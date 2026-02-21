Mieszkanie bez wkładu własnego? Nawet 100 tys. zł od państwa na mieszkanie
Nie masz oszczędności na wkład własny, ale myślisz o zakupie mieszkania? Państwo wciąż gwarantuje nawet 20 proc. wartości nieruchomości, maksymalnie do 100 tys. zł. Program obejmuje jednak limity cenowe, które w wielu miastach znacząco zawężają wybór dostępnych lokali.
Państwo gwarantuje wkład własny do mieszkania. Nawet 100 tys. zł wsparcia
Brak oszczędności na wkład własny nie musi przekreślać szans na zakup mieszkania. Wciąż działa program, w ramach którego państwo – za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego – gwarantuje do 20 proc. wartości nieruchomości, maksymalnie do 100 tys. zł. Warunkiem jest spełnienie określonych limitów cenowych.
Co oferuje program?
Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” umożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez konieczności posiadania własnych oszczędności na start. Państwo nie przekazuje gotówki bezpośrednio kredytobiorcy, lecz gwarantuje brakującą część wkładu własnego wobec banku.
Gwarancja może wynosić do 20 proc. wartości nieruchomości, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. Obowiązuje przez minimum 15 lat.
Z rozwiązania mogą skorzystać:
- osoby kupujące pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego,
- osoby nabywające lokal z rynku wtórnego lub społecznego,
- osoby planujące budowę domu.
Program jest dostępny dla singli, par, małżeństw oraz rodzin z dziećmi.
Jakie są limity?
Aby skorzystać z gwarantowanego wkładu, cena mieszkania nie może przekroczyć 500 tys. zł. Dodatkowo obowiązują limity ceny metra kwadratowego, które różnią się w zależności od miasta.
Obecnie wynoszą one m.in.:
- Warszawa – 15 496 zł za m²,
- Wrocław – 14 468 zł,
- Poznań – 13 479 zł,
- Gdańsk – 13 255 zł,
- Kraków – 13 124 zł,
- Katowice – 10 739 zł,
- Łódź – 9 676 zł.
W praktyce połączenie limitu ceny całkowitej oraz ceny za metr kwadratowy znacząco ogranicza wybór mieszkań. Z danych portalu RynekMieszkaniowy.pl wynika, że w styczniu 2026 r. liczba lokali spełniających oba kryteria była relatywnie niewielka – szczególnie w największych miastach.
W Krakowie dostępnych było około 20 mieszkań spełniających warunki programu, w Warszawie 303, we Wrocławiu 358, w Gdańsku 408, w Poznaniu ponad 1000, a w Łodzi 734.
Dodatkowe wsparcie dla rodzin
Program przewiduje również jednorazowe dopłaty rodzinne w trakcie spłaty kredytu. Jeśli w rodzinie urodzi się drugie dziecko, państwo spłaca 20 tys. zł kapitału kredytu. W przypadku trzeciego i każdego kolejnego dziecka kwota dopłaty wynosi 60 tys. zł.
To rozwiązanie ma wspierać rodziny w stabilizowaniu sytuacji mieszkaniowej oraz zmniejszać ich zadłużenie w trakcie trwania umowy kredytowej.
Co to oznacza dla kupujących?
Program realnie zwiększa dostępność kredytu dla osób, które mają zdolność kredytową, ale nie zdążyły zgromadzić wkładu własnego. Trzeba jednak liczyć się z ograniczoną ofertą mieszkań mieszczących się w narzuconych limitach.
W 2025 r. z kredytów z gwarantowanym przez państwo wkładem własnym skorzystało blisko 20 tys. osób. W warunkach rosnących cen nieruchomości program może być dla części kupujących jedną z nielicznych dróg do własnego lokum – pod warunkiem znalezienia mieszkania spełniającego kryteria cenowe.
