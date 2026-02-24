Mieszkanie na przedmieściach czy w metropolii? Sprawdź, gdzie najbardziej opłaca się kupić „M”.

Najnowsze dane z rynku mieszkaniowego pokazują wyraźną tendencję: ceny w największych polskich miastach rosną znacznie szybciej niż na ich obrzeżach. Podczas gdy centra metropolii stają się niedostępne dla przeciętnego nabywcy, przedmieścia stają się jedyną alternatywą, oferując nie tylko niższe stawki za metr, ale i większą ofertę lokali.

Fot. Shutterstock

Drastyczne różnice w cenach, gdzie jest najdrożej?

W 2026 roku dystans cenowy między Warszawą, Krakowem czy Wrocławiem a okalającymi je powiatami osiągnął rekordowe poziomy. W centrach tych miast podaż nowych mieszkań jest skrajnie ograniczona, co przy niesłabnącym popycie winduje stawki powyżej możliwości finansowych klasy średniej. Inwestorzy oraz osoby kupujące pierwsze mieszkanie coraz częściej zmuszeni są do szukania ofert w promieniu 20-30 kilometrów od granic miasta.

Porównanie rynku: Centrum vs Przedmieścia. Tabela

Dane z raportu wskazują na kluczowe różnice w dynamice obu segmentów rynku:

Obszar Dynamika cen r/r Dostępność oferty Główny typ nabywcy
Centra Metropolii Wzrost dwucyfrowy Bardzo niska (brak gruntów) Inwestorzy, segment Premium
Przedmieścia (Powiaty ościenne) Umiarkowany wzrost Wysoka (nowe projekty) Rodziny, osoby kupujące pierwsze „M”

Dlaczego przedmieścia dają większy wybór?

Deweloperzy, zablokowani brakiem działek i skomplikowanymi procedurami w dużych miastach, przenieśli swoją aktywność do gmin ościennych. Tam procesy inwestycyjne są szybsze, a grunty tańsze, co pozwala na oferowanie mieszkań w cenach akceptowalnych dla banków przy wyliczaniu zdolności kredytowej. W 2026 roku to właśnie w powiatach podwarszawskich czy podkrakowskich powstaje najwięcej lokali o metrażach poszukiwanych przez rodziny (3-4 pokoje).

Co to oznacza dla Twojego portfela i planów?

Wnioski z raportu są kluczowe dla osób planujących zakup nieruchomości:

  • Zdolność kredytowa dyktuje lokalizację: Przy obecnych stopach procentowych, dla wielu osób mieszkanie na przedmieściach jest jedyną opcją uzyskania pozytywnej decyzji banku.
  • Czas to pieniądz: Niższa cena metra kwadratowego na obrzeżach jest okupiona kosztami dojazdów. W 2026 roku nabywcy coraz częściej przeliczają koszt paliwa i czasu na ratę kredytu.
  • Potencjał wzrostu wartości: Eksperci wskazują, że nieruchomości na dobrze skomunikowanych przedmieściach mogą w przyszłości zyskiwać na wartości szybciej niż te w już „przepłaconym” centrum.
  • Wymagający rynek wtórny: W metropoliach rynek wtórny trzyma ceny równie mocno co pierwotny, podczas gdy na obrzeżach łatwiej o negocjacje z właścicielem.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie raportu rynkowego Business Insider Polska dotyczącego dynamiki cen mieszkań w metropoliach i ich aglomeracjach w 2026 roku.

 

