty i mieszkańców obowiązek całkowitego przejścia na systemy zdalnego odczytu do końca 2026 roku. To nie jest zalecenie, lecz twardy obowiązek prawny.
Według aktualnych danych około 6,8 miliona gospodarstw domowych korzysta już z nowych liczników. To jedynie 36 procent mieszkań w całej Polsce. Szacuje się, że nawet 8 milionów lokali wciąż ma urządzenia mechaniczne albo modele bez funkcji zdalnego odczytu. Każdy taki licznik będzie musiał zostać wymieniony w ciągu najbliższych miesięcy.
Nowe liczniki zdalne mają oznaczenie LZO oraz cyfrowy ekran. Problem w tym, że wielu mieszkańców nie potrafi odróżnić ich od starszych modeli. Urządzenia wyglądają podobnie, ale stare warianty nie spełniają wymogów i po 1 stycznia 2027 roku będą traktowane jako nielegalne.
Zarządcy zaczynają działać
W całej Polsce rozpoczęły się masowe wymiany. Gmina Hyżne wymienia 1500 wodomierzy, Kolonowskie przeznaczyło ponad pół miliona złotych na zakup 800 nowych liczników, a wrocławski TBS montuje ciepłomierze w kolejnych blokach. Podobne prace trwają w spółdzielni Osiedle Młodych w Poznaniu.
To jednak nadal zbyt mało. Jak oceniają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przy obecnym tempie wiele wspólnot może nie zdążyć do końca przyszłego roku. Zarządcy wskazują na brak ekip montażowych i trudności z wejściem do mieszkań, ale przepisy nie przewidują żadnych wyjątków. Po 1 stycznia 2027 roku brak wymiany będzie traktowany jako naruszenie prawa.
Wymiana bezpłatna tylko z nazwy
Choć oficjalnie wymiana liczników ma być bezpłatna, koszty są przenoszone na czynsze i opłaty eksploatacyjne. Według wyliczeń branży koszt wymiany jednego kompletu urządzeń to od 300 do 500 złotych. Mieszkańcy nie płacą jednorazowo, ale ich opłaty rosną o 30 do 80 złotych miesięcznie przez kilka lub kilkanaście miesięcy.
Coraz częściej pojawiają się skargi. W mediach lokalnych pani Zofia z Poznania opowiada, że po piśmie informującym o bezpłatnej wymianie jej opłaty wzrosły o 80 złotych. Dla wielu mieszkańców to realne obciążenie, zwłaszcza przy obecnych kosztach utrzymania.
Kary będą realne
Ustawa jest jednoznaczna. Brak wymiany na liczniki z funkcją zdalnego odczytu oznacza grzywnę do 10 tysięcy złotych. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest także areszt lub ograniczenie wolności.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa zaznacza, że zwolnienie z obowiązku dotyczy wyłącznie przypadków, gdy wymiana jest technicznie niemożliwa albo całkowicie nieuzasadniona ekonomicznie. To niewielki odsetek najstarszych nieruchomości.
Urzędy zapowiadają, że po wejściu przepisów w życie nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Kontrole mają ruszyć od stycznia 2027 roku, a mandaty będą nakładane także na wspólnoty i spółdzielnie, co ostatecznie obciąży portfele mieszkańców.
Nowoczesna elektronika zamiast starej mechaniki
Zdalny odczyt ma jednak korzyści. Dane wysyłane są automatycznie, nie trzeba wpuszczać inkasenta, a rozliczenia są dokładniejsze. Systemy pozwalają wykrywać awarie i przecieki, co może obniżyć koszty zużycia nawet o 10 procent.
Pojawiają się jednak też problemy. Nowe liczniki częściej wymagają przeglądów, a ich baterie mają ograniczoną żywotność. Mieszkańcy z różnych miast zgłaszają awarie i koszty serwisów, które bywają wyższe niż przy starych urządzeniach.
Co to oznacza dla ciebie
Jeżeli mieszkasz w bloku, masz bardzo mało czasu. Sprawdź swoje liczniki już teraz. Jeżeli nie widzisz oznaczenia LZO albo nie masz pewności, skontaktuj się z administracją budynku. Poproś o harmonogram wymian, listę wykonawców i informację o kosztach.
Firmy montażowe zaczynają mieć pełne grafiki, a im bliżej końca 2026 roku, tym trudniej będzie umówić serwis. Jeżeli wspólnota albo spółdzielnia nie zdąży, kara zostanie pokryta z funduszu remontowego, czyli pieniędzy mieszkańców. Każde opóźnienie będzie więc uderzało bezpośrednio w Twój budżet.
Podsumowanie
Od początku 2027 roku wszystkie liczniki wody, ciepła i podzielniki kosztów ogrzewania muszą mieć funkcję zdalnego odczytu. Obowiązek dotyczy wszystkich budynków wielolokalowych, a kary za brak wymiany mogą wynosić nawet 10 tysięcy złotych. Ponieważ większość mieszkań wciąż korzysta ze starych urządzeń, najbliższe miesiące będą kluczowe. Lepiej działać teraz niż ryzykować koszty i sankcje już za kilkanaście miesięcy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.