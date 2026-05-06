Mieszkasz u rodziców? Możesz mieć gigantyczne problemy z Urzędem Skarbowym
Coraz więcej dorosłych Polaków mieszka z rodzicami. Dla wielu to świadoma decyzja finansowa. Wysokie ceny mieszkań i wynajmu sprawiają, że wspólne gospodarstwo domowe często się po prostu opłaca. Problem w tym, że taka sytuacja może przyciągnąć uwagę urzędu skarbowego.
Największe ryzyko kryje się w czymś, co wielu bagatelizuje – w tytułach przelewów. Jeśli co miesiąc wysyłasz rodzicom pieniądze i wpisujesz „czynsz” albo „za mieszkanie”, urząd może potraktować to jak… wynajem. A to oznacza potencjalny podatek po stronie rodzica.
W praktyce wygląda to tak: jeśli przekazywana kwota przekracza realne koszty utrzymania, fiskus może uznać, że rodzic osiąga dochód z najmu. Taki dochód powinien być zgłoszony i opodatkowany. Jeśli nie był – pojawia się ryzyko zaległości, odsetek i kontroli.
Systemy skarbówki nie działają już „na oko”. Analizują przelewy automatycznie. Powtarzalne, comiesięczne płatności o tej samej wysokości i z tym samym opisem mogą zostać wychwycone bez żadnego donosu.
Problemy mogą się pojawić także w innych sytuacjach. Jeśli mieszkasz z partnerem u swoich rodziców, dla urzędu ta osoba nie jest rodziną. Może zostać uznana za beneficjenta nieodpłatnego świadczenia, czyli… kogoś, kto powinien wykazać dochód tylko dlatego, że nie płaci za mieszkanie.
Jeszcze inny scenariusz dotyczy remontów. Jeśli finansujesz modernizację mieszkania należącego do rodziców, formalnie zwiększasz wartość ich nieruchomości. Bez zgłoszenia może to zostać potraktowane jako darowizna, która podlega określonym zasadom.
To wszystko nie oznacza, że każdy, kto mieszka z rodzicami, ma problem. Kluczowe są szczegóły. Wystarczy zmienić sposób opisywania przelewów i zadbać o podstawową dokumentację.
Najbezpieczniejsze rozwiązanie to traktowanie takich płatności jako zwrot kosztów utrzymania. W praktyce oznacza to wpisy typu „media”, „opłaty eksploatacyjne” czy „zakupy”. Dodatkowo warto spisać prostą umowę użyczenia, która jasno określa zasady korzystania z mieszkania.
Dla wielu osób to drobiazgi. Dla urzędu – konkretne podstawy do interpretacji. A ta może oznaczać nieprzyjemne konsekwencje finansowe.
Wniosek jest prosty: mieszkanie z rodzicami nie jest problemem. Problemem może być to, jak wygląda na papierze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.