Mieszkasz powyżej 4. piętra? Masz bezwzględny zakaz. Za złamanie przepisu grożą gigantyczne kłopoty
Koniec z samowolką w polskich blokowiskach. Przepisy są bezlitosne i nie przewidują żadnych wyjątków dla mieszkańców wysokich budynków. Jeśli mieszkasz w bloku, który ma więcej niż cztery piętra, wniesienie butli gazowej do mieszkania jest nielegalne. Zarządcy nieruchomości mówią „dość” tykającym bombom w kuchniach, a w skrzynkach pocztowych lądują pisma wzywające do natychmiastowego usunięcia zagrożenia.
Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy, że codzienne gotowanie obiadu może odbywać się z naruszeniem prawa. Regulacje techniczne stawiają sprawę jasno: instalacje zasilane gazem płynnym (popularnym propan-butanem) mają rację bytu wyłącznie w budynkach niskich. Granica została postawiona sztywno. Jeśli Twój blok wznosi się na wysokość pięciu kondygnacji lub więcej, butla z gazem jest tam towarem absolutnie zakazanym.
Śmiertelna pułapka w wieżowcu. Eksperci biją na alarm
Ustawodawca nie wprowadził tego zakazu bez powodu. Butle LPG w wysokich budynkach to igranie z ogniem. W przypadku rozszczelnienia, gaz zbiera się przy podłodze, tworząc mieszankę wybuchową, która może zniszczyć konstrukcję nośną wielorodzinnego budynku. W blokach powyżej czterech pięter ewakuacja jest znacznie trudniejsza i trwa dłużej, co w przypadku pożaru lub wybuchu drastycznie zmniejsza szanse na ratunek.
Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wskazują na jeszcze jeden, krytyczny aspekt. Prawo surowo zabrania łączenia dwóch źródeł gazu w jednym obiekcie. Jeśli budynek jest podłączony do sieci miejskiej, nie wolno w nim stosować butli. Dublowanie instalacji to koszmar dla strażaków prowadzących akcję ratunkową i prosta droga do tragedii.
Spółdzielnie ruszają z kontrolami. Pisma, kary i odpowiedzialność
Czasy przymykania oka na „oszczędnych” lokatorów minęły. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty masowo rozsyłają ostrzeżenia, przypominając o bezwzględnym zakazie. Ignorowanie tych pism to ryzykowna gra. Jeśli zarządca wykryje nielegalną instalację, lokator musi liczyć się z konsekwencjami administracyjnymi.
Najczarniejszy scenariusz nie dotyczy jednak mandatu, ale odpowiedzialności cywilnej i karnej. W przypadku wybuchu lub pożaru spowodowanego przez nielegalną butlę, sprawca odpowiada za wszystkie zniszczenia i krzywdę ludzką. Ubezpieczyciel z pewnością odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli udowodni, że użytkowanie gazu było niezgodne z przepisami budowlanymi.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swoją kuchnię
Jeśli mieszkasz w bloku wyższym niż 4 piętra, musisz dostosować się do nowych realiów. Oto co Cię czeka:
- Natychmiastowa likwidacja butli: Musisz usunąć butlę z mieszkania. Pamiętaj, że zakaz dotyczy również balkonów i tarasów – tam też nie wolno ich trzymać, jeśli budynek ma dostęp do sieci gazowej.
- Przesiadka na prąd: Jedyną legalną alternatywą w budynkach bez gazu sieciowego stają się kuchenki elektryczne lub płyty indukcyjne. Czeka Cię więc inwestycja w nowy sprzęt AGD.
- Koniec z wymówkami: Tłumaczenie się niewiedzą lub przyzwyczajeniem nie uchroni Cię przed odpowiedzialnością w razie kontroli lub awarii.
