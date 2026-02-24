Mieszkanie na przedmieściach czy w metropolii? Sprawdź, gdzie najbardziej opłaca się kupić „M”.

Najnowsze dane z rynku mieszkaniowego pokazują wyraźną tendencję: ceny w największych polskich miastach rosną znacznie szybciej niż na ich obrzeżach. Podczas gdy centra metropolii stają się niedostępne dla przeciętnego nabywcy, przedmieścia stają się jedyną alternatywą, oferując nie tylko niższe stawki za metr, ale i większą ofertę lokali.

Wojna o wolność słowa w internecie! Waszyngton otworzy drzwi dla treści, których Bruksela zakazała. Drastyczne różnice w cenach, gdzie jest najdrożej? W 2026 roku dystans cenowy między Warszawą, Krakowem czy Wrocławiem a okalającymi je powiatami osiągnął rekordowe poziomy. W centrach tych miast podaż nowych mieszkań jest skrajnie ograniczona, co przy niesłabnącym popycie winduje stawki powyżej możliwości finansowych klasy średniej. Inwestorzy oraz osoby kupujące pierwsze mieszkanie coraz częściej zmuszeni są do szukania ofert w promieniu 20-30 kilometrów od granic miasta.

Porównanie rynku: Centrum vs Przedmieścia. Tabela Dane z raportu wskazują na kluczowe różnice w dynamice obu segmentów rynku: Obszar Dynamika cen r/r Dostępność oferty Główny typ nabywcy Centra Metropolii Wzrost dwucyfrowy Bardzo niska (brak gruntów) Inwestorzy, segment Premium Przedmieścia (Powiaty ościenne) Umiarkowany wzrost Wysoka (nowe projekty) Rodziny, osoby kupujące pierwsze „M"

Dlaczego przedmieścia dają większy wybór? Deweloperzy, zablokowani brakiem działek i skomplikowanymi procedurami w dużych miastach, przenieśli swoją aktywność do gmin ościennych. Tam procesy inwestycyjne są szybsze, a grunty tańsze, co pozwala na oferowanie mieszkań w cenach akceptowalnych dla banków przy wyliczaniu zdolności kredytowej. W 2026 roku to właśnie w powiatach podwarszawskich czy podkrakowskich powstaje najwięcej lokali o metrażach poszukiwanych przez rodziny (3-4 pokoje).