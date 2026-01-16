„Mikrokawalerka” w Warszawie za 0 złotych. Student zawstydził deweloperów i wybudował igloo
Warszawski rynek nieruchomości słynie z wysokich cen i małych metraży, ale studenci Uniwersytetu Warszawskiego znaleźli na to sposób. Przed gmachem Wydziału Biologii stanęła nietypowa konstrukcja, która błyskawicznie stała się hitem kampusu. Zamiast betonu użyto śniegu, a czynsz wynosi okrągłe zero złotych.
Zima w mieście nie musi oznaczać tylko paraliżu komunikacyjnego i odśnieżania chodników. Udowodnili to studenci z Kampusu Ochota, którzy postanowili kreatywnie wykorzystać panującą aurę. Przed wejściem do budynku Wydziału Biologii UW wyrosło imponujące igloo, które władze wydziału z humorem określiły mianem „śnieżnej mikrokawalerki”.
Inżynieria śniegowa za zgodą dziekana
Choć budowla wygląda na efekt spontanicznej zabawy, jest to projekt zrealizowany „zgodnie ze sztuką” i oficjalnym pozwoleniem. Głównym pomysłodawcą i konstruktorem jest Stanisław Świeżewski, magistrant z Instytutu Bioinżynierii. Co ciekawe, akcja odbyła się za pełną zgodą władz uczelni – zielone światło dla inwestycji dał sam prodziekan do spraw studenckich, dr Takao Ishikawa.
W pracach budowlanych Stanisława wspierała Oliwia Dustet Leskiewicz oraz inni studenci, którzy wspólnie stworzyli nową atrakcję dla społeczności akademickiej. Obiekt szybko stał się popularnym tłem do pamiątkowych fotografii.
Zasady użytkowania „zimowego lokalu”
Wydział Biologii w swoim komunikacie w mediach społecznościowych zaprasza do podziwiania dzieła, ale przypomina o zdrowym rozsądku. Z „mikrokawalerki” można korzystać, jednak uczelnia prosi o zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa podczas eksploracji śnieżnej konstrukcji.
Niestety, jak każda budowla ze śniegu, ta również ma ograniczony termin przydatności. Igloo będzie dostępne dla zwiedzających tylko do momentu nadejścia pierwszych roztopów.
Co to oznacza dla Ciebie? Zrób sobie zdjęcie, póki zimno
Jeśli jesteś w pobliżu warszawskiej Ochoty lub studiujesz na UW, to doskonała okazja, by poczuć trochę zimowej magii w środku sesji egzaminacyjnej:
- Odwiedź „nieruchomość”: To rzadka okazja, by zobaczyć igloo w centrum miasta. Konstrukcja znajduje się przed wejściem do Wydziału Biologii UW.
- Pamiątka na Instagram: Władze wydziału same zachęcają do robienia zdjęć i oznaczania profilu w mediach społecznościowych. To może być hit Twojej relacji.
- Śpiesz się: Prognozy pogody bywają zmienne. Jeśli chcesz zobaczyć dzieło studentów, warto wybrać się tam, zanim temperatura wzrośnie powyżej zera.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.