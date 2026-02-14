Mieszkanie klasy G stanie się niesprzedawalne? Unijny „bat” na właścicieli nieruchomości nadchodzi, ceny mogą runąć
Kiedy w ubiegłym roku wprowadzono obowiązek posiadania świadectwa energetycznego, wielu właścicieli uznało to za zbędną biurokrację, którą można ominąć tanim dokumentem z internetu. Tymczasem decyzje zapadłe w Brukseli sprawią, że ten niepozorny papier stanie się kluczowym dokumentem na rynku nieruchomości. Nadciągająca dyrektywa EPBD wprowadza podział budynków na klasy, który może sprawić, że tzw. „wampiry energetyczne” staną się praktycznie niesprzedawalne, a ich posiadacze zostaną zmuszeni do przeprowadzenia niezwykle kosztownych remontów.
Nowe przepisy to element planu „Fit for 55”, którego celem jest neutralność klimatyczna Europy do 2050 roku. Choć data ta wydaje się odległa, ujednolicone klasy energetyczne od A do G zaczną obowiązywać znacznie szybciej, dzieląc polskie zasoby mieszkaniowe na nowoczesne budynki bezemisyjne oraz te o najgorszym standardzie. W Polsce problem dotyczy ogromnej liczby starych kamienic, domów typu „kostka” z okresu PRL oraz nieocieplonych bloków z wielkiej płyty, które mogą trafić do najniższych kategorii.
Co to oznacza dla Ciebie? Rynkowa pułapka na nieświadomych
Nawet jeśli polskie prawo nie wprowadzi sztywnego zakazu sprzedaży najmniej efektywnych mieszkań, zrobią to za nie mechanizmy rynkowe oraz sektor bankowy. Ignorowanie standardów energetycznych może wkrótce stać się finansową pułapką.
- Trudności z kredytem: Banki już zaczynają weryfikować efektywność energetyczną budynków. Kupiec Twojego mieszkania może nie otrzymać kredytu hipotecznego na nieruchomość będącą „wampirem energetycznym”, chyba że zobowiąże się do szybkiej termomodernizacji.
- Drastyczny spadek wartości: Nieocieplone budynki klasy G staną się towarem drugiej kategorii, kupowanym jedynie przez inwestorów gotówkowych żądających ogromnych rabatów na poczet przyszłych remontów.
- Koszty idące w setki tysięcy: Termomodernizacja, wymiana okien czy instalacja pomp ciepła to wydatki, które mogą zrujnować budżet właścicieli domów jednorodzinnych.
Kluczowe daty – harmonogram, który zmieni wszystko
Unijny bat na budynki o wysokim zużyciu energii ma już rozpisany konkretny kalendarz działań, który uderzy w tradycyjne sposoby ogrzewania:
- Od 2028 roku: Wszystkie nowe obiekty publiczne muszą być całkowicie bezemisyjne.
- Od 2030 roku: Każdy nowy budynek mieszkalny musi być bezemisyjny, co oznacza definitywny koniec montowania pieców na paliwa kopalne w nowych inwestycjach.
- Do 2040 roku: Całkowite wycofanie kotłów gazowych i innych urządzeń na paliwa kopalne z systemów ogrzewania budynków.
To pułapka inwestycyjna dla osób, które niedawno wymieniły źródło ciepła na gazowe – za kilkanaście lat mogą zostać prawnie zmuszone do demontażu tych urządzeń.
Jak uniknąć finansowej katastrofy? 3 kroki dla właściciela
Świadectwo energetyczne przestało być martwym przepisem – stało się drogowskazem pokazującym, które nieruchomości przetrwają transformację.
- Sprawdź wskaźnik EP: Jeśli Twój dom kwalifikuje się do klasy F lub G, warto rozważyć termomodernizację już teraz, korzystając z dostępnych dotacji, póki fundusze są hojne.
- Uważaj na „okazje”: Tanie mieszkanie w starej kamienicy bez świadectwa energetycznego może okazać się studnią bez dna. Po doliczeniu kosztów obowiązkowych remontów, cena nieruchomości może wzrosnąć o kilkaset tysięcy złotych.
- Naciskaj na wspólnotę: Jeśli mieszkasz w bloku, głosuj za funduszem remontowym na ocieplenie budynku. Czekanie na ostatnią chwilę oznacza wyższe koszty robocizny i trudniejszy dostęp do kredytów dla wspólnot.
Czy chcesz, abym pomógł Ci rozszyfrować wskaźniki w Twoim świadectwie energetycznym, abyś wiedział, czy Twoja nieruchomość jest bezpieczna na rynku?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.