Mieszkasz w bloku? Masowe podwyżki 2026 roku. Czynsz w górę o 20 proc., domofon droższy o 39 proc.
Wiosną 2026 r. spółdzielnie i wspólnoty w całej Polsce wprowadzały w życie podwyżki zapowiadane listami grozy ze skrzynek pocztowych. Teraz, gdy mieszkańcy odczuwają nowe stawki na wyciągach bankowych, rząd szykuje najgłębszą reformę przepisów o wspólnotach mieszkaniowych od 30 lat. Projekt ma trafić pod głosowanie Rady Ministrów w tym kwartale. Co zmieni i czy to zatrzyma kolejną falę wzrostów?
Co konkretnie podrożało – liczby z warszawskiej spółdzielni
Najlepiej obrazuje to przykład jednej ze spółdzielni w Warszawie. W piśmie do mieszkańców zarząd poinformował o nowych stawkach obowiązujących od 1 kwietnia 2026 r. Na papierze wzrost eksploatacji wygląda skromnie: +2,8 proc. dla członków spółdzielni i +4,5 proc. dla osób niebędących członkami. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Fundusz remontowy wzrósł o 20 proc. Opłata za konserwację domofonów – o 39 proc. To właśnie te składniki, widniejące w osobnych wierszach zawiadomienia, sprawują, że miesięczna kwota na przelewie rośnie dużo bardziej niż sugeruje procentowa zmiana czynszu bazowego.
Analogicznie wyglądają relacje mieszkańców z innych dzielnic. Na Ursynowie właścicielka mieszkania o powierzchni 43 m kw. płaciła wcześniej 520 zł miesięcznie – po wprowadzeniu nowych stawek rachunek skoczył do 620 zł. Oznacza to wzrost o 19 proc. bez zmiany metrażu ani standardu lokalu. Nie jest to przypadek odosobniony.
W skali kraju doradca rynku nieruchomości Tomasz Błeszyński szacuje dla „Faktu”, że czynsze i opłaty eksploatacyjne wzrosły w 2026 r. w granicach 8-20 proc. W Warszawie i Trójmieście realny wzrost całkowitego obciążenia mieszkaniowego mieści się bliżej dolnej granicy tego przedziału – według analiz biura nieruchomości Miastorama od 6 do 10 proc. w stosunku do poprzedniego roku.
Skąd takie podwyżki – koniec tarcz i kumulacja kosztów
Mechanizm jest złożony, ale można go zredukować do 4 jednoczesnych zdarzeń, które uderzyły w portfele spółdzielni i wspólnot w tym samym oknie czasowym.
- Po pierwsze: koniec tarcz osłonowych. Rządowe tarcze na ceny energii i ciepła były wygaszane etapami – pierwsze w 2024 r., te na ciepło systemowe skończyły się w czerwcu 2025 r., a pełne wygaszenie nastąpiło od stycznia 2026 r. Spółdzielnie ogrzewające budynki ciepłem sieciowym muszą teraz płacić stawki rynkowe bez dopłat. Dla budynków energochłonnych i starszych różnica między rachunkiem z sezonu grzewczego 2024/2025 a 2025/2026 wynosi – w zależności od metrażu i taryfy – od 180 do 350 zł miesięcznie.
- Po drugie: wyższe płace minimalne. Od 1 stycznia 2026 r. płaca minimalna wzrosła do 4 806 zł brutto. Sprzątaczki klatek schodowych, konserwatorzy, pracownicy dozoru i ochrony – wszyscy są rozliczani ze spółdzielniami w stawkach opartych na wynagrodzeniu minimalnym. Wyższe faktury za usługi zewnętrzne lądują w kosztach eksploatacyjnych.
- Po trzecie: ubezpieczenia. Składki ubezpieczeniowe budynków wzrosły w latach 2024-2025 średnio o 15-20 proc. i według analiz rynkowych tendencja ta ma się utrzymać.
- Po czwarte: remonty. Koszty materiałów budowlanych i robocizny wzrosły w ciągu 2 lat o 30-50 proc. Zarządy spółdzielni planujące termomodernizacje, wymiany wind i instalacji musiały zwiększyć odpisy na fundusz remontowy – i to widać w każdym nowym zawiadomieniu.
Spółdzielnia a wspólnota – kto ma mniej do powiedzenia i dlaczego?
