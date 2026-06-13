Miliardowa inwestycja na Śląsku. Partner Apple i Nvidia zbuduje w Polsce gigantyczną fabrykę
Brama do Europy w Jaworznie. Partnerstwo z globalnym potentatem
Temat wspólnej inwestycji spółki ElectroMobility Poland (EMP) oraz tajwańskiego giganta elektromobilności Foxconn był głównym punktem obrad sejmowej komisji infrastruktury. Prezes EMP Cyprian Gronkiewicz oficjalnie poinformował, że ruszyła już procedura notyfikacji spółki joint venture (JV) w Komisji Europejskiej. Finalne podpisanie umowy z partnerem strategicznym z Azji zaplanowano na jesień tego roku. Co kluczowe dla polskiej gospodarki, większość udziałów w nowym podmiocie oraz główny ośrodek decyzyjny pozostaną w kraju.
Foxconn to absolutny numer jeden na globalnym rynku elektroniki użytkowej, kontrolujący aż 46 proc. całego sektora. Firma na co dzień ściśle współpracuje z największymi markami technologicznymi świata, takimi jak Apple, Google, OpenAI czy Nvidia. Inwestycja na Śląsku będzie pierwszą fabryką Foxconna w Europie, w którą ten podmiot zaangażuje własne, prywatne środki finansowe, traktując Polskę jako zaplecze do ekspansji na cały kontynent.
Miliardy z KPO na stole. Kiedy wyjedzie pierwszy polski elektryk?
Projekt zyskał już gigantyczne, stabilne fundamenty finansowe. 13 maja ElectroMobility Poland oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały oficjalną umowę inwestycyjną. Wsparcie na budowę hubu produkcyjno-rozwojowego pochodzi bezpośrednio z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i wynosi astronomiczne 4,5 miliarda złotych.
Harmonogram i miejsca pracy: Budowa fabryki w Jaworznie ma oficjalnie ruszyć na początku 2027 roku. Spółka EMP posiada już komplet dokumentów, w tym pozwolenia środowiskowe i budowlane, a także wynegocjowane kontrakty z generalnym wykonawcą. Cel jest jasny: produkcja pierwszego samochodu elektrycznego nowej marki ma rozpocząć się w czwartym kwartale 2029 roku. Do 2035 roku zatrudnienie w samym zakładzie znajdzie blisko 4 tysiące osób, a kolejne 20 tysięcy miejsc pracy powstanie u kooperantów i dostawców.
Polska technologia i licencja na całą Europę
Nowe samochody będą budowane na bazie zaawansowanych platform technologicznych dostarczanych przez Foxtron (siostrzaną firmę koncernu Foxconn). Przedstawiciele EMP podkreślają, że polscy inżynierowie zyskają pełen transfer unikalnego know-how, a cała własność intelektualna (IP) wytworzona przez joint venture zostanie w Polsce. Początkowe portfolio nowej europejskiej marki ma obejmować trzy zróżnicowane modele pojazdów.
Dodatkowym atutem projektu jest posiadanie przez EMP licencji na nowoczesne podwozie elektryczne z pełną wyłącznością na całą Europę. Dzięki temu modele wyprodukowane w śląskiej fabryce będą mogły być bez żadnych ograniczeń prawnych dystrybuowane na rynkach całej Unii Europejskiej, stając się filarem nowoczesnej reindustrializacji Europy Środkowej.
Tabela: Kluczowe parametry i kalendarium inwestycji EMP i Foxconn w Jaworznie
|Wskaźnik projektu / Etap inwestycji
|Planowane wartości i terminy realizacji
|Znaczenie dla gospodarki i regionu
|Wartość dofinansowania z KPO
|4,5 miliarda PLN
|Pełne zabezpieczenie finansowe hubu produkcyjnego (umowa z NFOŚiGW).
|Podpisanie umowy joint venture
|Jesień 2026 r.
|Trwa proces notyfikacji partnerstwa w Komisji Europejskiej. Większość udziałów po stronie Polski.
|Rozpoczęcie budowy fabryki
|Początek 2027 r.
|Komplet pozwoleń (budowlane, środowiskowe) oraz generalny wykonawca są już gotowi.
|Start produkcji seryjnej pojazdów
|IV kwartał 2029 r.
|Wprowadzenie na rynek pierwszego z trzech planowanych modeli nowej europejskiej marki.
|Docelowe zatrudnienie (do 2035 r.)
|Ok. 4 000 osób (bezpośrednio)
|Nawet 20 000 dodatkowych miejsc pracy na Śląsku w łańcuchu dostawców surowców i podzespołów.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.