Miliardowe straty i potężne cięcia. Państwowy gigant zwalnia tysiące ludzi i proponuje zaskakujący fach

Polska Grupa Górnicza (PGG) wchodzi w fazę głębokiej restrukturyzacji. W tym roku zatrudnienie w spółce zmniejszy się o ponad 4 tysiące osób. Zamiast jednak zostawiać odchodzących pracowników samym sobie, węglowy potentat oferuje im unikalny bilet powrotny na rynek pracy. Górnicy mają przesiąść się pod ziemi bezpośrednio do kabin i warsztatów kolejowych.

Wielka redukcja etatów. Ponad 1700 osób już poza firmą Skala tegorocznych zwolnień w Polskiej Grupie Górniczej jest ogromna, jednak proces ten realizowany jest w oparciu o wypracowane wcześniej pakiety socjalne. Zgodnie z oficjalnymi planami restrukturyzacyjnymi, zatrudnienie w PGG skurczy się w tym roku łącznie o 4,3 tysiąca osób. Większość redukcji opiera się na mechanizmie dobrowolności. Aż 3,6 tysiąca pracowników odejdzie w ramach specjalnych programów osłonowych, z kolei około 700 osób przejdzie na tradycyjne emerytury lub zostanie objętych innymi formami zwolnień. Proces ruszył już z kopyta spółka potwierdziła, że z odpraw pieniężnych oraz urlopów górniczych, gwarantowanych przez znowelizowaną na początku br. ustawę górniczą, skorzystało już 1750 osób.

Zamiast pod ziemię, na śląskie tory. Nowe etaty w Kolejach Śląskich Aby złagodzić skutki społeczne odejścia od węgla kamiennego, PGG sformalizowało współpracę z Kolejami Śląskimi oraz spółką zależną Synercom Usługi Wspólne. Porozumienie podpisane pod koniec ubiegłego roku wchodzi właśnie w kluczową fazę realizacji. Projekt zakłada kompleksowe przekwalifikowanie dawnych pracowników sektora wydobywczego i zatrudnienie ich w branży kolejowej. Przewoźnik kolejowy zmaga się z brakami kadrowymi i chętnie przejmie wykwalifikowanych technicznie pracowników. Byli górnicy mają szansę znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych bezpośrednio z obsługą i utrzymaniem taboru. Poszukiwani są przede wszystkim: maszyniści kolejowi,

mechanicy oraz elektromechanicy,

technicy odpowiedzialni za utrzymanie składów,

a w dalszej perspektywie – także wyspecjalizowany personel administracyjny i biurowy. Szczegóły wsparcia dla pracowników: Program transformacji zawodowej nie polega wyłącznie na podrzuceniu ofert pracy. Odchodzący górnicy otrzymują pełną opiekę systemową. Projekt obejmuje profesjonalne doradztwo zawodowe, szczegółowe badania predyspozycji psychotechnicznych, specjalistyczne kursy oraz pełne wsparcie prawne i logistyczne w procesie podpisywania nowych umów o pracę. Kolejne spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych zmianą munduru z czarnego na kolejarski zaplanowano już na środę 3 czerwca br.

Miliardowe straty sektora węglowego wymuszają zmiany Działania restrukturyzacyjne podjęte przez zarząd PGG to nie kwestia wyboru, lecz brutalna konieczność ekonomiczna. Kondycja finansowa polskiego węgla kamiennego od dłuższego czasu pozostaje pod ogromną presją, co potwierdzają najświeższe raporty rynkowe. Z danych opublikowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) wynika, że w samym pierwszym kwartale (styczeń-marzec) tego roku strata netto całego sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce wyniosła aż 1,75 miliarda złotych. Choć wynik ten jest odrobinę lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wtedy strata sięgnęła 2,18 mld zł), to gigantyczny deficyt wymusza natychmiastowe cięcia kosztów stałych. Struktura redukcji zatrudnienia w PGG oraz kontekst finansowy branży Kategoria operacyjna / Finanse Dane liczbowe i wskaźniki (2026 r.) Status i podmioty objęte procesem Całkowita redukcja zatrudnienia 4 300 osób Plan na cały bieżący rok budżetowy w PGG. Programy dobrowolnych odejść 3 600 osób Pracownicy korzystający z urlopów górniczych i odpraw. Naturalne odejścia (emerytury) Ok. 700 osób Przejścia na świadczenia emerytalne i pozostałe zwolnienia. Zrealizowane odejścia (stan obecny) 1 750 osób Pracownicy, którzy już formalnie rozliczyli się ze spółką. Wynik finansowy sektora (Q1) -1,75 mld zł (strata) Dane ARP obejmujące m.in. PGG, JSW, Bogdankę, PKW i SRK.