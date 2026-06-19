Mieszkasz w rodzicami w Warszawie? jest inaczej niż Ci się wydaje – urząd skarbowy może zapukać do drzwi
Z perspektywy urzędu skarbowego takie działania dorosłych dzieci może być darowizną – a w Warszawie, gdzie koszty życia są najwyższe w Polsce, próg po którym trzeba się z tego rozliczyć, łapie się szybciej niż gdziekolwiek indziej w kraju. Urząd skarbowy może zapukać do drzwi,
Dokładają się do rachunków rodziców. Urząd może zapukać do drzwi. Czym naprawdę jest „dokładanie się” w oczach skarbówki
Najczęstszy scenariusz: dorosłe dziecko co miesiąc przelewa rodzicom określoną kwotę, opisując przelew jako „czynsz” albo „za mieszkanie”. Z pozoru przejrzyste. W rzeczywistości tytuł przelewu może całkowicie zmienić kwalifikację prawną tej relacji. Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego udostępnienie lokalu bez pobierania opłat ma formę umowy użyczenia. Jeśli pieniądze płynące od dziecka do rodzica nie są udokumentowanym zwrotem konkretnych kosztów, a regularną, powtarzalną kwotą – fiskus może to zakwalifikować jako darowizną.
Rodzice i dzieci należą do tzw. grupy 0 w ustawie z 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2026, poz. 478 – tekst jednolity). Taka darowizna jest zwolniona z podatku bez górnego limitu wartości – ale tylko pod dwoma warunkami: pieniądze muszą iść przelewem, nie gotówką, a po przekroczeniu 36 120 zł od tej samej osoby w ciągu 5 lat trzeba to zgłosić na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy. Liczy się suma wszystkich wpłat od jednej osoby przez 5 lat, nie pojedynczy przelew – 700 zł miesięcznie to po roku 8 400 zł, po pięciu latach ponad 42 tysiące, czyli już nad progiem.
|Kto przekazuje pieniądze
|Grupa podatkowa
|Limit zwolnienia
|Rodzice, dzieci, rodzeństwo
|0 (najbliższa rodzina)
|Bez limitu wartości, pod warunkiem zgłoszenia
|Dalsza rodzina
|II
|Niższy limit, obowiązkowe zgłoszenie po przekroczeniu
|Konkubent, konkubina, osoba niespokrewniona
|III
|Najniższy limit, traktowani jak osoby obce
To ostatnie ma znaczenie dla wielu warszawskich gniazdowników: jeśli dorosłe dziecko mieszkające z rodzicami wprowadza do domu partnera lub partnerkę, ten ostatni – niezależnie od tego, jak rodzina go traktuje – jest dla fiskusa osobą obcą z III grupy podatkowej, z dużo niższym progiem zwolnienia niż rodzic czy dziecko.
7 stycznia 2026 – pierwsza w historii szansa na naprawienie błędu
Do tej pory brak zgłoszenia SD-Z2 w terminie 6 miesięcy oznaczał bezwarunkową utratę zwolnienia – niezależnie od przyczyny, choćby był to pobyt w szpitalu czy zwykłe niedopatrzenie. Od 7 stycznia 2026 roku obowiązuje ustawa z 21 listopada 2025 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2025, poz. 1854). Wprowadza ona możliwość przywrócenia terminu na wniosek podatnika, jeśli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Nowe przepisy obejmują też sprawy wszczęte wcześniej, jeśli nie zakończyły się jeszcze ostateczną decyzją urzędu.
To pierwsza realna furtka dla gniazdowników, którzy latami przelewali rodzicom pieniądze, przekroczyli próg bez świadomości tego faktu i nigdy nie złożyli SD-Z2. Wniosek o przywrócenie terminu nie jest jednak automatyczny – trzeba go złożyć i wykazać brak winy, a urząd ocenia to indywidualnie.
Co grozi, jeśli urząd sam znajdzie nieujawnioną darowiznę
Bank przechowuje historię przelewów standardowo do 2 lat, za starsze okresy można je uzyskać na odpłatny wniosek. Regularne, cykliczne przelewy o podobnej kwocie między tymi samymi osobami tworzą wzorzec, który systemy analityczne administracji skarbowej rozpoznają niezależnie od intencji nadawcy. Jeśli urząd sam ustali, że darowizna przekroczyła próg i nie została zgłoszona, traci ona prawo do zwolnienia w całości – nie tylko nadwyżka ponad 36 120 zł – i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych dla I grupy podatkowej. W przypadkach, gdy urząd uzna, że podatnik celowo zataił darowiznę, może zastosować podwyższoną, sankcyjną stawkę 20 proc. zamiast standardowej skali.
Młodzi w Warszawie rzadziej zostają z rodzicami – ale płacą więcej, gdy zostają
Z danych CBOS z września 2025 roku wynika, że 39 proc. Polaków stanu wolnego w wieku 25-34 lata mieszka z rodzicami. Eurofound w danych opublikowanych 23 stycznia 2026 roku podaje wyższą liczbę – 53 proc. młodych dorosłych w Polsce pozostaje na utrzymaniu rodziców lub w ich gospodarstwie domowym, co daje Polsce 4. miejsce w Unii Europejskiej, za Chorwacją, Słowacją i Grecją. GUS szacuje liczbę klasycznych gniazdowników – osób stanu wolnego, bez dzieci, w wieku 25-34 lata, mieszkających z rodzicami – na 1,7 mln. 63 proc. spośród nich pracuje zawodowo.
Geograficznie zjawisko jest najsłabsze właśnie w województwie mazowieckim – poniżej 30 proc., podobnie jak na Pomorzu i na Dolnym Śląsku. Z pozoru dobra wiadomość dla Warszawy. W praktyce działa to odwrotnie: rata kredytu hipotecznego w stolicy pochłania dziś 3 500-5 000 zł miesięcznie, wynajem porównywalnego mieszkania – 2 500-4 000 zł. Gniazdownik, który zostaje z rodzicami w Warszawie, oszczędza więc kwoty kilkukrotnie wyższe niż jego rówieśnik w mniejszym mieście – i jeśli choć część tej oszczędności wraca do rodziców w formie regularnych przelewów, próg zwolnienia podatkowego osiąga znacznie szybciej.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swoje przelewy, zanim sprawdzi je urząd
- Zsumuj wszystkie przelewy, jakie w ciągu ostatnich 5 lat otrzymałeś od jednego rodzica lub od obu razem – liczy się suma od tej samej osoby, nie pojedyncza wpłata.
- Jeśli suma przekroczyła 36 120 zł i nie minęło 6 miesięcy od przekroczenia – złóż formularz SD-Z2 w swoim urzędzie skarbowym, online przez usługi.podatki.gov.pl albo osobiście.
- Jeśli termin już minął – sprawdź, czy możesz złożyć wniosek o przywrócenie terminu na podstawie przepisów obowiązujących od 7 stycznia 2026 roku. Musisz uprawdopodobnić, że nie z własnej winy nie dochowałeś terminu.
- Opisuj przelewy precyzyjnie i zachowuj potwierdzenia – tytuł „darowizna na bieżące potrzeby” jest bezpieczniejszy niż „czynsz”, który może zostać odczytany jako element umowy najmu.
- Jeśli w domu rodziców mieszka też Twój partner lub partnerka, sprawdź odrębnie jego sytuację podatkową – dla fiskusa jest on osobą z III grupy podatkowej, nie częścią Twojej rodziny.
- W razie wątpliwości skonsultuj sumę i historię przelewów z księgowym lub doradcą podatkowym, zanim sam zgłosisz się do urzędu – błędne zgłoszenie też ma konsekwencje.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.