Wielu mieszkańców bloków nie rozumie różnicy między spółdzielnią mieszkaniową a wspólnotą mieszkaniową – a ta różnica decyduje o tym, ile masz do powiedzenia w sprawie wysokości swojego czynszu.
Spółdzielnia mieszkaniowa działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 438 t.j.). Jej zarząd podejmuje decyzje o opłatach, a zmiany w zakresie opłat zależnych od spółdzielni (eksploatacja, fundusz remontowy) muszą być ogłaszane z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Członek spółdzielni ma prawo do wglądu w kalkulację opłat. Jeśli zarząd nie przedstawi uzasadnienia, ma prawo żądać zwołania walnego zgromadzenia. Jednak praktyczne oddziaływanie zwykłego lokatora na decyzje zarządu jest ograniczone – szczególnie w dużych spółdzielniach liczących tysiące mieszkań.
Wspólnota mieszkaniowa działa na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048 t.j.). Tu właściciele mieszkań mają większy wpływ – zaliczki na koszty zarządzania i fundusz remontowy ustalane są uchwałą właścicieli. Każdy właściciel lokalu jest jednocześnie „udziałowcem” wspólnoty proporcjonalnie do powierzchni swojego mieszkania. W teorii oznacza to większą kontrolę. W praktyce wielu właścicieli nie przychodzi na zebrania, co daje zarządowi duże pole do manewru.
Nowa ustawa uderza w bloki – projekt UD312 idzie pod głosowanie rządu
Od 15 stycznia 2026 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt nowelizacji ustawy o własności lokali (numer UD312). Odpowiada za niego Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Rada Ministrów miała przyjąć projekt w II kwartale 2026 r. – co oznacza, że może to nastąpić dosłownie w ciągu najbliższych tygodni, a po ścieżce sejmowej nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze przed końcem 2026 r.
To najpoważniejsza reforma prawa wspólnotowego od momentu uchwalenia ustawy 30 lat temu. Dla mieszkańców bloków kluczowe zmiany to:
Termin płatności zaliczek. Projekt wprowadza ustawowy obowiązek wnoszenia zaliczek na koszty zarządzania, media i odpady do 10. dnia każdego miesiąca. Dziś wspólnoty same ustalają terminy w regulaminach – bywa, że do 5., do 15. albo do 25. Ujednolicenie ma skończyć z chaosem.
Wyższe opłaty dla wynajmujących krótkoterminowo. Projekt przewiduje możliwość podwyższenia zaliczki w przypadku, gdy właściciel prowadzi najem krótkoterminowy (Airbnb i podobne platformy). Warunkiem jest uchwała wspólnoty i wykazanie, że taki lokal generuje wyższe koszty dla budynku (zużycie wind, sprzątanie, zużycie wody). To przepis, którego spółdzielnie i wspólnoty od lat domagały się w parlamencie.
Wodomierze i ciepłomierze to część wspólna. Projekt włącza urządzenia pomiarowe – wodomierze, ciepłomierze, podzielniki kosztów – do nieruchomości wspólnej. Koszty ich montażu, wymiany i legalizacji będzie ponosić wspólnota, a nie indywidualny właściciel.
Prawo do dokumentów i kontroli zarządu. Właściciele lokali zyskają jednoznaczne, ustawowe prawo do wglądu w całą dokumentację wspólnoty. Zarząd nie będzie mógł odmówić. Dodatkowo właściciele reprezentujący co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości zyskają prawo samodzielnego zwołania zebrania właścicieli – nawet jeśli zarząd odmawiał zwołania takiego zebrania.
Balkony: nareszcie jasność. Projekt kończy z wieloletnim sporem o balkony. Elementy konstrukcyjne i balustrady będą częścią nieruchomości wspólnej (odpowiada wspólnota), natomiast przestrzeń użytkowa balkonu pozostanie przy właścicielu lokalu.
Warszawa: najwyższe koszty tarcz, ale mniejsza presja funduszu remontowego
Warszawa płaci za ciepło systemowe więcej niż średnia krajowa – Veolia i warszawska sieć ciepłownicza należą do najdroższych systemów w Polsce. To sprawiło, że koniec tarcz szczególnie dotkliwie uderzył w stołeczne spółdzielnie ogrzewane sieciowo.
