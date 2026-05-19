Mieszkania pod miastem tańsze nawet o połowę! Eksperci wyliczyli, ile można zaoszczędzić poza centrum

Finansowa skala oszczędności

Analizy cen transakcyjnych i ofertowych na rynku mieszkaniowym jednoznacznie wskazują, że odległość od ścisłego centrum miasta jest kluczowym czynnikiem kształtującym wartość nieruchomości. Osoby planujące zakup lokalu stoją przed dylematem: mniejszy metraż w aglomeracji czy znacznie większa przestrzeń na peryferiach. Raporty pokazują, że stawki za metr kwadratowy w powiatach okalających największe ośrodki miejskie bywają nawet o 50 procent niższe w porównaniu z cenami dyktowanymi przez deweloperów w miastach wojewódzkich.

Różnice w cenach przekładają się na realne oszczędności rzędu kilkuset tysięcy złotych przy zakupie przeciętnej wielkości mieszkania. Taka dysproporcja sprawia, że na przedmieściach w cenie skromnej kawalerki w centrum można nabyć przestronne lokum dla całej rodziny. Eksperci zajmujący się rynkiem nieruchomości podkreślają, że ten trend cenowy stale napędza migrację osób młodych oraz rodzin z dziećmi, dla których kluczowym kryterium wyboru pozostaje ostateczny koszt inwestycji i zdolność kredytowa.

Infrastruktura i dojazdy ceną za tani metr

Atrakcyjność finansowa gruntów i lokali pod miastem wiąże się jednak z określonymi kompromisami. Choć nabywcy zyskują tańsze metry kwadratowe, muszą wkalkulować w codzienne koszty czas i wydatki związane z dojazdami do pracy czy szkół zlokalizowanych w aglomeracji. Mimo to, w obliczu utrzymujących się rekordowych stawek w metropoliach, popularność powiatów podmiejskich jako alternatywy mieszkaniowej stale utrzymuje się na wysokim poziomie.