Mieszkanie bez wkładu własnego w 2026 roku. Realna szansa czy sprytna iluzja?

6 lutego 2026 20:13 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” (obecnie funkcjonujący jako Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy) wciąż jest dostępny, ale dla wielu osób staje się grą w „szukanie igły w stogu siana”. Choć państwo gwarantuje brakujące 10–20% wkładu, sztywne limity cenowe sprawiają, że w niektórych miastach oferta mieszkań spełniających wymogi niemal nie istnieje. Gdzie realnie szukać lokum w 2026 roku?

Fot. Pixabay

Zobacz również:

Pułapka limitów: Cena metra i kwota gwarancji

Prawdziwym wyzwaniem dla osób marzących o własnym lokum jest przejście przez gęste sito ustawowych obostrzeń, które w praktyce decydują o tym, czy w ogóle dostaniemy szansę na kredyt. Program opiera się na dwóch sztywnych barierach, które działają jak naczynia połączone. Z jednej strony mamy limit samej gwarancji z Banku Gospodarstwa Krajowego, który wynosi maksymalnie 100 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę, że banki wymagają zazwyczaj 20-procentowego zabezpieczenia, oznacza to, że osoba bez żadnych własnych oszczędności musi znaleźć nieruchomość, której cena nie przekracza pół miliona złotych. Z drugiej strony sytuację komplikują limity cenowe za metr kwadratowy, ustalane cyklicznie przez wojewodów. To właśnie ten parametr jest najbardziej bezwzględny – wystarczy, że cena wybranego przez nas mieszkania będzie o symboliczną złotówkę wyższa niż urzędowa stawka, a cała transakcja automatycznie wypada z programu, zamykając drogę do finansowania bez wkładu własnego.

Gdzie oferta jest najbogatsza? (Ranking miast)

Według najnowszych analiz portalu RynekPierwotny.pl, sytuacja w największych polskich metropoliach jest skrajnie różna. Oto jak wygląda dostępność lokali spełniających oba limity (cena całkowita do 500 tys. zł + limit za m²):

Miasto Dostępne mieszkania (szacunkowo) Limit m² (Rynek Pierwotny)
Poznań ~1100 13 479 zł
Łódź ~760 9 676 zł
Gdańsk ~484 13 255 zł
Warszawa ~333 15 496 zł
Kraków ~21 13 124 zł

Jak widać, Kraków stał się „czarnym punktem” na mapie programu – znalezienie tam mieszkania bez wkładu własnego graniczy z cudem. Liderem dostępności pozostaje Poznań.

Zobacz również:

Bonus dla rodzin: Spłata rodzinna

Warto pamiętać, że program to nie tylko gwarancja na start, ale też szansa na zmniejszenie długu w przyszłości. Jeśli w trakcie spłaty kredytu Twoja rodzina się powiększy, możesz liczyć na tzw. spłatę rodzinną:

  • 20 000 zł – przy urodzeniu drugiego dziecka.

  • 60 000 zł – przy urodzeniu trzeciego i każdego kolejnego dziecka.

Obecnie Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy oferują banki, które podpisały umowę z BGK, m.in.: PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A., Alior Bank oraz Santander Bank Polska.

Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:

  • Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i spłacie rodzinnej (główny akt prawny regulujący zasady przyznawania gwarancji wkładu własnego przez BGK oraz mechanizm spłat rodzinnych).
  • Obwieszczenia Wojewodów w sprawie ustalenia średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (na ich podstawie wyliczane są limity cen za metr kwadratowy w poszczególnych województwach i miastach).

Inne źródła: RynekPierwotny.pl.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl