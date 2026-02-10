Mieszkańcy Warszawy skarżą się na smak wody. Wodociągi tłumaczą przyczynę
Mieszkańcy Targówka i innych prawobrzeżnych dzielnic Warszawy zgłaszają niepokojące zmiany w zapachu i smaku wody z kranów. Choć wodociągi zapewniają, że woda spełnia wszystkie normy i jest bezpieczna do spożycia, sprawa wywołała poruszenie wśród mieszkańców i skłoniła miejskie służby do pobrania próbek do badań.
Mieszkańcy Targówka oraz sąsiednich dzielnic prawobrzeżnej Warszawy zwracają uwagę na zmieniony zapach i smak wody z kranów. W ostatnich dniach do miejskich służb oraz radnych napływają liczne zgłoszenia, w których mieszkańcy opisują wyraźnie wyczuwalny zapach i posmak chloru. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zapewnia jednak, że woda jest bezpieczna i spełnia wszystkie obowiązujące normy.
Zgłoszenia mieszkańców i interwencja radnego
Problem nagłośnił Rafał Suchocki, radny dzielnicy Targówek związany z ruchem Miasto Jest Nasze. Jak relacjonował, od początku lutego otrzymuje liczne sygnały od mieszkańców dotyczące jakości wody. Zgłoszenia dotyczyły m.in. intensywnego zapachu chloru, który – zdaniem mieszkańców – jest szczególnie uciążliwy podczas kąpieli.
Radny skontaktował się najpierw z Miejskim Centrum Informacji, a następnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Choć początkowo problem określono jako lokalny, ostatecznie do kilku wskazanych lokalizacji wysłano ekipę techniczną, która pobrała próbki wody do badań. Kontrole przeprowadzono m.in. na ulicach Zamkowej, Samarytanki, Krasnobrodzkiej oraz na osiedlu Zacisze.
Postulat alternatywnych źródeł wody
Rafał Suchocki zwrócił również uwagę na znaczenie alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę. Wraz z mieszkańcami pojawił się przy nieczynnej studni oligoceńskiej w Parku Wiecha, apelując o jej ponowne uruchomienie.
Zdaniem radnego, dostęp do niezależnych źródeł wody ma znaczenie nie tylko w sytuacjach obniżonego komfortu korzystania z sieci wodociągowej, ale także w kontekście bezpieczeństwa i potencjalnych sytuacji kryzysowych.
Wyjaśnienia MPWiK: to efekt niskiej temperatury
O komentarz w sprawie poproszono Jolantę Maliszewską, rzeczniczkę prasową MPWiK. Jak przekazała, do spółki rzeczywiście napływają zapytania mieszkańców, głównie z północnych dzielnic Warszawy, takich jak Targówek, Praga Północ, Praga Południe czy Białołęka.
MPWiK zapewnia, że wszystkie parametry jakościowe wody są zachowane, a woda jest bezpieczna do spożycia. Zmieniony zapach i smak mają wynikać z niskiej temperatury wody w sieci. W takich warunkach dezynfektant stosowany w procesie uzdatniania wody zużywa się wolniej, przez co jego obecność może być bardziej wyczuwalna.
Rzeczniczka podkreśliła, że dawki środków dezynfekujących są dostosowywane do warunków pogodowych i utrzymywane na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Zawartość dezynfektanta nie przekracza dopuszczalnych norm.
Stały monitoring jakości wody
MPWiK informuje, że na wszystkich etapach uzdatniania i dystrybucji wody prowadzone są ciągłe badania jakości. Procesy technologiczne są na bieżąco korygowane, zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Wodociągi uspokajają, że inny zapach lub smak wody nie wpływa na jej bezpieczeństwo ani wartość użytkową.
Na wyniki badań pobranych próbek wody oczekują zarówno mieszkańcy, jak i radny dzielnicy.