Z drugiej strony Warszawa ma specyficzną strukturę zasobów mieszkaniowych. Znaczna część bloków z wielkiej płyty jest albo po termomodernizacji, albo w jej trakcie finansowanej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów BGK. Oznacza to, że część spółdzielni stołecznych ma już za sobą największe wydatki na docieplenie i wymianę instalacji – i może utrzymać niższy fundusz remontowy niż spółdzielnie, które nie przeprowadziły jeszcze tych inwestycji.
Inaczej wygląda sytuacja budynków z lat 70. i 80. nieobjętych remontami – szczególnie na Pradze-Południe, we Włochach i w Ursusie. Tu presja funduszu remontowego jest największa. Spółdzielnia „Służew nad Dolinką”, której stawki przytaczają media jako przykład, obsługuje budynki z różnych epok i właśnie dlatego jej struktura podwyżek – mały wzrost eksploatacji, duży skok funduszu remontowego i domofonów – jest tak charakterystyczna.
Projekt UD312 dotyczy wszystkich wspólnot w Polsce – od kamienic po wielokondygnacyjne bloki z wielkiej płyty. W Warszawie, gdzie działa kilka tysięcy wspólnot różnej wielkości, to jedne z najważniejszych zmian prawnych od lat.
Czy będą kolejne podwyżki w drugiej połowie 2026 roku?
Prognoza jest umiarkowanie optymistyczna, z zastrzeżeniami. Jeśli inflacja utrzyma się w przedziale 2,5-3,2 proc. w całym 2026 r. – a tak wyglądają aktualne szacunki – to kolejna fala automatycznych waloryzacji w spółdzielniach i wspólnotach przyniesie w 2027 r. wzrosty rzędu 2-3 proc. Znacznie mniej niż to, co weszło wiosną tego roku.
Ryzykiem są jednak spółdzielnie, które odłożyły podwyżkę funduszu remontowego na drugą połowę roku – np. te, których zarządy zebrały się z uchwałą po terminie marcowym i planują zmiany od 1 września lub 1 października. Takie przypadki zdarzają się co roku. Mieszkańcy takich spółdzielni mogą otrzymać kolejne pismo już latem. Pamiętać należy: 3-miesięczne wyprzedzenie przy opłatach zależnych oznacza, że pismo wysłane w lipcu wprowadza zmiany najwcześniej od 1 listopada.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź te 6 rzeczy, zanim zapłacisz kolejny czynsz
- Porównaj pismo z zawiadomieniem sprzed roku. Policz procentowy wzrost każdego składnika czynszu osobno – eksploatacji, funduszu remontowego, wody, ciepła, śmieci. Zawiadomienie wyglądające na „małą podwyżkę” może kumulować kilka wzrostów jednocześnie.
- Zażądaj kalkulacji opłat. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 438 t.j.) masz prawo wglądu w kalkulację, na podstawie której wyliczono nowe stawki. Zarząd musi udostępnić te dane. Jeśli odmawia – to naruszenie prawa.
- Sprawdź, czy dostałeś pismo z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. W spółdzielniach opłaty zależne mogą wzrosnąć tylko z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeśli pismo przyszło w maju, a nowe stawki mają obowiązywać od czerwca – to jest niezgodne z prawem. Możesz odmówić płacenia nowej stawki do upływu pełnych 3 miesięcy.
- Weź udział w zebraniu. Wspólnoty ustalają zaliczki uchwałami właścicieli. Jeśli nie przychodzisz na zebrania, tracisz realny wpływ na stawki. Sprawdź kiedy było ostatnie zebranie i czy głosowanie nad planem remontów odbyło się przy kworum.
- Sprawdź, czy należy Ci się dodatek mieszkaniowy. Jeśli opłaty za mieszkanie przekraczają 25 proc. dochodu Twojego gospodarstwa domowego, możesz ubiegać się o dodatek mieszkaniowy w urzędzie dzielnicy lub MOPS. Kryteria i formularz wniosku znajdziesz na stronie m.st. Warszawy.
- Śledź projekt UD312. Nowelizacja ustawy o własności lokali jest teraz w rządowej ścieżce legislacyjnej. Gdy trafi do Sejmu, właściciele mieszkań będą mieć możliwość zgłaszania uwag przez publiczne konsultacje. Warto to śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji (legislacja.gov.pl).
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.