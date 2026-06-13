Miliardowa inwestycja na Śląsku. Partner Apple i Nvidia zbuduje w Polsce gigantyczną fabrykę

Brama do Europy w Jaworznie. Partnerstwo z globalnym potentatem

Temat wspólnej inwestycji spółki ElectroMobility Poland (EMP) oraz tajwańskiego giganta elektromobilności Foxconn był głównym punktem obrad sejmowej komisji infrastruktury. Prezes EMP Cyprian Gronkiewicz oficjalnie poinformował, że ruszyła już procedura notyfikacji spółki joint venture (JV) w Komisji Europejskiej. Finalne podpisanie umowy z partnerem strategicznym z Azji zaplanowano na jesień tego roku. Co kluczowe dla polskiej gospodarki, większość udziałów w nowym podmiocie oraz główny ośrodek decyzyjny pozostaną w kraju.

Foxconn to absolutny numer jeden na globalnym rynku elektroniki użytkowej, kontrolujący aż 46 proc. całego sektora. Firma na co dzień ściśle współpracuje z największymi markami technologicznymi świata, takimi jak Apple, Google, OpenAI czy Nvidia. Inwestycja na Śląsku będzie pierwszą fabryką Foxconna w Europie, w którą ten podmiot zaangażuje własne, prywatne środki finansowe, traktując Polskę jako zaplecze do ekspansji na cały kontynent.