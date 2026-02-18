Mieszkaniowy dylemat 2026. Eksperci wyliczyli, gdzie najbardziej opłaca się kupić własne „M”

18 lutego 2026 15:42 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Stojąc przed wyborem między comiesięcznym opłacaniem czynszu właścicielowi a spłatą własnego kredytu, Polacy w 2026 roku muszą dokładnie przeanalizować mapę cenową kraju. Najnowsza analiza Grupy Morizon-Gratka rzuca nowe światło na rentowność obu rozwiązań. Choć Warszawa niezmiennie przoduje w wysokości stawek, to Łódź wyrasta na krajowego lidera opłacalności zakupu – tam cena kawalerki zwraca się najszybciej. Z kolei osoby ceniące mobilność i decydujące się na najem, najlepszą relację kosztów do standardu życia znajdą obecnie w Krakowie oraz Gdańsku.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Z danych wynika, że rynek najmu wszedł w fazę stabilizacji – stawki za najpopularniejsze lokale jedno- i dwupokojowe od miesięcy niemal nie drgnęły. Wyjątkiem są duże apartamenty, gdzie podaż jest mniejsza, a ceny bardziej podatne na pojawienie się ofert z segmentu premium. Dla singla zarabiającego średnią krajową (ok. 6800 zł netto) sytuacja jest jednak wyzwaniem: w stolicy samo lokum pochłania aż 40% wypłaty, podczas gdy w Łodzi jest to zaledwie 26%.

Ranking miast: Gdzie portfel odetchnie najgłębiej?

Różnice w kosztach utrzymania między polskimi metropoliami są w 2026 roku uderzające, nawet jeśli dzieli je zaledwie godzina podróży koleją.

Warszawa – bastion drogizny: Za kawalerkę trzeba zapłacić średnio 2700 zł netto, a mieszkanie trzypokojowe to już wydatek rzędu 4750 zł.

Łódź – cenowa okazja: Najem kawalerki kosztuje tu średnio 1750 zł – to o blisko 1000 zł mniej niż w stolicy.

Zobacz również:

Kraków i Gdańsk: Stawki za mniejsze lokale są o około 400 zł niższe niż w Warszawie, plasując się w okolicach 2300 zł za kawalerkę.

Wrocław i Poznań: Miasta te zajmują pozycję środkową, oferując „dwójki” w cenach od 2900 zł do 3000 zł miesięcznie.

Kiedy najem przestaje mieć sens? Magiczna granica 20 lat

Analitycy posłużyli się prostym wskaźnikiem: ile miesięcznych czynszów musielibyśmy zapłacić, aby uzbierać na zakup identycznego mieszkania na własność. Wyniki pokazują, jak długo realnie „spłacamy” cudzą nieruchomość.

  • Łódź (najszybciej): Zakup kawalerki zrównuje się z kosztami najmu już po 151 miesiącach (niecałe 13 lat).
  • Warszawa: W stolicy na własne mieszkanie „uzbieralibyśmy” z czynszów po 18 latach (211 miesięcy).
  • Kraków: Tutaj okres ten wydłuża się do blisko 20 lat (235 miesięcy).
  • Gdańsk (najdłużej): Inwestycja w duże, czteropokojowe mieszkanie zwraca się najwolniej – suma czynszów zrównuje się z ceną zakupu dopiero po 21 latach.

W 2026 roku kluczem do podjęcia decyzji jest Twój horyzont czasowy oraz miejsce pracy. Jeśli planujesz związać się z danym miastem na dłużej niż 15 lat, zakup nieruchomości w Łodzi jest obecnie jedną z najrozsądniejszych decyzji finansowych w Polsce.

Jeżeli jednak Twoje zarobki oscylują wokół średniej krajowej i pracujesz w Warszawie, najem mieszkania trzypokojowego w pojedynkę jest niemal niemożliwy, gdyż pochłonąłby 70% Twoich dochodów. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest dzielenie kosztów z partnerem – w stolicy para przeznaczy na wspólne „M3” około 35% domowego budżetu, podczas gdy w Poznaniu czy Łodzi będzie to zaledwie co piąta zarobiona złotówka.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl