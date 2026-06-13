Mieszkasz w bloku? Masowe podwyżki 2026 roku. Czynsz w górę o 20 proc., domofon droższy o 39 proc.

13 czerwca 2026 23:00 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Wiosną 2026 r. spółdzielnie i wspólnoty w całej Polsce wprowadzały w życie podwyżki zapowiadane listami grozy ze skrzynek pocztowych. Teraz, gdy mieszkańcy odczuwają nowe stawki na wyciągach bankowych, rząd szykuje najgłębszą reformę przepisów o wspólnotach mieszkaniowych od 30 lat. Projekt ma trafić pod głosowanie Rady Ministrów w tym kwartale. Co zmieni i czy to zatrzyma kolejną falę wzrostów?

Kobieta wpłaca pieniądze w okienku. Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce.
Kobieta wpłaca pieniądze w okienku. Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce.

Co konkretnie podrożało – liczby z warszawskiej spółdzielni

Najlepiej obrazuje to przykład  jednej ze spółdzielni w Warszawie. W piśmie do mieszkańców zarząd poinformował o nowych stawkach obowiązujących od 1 kwietnia 2026 r. Na papierze wzrost eksploatacji wygląda skromnie: +2,8 proc. dla członków spółdzielni i +4,5 proc. dla osób niebędących członkami. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Fundusz remontowy wzrósł o 20 proc. Opłata za konserwację domofonów – o 39 proc. To właśnie te składniki, widniejące w osobnych wierszach zawiadomienia, sprawują, że miesięczna kwota na przelewie rośnie dużo bardziej niż sugeruje procentowa zmiana czynszu bazowego.

Analogicznie wyglądają relacje mieszkańców z innych dzielnic. Na Ursynowie właścicielka mieszkania o powierzchni 43 m kw. płaciła wcześniej 520 zł miesięcznie – po wprowadzeniu nowych stawek rachunek skoczył do 620 zł. Oznacza to wzrost o 19 proc. bez zmiany metrażu ani standardu lokalu. Nie jest to przypadek odosobniony.

W skali kraju doradca rynku nieruchomości Tomasz Błeszyński szacuje dla „Faktu”, że czynsze i opłaty eksploatacyjne wzrosły w 2026 r. w granicach 8-20 proc. W Warszawie i Trójmieście realny wzrost całkowitego obciążenia mieszkaniowego mieści się bliżej dolnej granicy tego przedziału – według analiz biura nieruchomości Miastorama od 6 do 10 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Skąd takie podwyżki – koniec tarcz i kumulacja kosztów

Mechanizm jest złożony, ale można go zredukować do 4 jednoczesnych zdarzeń, które uderzyły w portfele spółdzielni i wspólnot w tym samym oknie czasowym.

  • Po pierwsze: koniec tarcz osłonowych. Rządowe tarcze na ceny energii i ciepła były wygaszane etapami – pierwsze w 2024 r., te na ciepło systemowe skończyły się w czerwcu 2025 r., a pełne wygaszenie nastąpiło od stycznia 2026 r. Spółdzielnie ogrzewające budynki ciepłem sieciowym muszą teraz płacić stawki rynkowe bez dopłat. Dla budynków energochłonnych i starszych różnica między rachunkiem z sezonu grzewczego 2024/2025 a 2025/2026 wynosi – w zależności od metrażu i taryfy – od 180 do 350 zł miesięcznie.
  • Po drugie: wyższe płace minimalne. Od 1 stycznia 2026 r. płaca minimalna wzrosła do 4 806 zł brutto. Sprzątaczki klatek schodowych, konserwatorzy, pracownicy dozoru i ochrony – wszyscy są rozliczani ze spółdzielniami w stawkach opartych na wynagrodzeniu minimalnym. Wyższe faktury za usługi zewnętrzne lądują w kosztach eksploatacyjnych.
  • Po trzecie: ubezpieczenia. Składki ubezpieczeniowe budynków wzrosły w latach 2024-2025 średnio o 15-20 proc. i według analiz rynkowych tendencja ta ma się utrzymać.
  • Po czwarte: remonty. Koszty materiałów budowlanych i robocizny wzrosły w ciągu 2 lat o 30-50 proc. Zarządy spółdzielni planujące termomodernizacje, wymiany wind i instalacji musiały zwiększyć odpisy na fundusz remontowy – i to widać w każdym nowym zawiadomieniu.

