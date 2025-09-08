Miliony Polaków bez internetu w telefonach. To już przesądzone
Najwięksi operatorzy w Polsce przyspieszają proces wyłączania sieci 3G. To oznacza, że wkrótce tysiące starszych telefonów komórkowych przestaną działać w pełni, a ich użytkownicy stracą dostęp do mobilnego internetu, nawigacji GPS, komunikatorów czy aplikacji bankowych.
Koniec ery 3G
Technologia 3G przez lata była podstawą mobilnej komunikacji w Polsce. Dziś jednak uznawana jest za przestarzałą – zajmuje cenne pasmo częstotliwości i nie zapewnia takiej jakości połączeń jak nowsze standardy. Operatorzy stawiają na 4G i 5G, które gwarantują szybszy transfer danych, lepszą jakość rozmów i większą przepustowość. Utrzymywanie 3G staje się nieopłacalne, dlatego sieć trzeciej generacji znika z Polski etapami.
Operatorzy zamykają 3G
T-Mobile wyłączył 3G już w połowie 2023 roku. Orange prowadzi proces etapami – sygnał zniknął już m.in. z Kujaw i Pomorza, a do końca 2025 roku zniknie w całym kraju. Play rozpoczął wygaszanie tej technologii w marcu 2025, natomiast Plus planuje zakończyć proces do 2027 roku.
Starsze telefony stracą internet
Zmiany najbardziej uderzą w posiadaczy starszych modeli – smartfonów sprzed 2012 roku, pierwszych iPhone’ów (do „czwórki”), klasycznych telefonów komórkowych oraz tabletów z modemem 3G. Kłopot pojawi się także w przypadku urządzeń sprzed 2016 roku, które nie obsługują technologii LTE. Po całkowitym wyłączeniu 3G nie będzie w nich działał internet mobilny, a wraz z nim aplikacje, komunikatory czy bankowość mobilna.
Wymiana sprzętu nieunikniona
Użytkownicy takich urządzeń będą musieli wymienić telefony. Najtańsze smartfony obsługujące 4G można kupić za około 400–500 złotych. Kto chce korzystać z technologii 5G, musi liczyć się z wydatkiem od 1000 do 1500 zł. Operatorzy nie przewidują jednak żadnych rekompensat czy dopłat do zakupu nowych urządzeń.
Likwidacja 3G to koniec pewnej epoki w polskiej telekomunikacji, ale też początek nowego etapu – z szybszym internetem i nowymi możliwościami, choć dla wielu użytkowników oznacza kosztowną wymianę sprzętu.
