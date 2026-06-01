Miliardowe straty i potężne cięcia. Państwowy gigant zwalnia tysiące ludzi i proponuje zaskakujący fach
Wielka redukcja etatów. Ponad 1700 osób już poza firmą
Skala tegorocznych zwolnień w Polskiej Grupie Górniczej jest ogromna, jednak proces ten realizowany jest w oparciu o wypracowane wcześniej pakiety socjalne. Zgodnie z oficjalnymi planami restrukturyzacyjnymi, zatrudnienie w PGG skurczy się w tym roku łącznie o 4,3 tysiąca osób.
Większość redukcji opiera się na mechanizmie dobrowolności. Aż 3,6 tysiąca pracowników odejdzie w ramach specjalnych programów osłonowych, z kolei około 700 osób przejdzie na tradycyjne emerytury lub zostanie objętych innymi formami zwolnień. Proces ruszył już z kopyta spółka potwierdziła, że z odpraw pieniężnych oraz urlopów górniczych, gwarantowanych przez znowelizowaną na początku br. ustawę górniczą, skorzystało już 1750 osób.
Zamiast pod ziemię, na śląskie tory. Nowe etaty w Kolejach Śląskich
Aby złagodzić skutki społeczne odejścia od węgla kamiennego, PGG sformalizowało współpracę z Kolejami Śląskimi oraz spółką zależną Synercom Usługi Wspólne. Porozumienie podpisane pod koniec ubiegłego roku wchodzi właśnie w kluczową fazę realizacji. Projekt zakłada kompleksowe przekwalifikowanie dawnych pracowników sektora wydobywczego i zatrudnienie ich w branży kolejowej.
Przewoźnik kolejowy zmaga się z brakami kadrowymi i chętnie przejmie wykwalifikowanych technicznie pracowników. Byli górnicy mają szansę znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych bezpośrednio z obsługą i utrzymaniem taboru. Poszukiwani są przede wszystkim:
- maszyniści kolejowi,
- mechanicy oraz elektromechanicy,
- technicy odpowiedzialni za utrzymanie składów,
- a w dalszej perspektywie – także wyspecjalizowany personel administracyjny i biurowy.
Szczegóły wsparcia dla pracowników: Program transformacji zawodowej nie polega wyłącznie na podrzuceniu ofert pracy. Odchodzący górnicy otrzymują pełną opiekę systemową. Projekt obejmuje profesjonalne doradztwo zawodowe, szczegółowe badania predyspozycji psychotechnicznych, specjalistyczne kursy oraz pełne wsparcie prawne i logistyczne w procesie podpisywania nowych umów o pracę.
Kolejne spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych zmianą munduru z czarnego na kolejarski zaplanowano już na środę 3 czerwca br.
Miliardowe straty sektora węglowego wymuszają zmiany
Działania restrukturyzacyjne podjęte przez zarząd PGG to nie kwestia wyboru, lecz brutalna konieczność ekonomiczna. Kondycja finansowa polskiego węgla kamiennego od dłuższego czasu pozostaje pod ogromną presją, co potwierdzają najświeższe raporty rynkowe.
Z danych opublikowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) wynika, że w samym pierwszym kwartale (styczeń-marzec) tego roku strata netto całego sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce wyniosła aż 1,75 miliarda złotych. Choć wynik ten jest odrobinę lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wtedy strata sięgnęła 2,18 mld zł), to gigantyczny deficyt wymusza natychmiastowe cięcia kosztów stałych.
Struktura redukcji zatrudnienia w PGG oraz kontekst finansowy branży
|Kategoria operacyjna / Finanse
|Dane liczbowe i wskaźniki (2026 r.)
|Status i podmioty objęte procesem
|Całkowita redukcja zatrudnienia
|4 300 osób
|Plan na cały bieżący rok budżetowy w PGG.
|Programy dobrowolnych odejść
|3 600 osób
|Pracownicy korzystający z urlopów górniczych i odpraw.
|Naturalne odejścia (emerytury)
|Ok. 700 osób
|Przejścia na świadczenia emerytalne i pozostałe zwolnienia.
|Zrealizowane odejścia (stan obecny)
|1 750 osób
|Pracownicy, którzy już formalnie rozliczyli się ze spółką.
|Wynik finansowy sektora (Q1)
|-1,75 mld zł (strata)
|Dane ARP obejmujące m.in. PGG, JSW, Bogdankę, PKW i SRK.
Strukturalny problem całej branży
Warto pamiętać, że miliardowe straty raportowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu nie dotyczą wyłącznie PGG. Problem ma charakter strukturalny i dotyka wszystkich kluczowych graczy na polskim rynku wydobywczym. Bilans finansowy ARP obejmuje bowiem kondycję takich podmiotów jak Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), LW Bogdanka, Południowy Koncern Węglowy, Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), Węglokoks Kraj, PG Silesia oraz Eko-Plus.
Wdrożony przez PGG i Koleje Śląskie program mapowania kompetencji ma być modelowym przykładem sprawiedliwej transformacji energetycznej, która pozwala ocalić unikalne umiejętności techniczne pracowników i płynnie przenieść ich do perspektywicznego sektora transportu publicznego.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.