Spółdzielnia a wspólnota – kto ma mniej do powiedzenia i dlaczego?

Wielu mieszkańców bloków nie rozumie różnicy między spółdzielnią mieszkaniową a wspólnotą mieszkaniową – a ta różnica decyduje o tym, ile masz do powiedzenia w sprawie wysokości swojego czynszu.

Spółdzielnia mieszkaniowa działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 438 t.j.). Jej zarząd podejmuje decyzje o opłatach, a zmiany w zakresie opłat zależnych od spółdzielni (eksploatacja, fundusz remontowy) muszą być ogłaszane z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Członek spółdzielni ma prawo do wglądu w kalkulację opłat. Jeśli zarząd nie przedstawi uzasadnienia, ma prawo żądać zwołania walnego zgromadzenia. Jednak praktyczne oddziaływanie zwykłego lokatora na decyzje zarządu jest ograniczone – szczególnie w dużych spółdzielniach liczących tysiące mieszkań.

Wspólnota mieszkaniowa działa na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048 t.j.). Tu właściciele mieszkań mają większy wpływ – zaliczki na koszty zarządzania i fundusz remontowy ustalane są uchwałą właścicieli. Każdy właściciel lokalu jest jednocześnie „udziałowcem” wspólnoty proporcjonalnie do powierzchni swojego mieszkania. W teorii oznacza to większą kontrolę. W praktyce wielu właścicieli nie przychodzi na zebrania, co daje zarządowi duże pole do manewru.

Nowa ustawa uderza w bloki – projekt UD312 idzie pod głosowanie rządu

Od 15 stycznia 2026 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt nowelizacji ustawy o własności lokali (numer UD312). Odpowiada za niego Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Rada Ministrów miała przyjąć projekt w II kwartale 2026 r. – co oznacza, że może to nastąpić dosłownie w ciągu najbliższych tygodni, a po ścieżce sejmowej nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze przed końcem 2026 r.

To najpoważniejsza reforma prawa wspólnotowego od momentu uchwalenia ustawy 30 lat temu. Dla mieszkańców bloków kluczowe zmiany to:

Termin płatności zaliczek. Projekt wprowadza ustawowy obowiązek wnoszenia zaliczek na koszty zarządzania, media i odpady do 10. dnia każdego miesiąca. Dziś wspólnoty same ustalają terminy w regulaminach – bywa, że do 5., do 15. albo do 25. Ujednolicenie ma skończyć z chaosem.

Wyższe opłaty dla wynajmujących krótkoterminowo. Projekt przewiduje możliwość podwyższenia zaliczki w przypadku, gdy właściciel prowadzi najem krótkoterminowy (Airbnb i podobne platformy). Warunkiem jest uchwała wspólnoty i wykazanie, że taki lokal generuje wyższe koszty dla budynku (zużycie wind, sprzątanie, zużycie wody). To przepis, którego spółdzielnie i wspólnoty od lat domagały się w parlamencie.

Wodomierze i ciepłomierze to część wspólna. Projekt włącza urządzenia pomiarowe – wodomierze, ciepłomierze, podzielniki kosztów – do nieruchomości wspólnej. Koszty ich montażu, wymiany i legalizacji będzie ponosić wspólnota, a nie indywidualny właściciel.

Prawo do dokumentów i kontroli zarządu. Właściciele lokali zyskają jednoznaczne, ustawowe prawo do wglądu w całą dokumentację wspólnoty. Zarząd nie będzie mógł odmówić. Dodatkowo właściciele reprezentujący co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości zyskają prawo samodzielnego zwołania zebrania właścicieli – nawet jeśli zarząd odmawiał zwołania takiego zebrania.

Balkony: nareszcie jasność. Projekt kończy z wieloletnim sporem o balkony. Elementy konstrukcyjne i balustrady będą częścią nieruchomości wspólnej (odpowiada wspólnota), natomiast przestrzeń użytkowa balkonu pozostanie przy właścicielu lokalu.

Warszawa: najwyższe koszty tarcz, ale mniejsza presja funduszu remontowego

Warszawa płaci za ciepło systemowe więcej niż średnia krajowa – Veolia i warszawska sieć ciepłownicza należą do najdroższych systemów w Polsce. To sprawiło, że koniec tarcz szczególnie dotkliwie uderzył w stołeczne spółdzielnie ogrzewane sieciowo.

