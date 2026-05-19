Mieszkania pod miastem tańsze nawet o połowę! Eksperci wyliczyli, ile można zaoszczędzić poza centrum

19 maja 2026 18:32 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Koszty zakupu nieruchomości w centrach największych polskich metropolii osiągnęły poziom niedostępny dla wielu poszukujących własnego lokum. Najnowsze dane rynkowe pokazują, że ucieczka poza granice administracyjne miast pozwala na drastyczne obniżenie wydatków na własny kąt.

ulica ze szpalerem domów
Fot. Warszawa w Pigułce

Przedmieścia kuszą znacznie niższą ceną

Analizy cen transakcyjnych i ofertowych na rynku mieszkaniowym jednoznacznie wskazują, że odległość od ścisłego centrum miasta jest kluczowym czynnikiem kształtującym wartość nieruchomości. Osoby planujące zakup lokalu stoją przed dylematem: mniejszy metraż w aglomeracji czy znacznie większa przestrzeń na peryferiach. Raporty pokazują, że stawki za metr kwadratowy w powiatach okalających największe ośrodki miejskie bywają nawet o 50 procent niższe w porównaniu z cenami dyktowanymi przez deweloperów w miastach wojewódzkich.

Finansowa skala oszczędności

Różnice w cenach przekładają się na realne oszczędności rzędu kilkuset tysięcy złotych przy zakupie przeciętnej wielkości mieszkania. Taka dysproporcja sprawia, że na przedmieściach w cenie skromnej kawalerki w centrum można nabyć przestronne lokum dla całej rodziny. Eksperci zajmujący się rynkiem nieruchomości podkreślają, że ten trend cenowy stale napędza migrację osób młodych oraz rodzin z dziećmi, dla których kluczowym kryterium wyboru pozostaje ostateczny koszt inwestycji i zdolność kredytowa.

Infrastruktura i dojazdy ceną za tani metr

Atrakcyjność finansowa gruntów i lokali pod miastem wiąże się jednak z określonymi kompromisami. Choć nabywcy zyskują tańsze metry kwadratowe, muszą wkalkulować w codzienne koszty czas i wydatki związane z dojazdami do pracy czy szkół zlokalizowanych w aglomeracji. Mimo to, w obliczu utrzymujących się rekordowych stawek w metropoliach, popularność powiatów podmiejskich jako alternatywy mieszkaniowej stale utrzymuje się na wysokim poziomie.

Źródło: Forsal (forsal.pl)

 