Z drugiej strony Warszawa ma specyficzną strukturę zasobów mieszkaniowych. Znaczna część bloków z wielkiej płyty jest albo po termomodernizacji, albo w jej trakcie finansowanej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów BGK. Oznacza to, że część spółdzielni stołecznych ma już za sobą największe wydatki na docieplenie i wymianę instalacji – i może utrzymać niższy fundusz remontowy niż spółdzielnie, które nie przeprowadziły jeszcze tych inwestycji.

Inaczej wygląda sytuacja budynków z lat 70. i 80. nieobjętych remontami – szczególnie na Pradze-Południe, we Włochach i w Ursusie. Tu presja funduszu remontowego jest największa. Spółdzielnia „Służew nad Dolinką”, której stawki przytaczają media jako przykład, obsługuje budynki z różnych epok i właśnie dlatego jej struktura podwyżek – mały wzrost eksploatacji, duży skok funduszu remontowego i domofonów – jest tak charakterystyczna.

Projekt UD312 dotyczy wszystkich wspólnot w Polsce – od kamienic po wielokondygnacyjne bloki z wielkiej płyty. W Warszawie, gdzie działa kilka tysięcy wspólnot różnej wielkości, to jedne z najważniejszych zmian prawnych od lat.

Czy będą kolejne podwyżki w drugiej połowie 2026 roku?

Prognoza jest umiarkowanie optymistyczna, z zastrzeżeniami. Jeśli inflacja utrzyma się w przedziale 2,5-3,2 proc. w całym 2026 r. – a tak wyglądają aktualne szacunki – to kolejna fala automatycznych waloryzacji w spółdzielniach i wspólnotach przyniesie w 2027 r. wzrosty rzędu 2-3 proc. Znacznie mniej niż to, co weszło wiosną tego roku.

Ryzykiem są jednak spółdzielnie, które odłożyły podwyżkę funduszu remontowego na drugą połowę roku – np. te, których zarządy zebrały się z uchwałą po terminie marcowym i planują zmiany od 1 września lub 1 października. Takie przypadki zdarzają się co roku. Mieszkańcy takich spółdzielni mogą otrzymać kolejne pismo już latem. Pamiętać należy: 3-miesięczne wyprzedzenie przy opłatach zależnych oznacza, że pismo wysłane w lipcu wprowadza zmiany najwcześniej od 1 listopada.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź te 6 rzeczy, zanim zapłacisz kolejny czynsz

  • Porównaj pismo z zawiadomieniem sprzed roku. Policz procentowy wzrost każdego składnika czynszu osobno – eksploatacji, funduszu remontowego, wody, ciepła, śmieci. Zawiadomienie wyglądające na „małą podwyżkę” może kumulować kilka wzrostów jednocześnie.
  • Zażądaj kalkulacji opłat. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 438 t.j.) masz prawo wglądu w kalkulację, na podstawie której wyliczono nowe stawki. Zarząd musi udostępnić te dane. Jeśli odmawia – to naruszenie prawa.
  • Sprawdź, czy dostałeś pismo z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. W spółdzielniach opłaty zależne mogą wzrosnąć tylko z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeśli pismo przyszło w maju, a nowe stawki mają obowiązywać od czerwca – to jest niezgodne z prawem. Możesz odmówić płacenia nowej stawki do upływu pełnych 3 miesięcy.
  • Weź udział w zebraniu. Wspólnoty ustalają zaliczki uchwałami właścicieli. Jeśli nie przychodzisz na zebrania, tracisz realny wpływ na stawki. Sprawdź kiedy było ostatnie zebranie i czy głosowanie nad planem remontów odbyło się przy kworum.
  • Sprawdź, czy należy Ci się dodatek mieszkaniowy. Jeśli opłaty za mieszkanie przekraczają 25 proc. dochodu Twojego gospodarstwa domowego, możesz ubiegać się o dodatek mieszkaniowy w urzędzie dzielnicy lub MOPS. Kryteria i formularz wniosku znajdziesz na stronie m.st. Warszawy.
  • Śledź projekt UD312. Nowelizacja ustawy o własności lokali jest teraz w rządowej ścieżce legislacyjnej. Gdy trafi do Sejmu, właściciele mieszkań będą mieć możliwość zgłaszania uwag przez publiczne konsultacje. Warto to śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacji (legislacja.gov.pl).
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