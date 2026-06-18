Miliony Polaków czekają na tę zmianę. Resort zdrowia wydał nowy komunikat
Miliony pacjentów korzystających z e-recept będą musiały jeszcze chwilę poczekać na ważne ułatwienie. Ministerstwo Zdrowia przesunęło termin wdrożenia nowych zasad realizacji recept elektronicznych, które miały umożliwić wykupywanie kolejnych opakowań leków w różnych aptekach. Resort zapewnia, że dodatkowy czas pozwoli placówkom lepiej przygotować się do zmian, które mają znacząco ułatwić życie osobom przewlekle chorym.
Ważna zmiana dla pacjentów. Ministerstwo Zdrowia przesuwa termin nowych zasad realizacji e-recept
Miliony pacjentów korzystających z e-recept będą musiały poczekać na ważne ułatwienie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o przesunięciu terminu wdrożenia nowych zasad realizacji recept elektronicznych. Zmiana miała wejść w życie 18 czerwca, jednak resort zdecydował o jej odłożeniu do 1 lipca. Powodem są przygotowania techniczne i organizacyjne aptek.
Co miało się zmienić?
Nowe rozwiązanie dotyczy przede wszystkim osób przyjmujących leki przewlekle i realizujących recepty wystawiane na dłuższy okres leczenia. Obecnie pacjent, który rozpoczął wykupywanie leków w jednej aptece, najczęściej musi wracać do tej samej placówki po kolejne opakowania.
W praktyce powoduje to wiele problemów. Wystarczy, że lek będzie chwilowo niedostępny, pacjent wyjedzie do innego miasta lub apteka zostanie zamknięta. W takich sytuacjach realizacja recepty staje się znacznie bardziej skomplikowana.
Nowe przepisy mają to zmienić. Po ich wdrożeniu pacjent będzie mógł kontynuować realizację e-recepty również w innej aptece, pod warunkiem że placówka będzie korzystała z nowego systemu informatycznego.
Ministerstwo Zdrowia przesuwa termin
Pierwotnie nowe zasady miały obowiązywać od 18 czerwca 2026 roku. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało jednak o przesunięciu terminu na 1 lipca.
Resort tłumaczy, że dodatkowy czas jest potrzebny na przygotowanie środowiska aptecznego do obsługi nowych funkcjonalności. Dzięki temu większa liczba aptek będzie mogła korzystać z nowych rozwiązań już od pierwszego dnia ich obowiązywania.
Według ministerstwa celem jest uniknięcie problemów technicznych, które mogłyby pojawić się podczas uruchamiania systemu w całym kraju.
Dlaczego to ważne dla pacjentów?
Zmiana może znacząco ułatwić życie osobom przewlekle chorym. Dotyczy to szczególnie pacjentów przyjmujących leki na nadciśnienie, cukrzycę, choroby serca czy schorzenia neurologiczne.
Dzięki nowym zasadom nie będzie konieczności wracania do jednej konkretnej apteki. Pacjent będzie mógł wykupić kolejne opakowanie leku tam, gdzie będzie ono dostępne.
To szczególnie istotne w okresach problemów z dostępnością niektórych preparatów oraz podczas wyjazdów wakacyjnych.
Cyfryzacja ochrony zdrowia trwa
E-recepta jest jednym z największych projektów cyfryzacyjnych polskiej ochrony zdrowia. W ostatnich latach zastąpiła papierowe recepty i znacząco uprościła proces zakupu leków.
Równolegle rozwijane są także inne usługi cyfrowe, takie jak Internetowe Konto Pacjenta, e-skierowania czy elektroniczna dokumentacja medyczna.
Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że kolejne zmiany mają poprawiać komfort pacjentów oraz usprawniać pracę lekarzy i farmaceutów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli korzystasz z e-recept na leki przyjmowane regularnie, warto pamiętać, że nowe zasady nie zaczną obowiązywać 18 czerwca, lecz dopiero od 1 lipca 2026 roku. Do tego czasu nadal obowiązują dotychczasowe przepisy dotyczące realizacji recept w tej samej aptece. Po wdrożeniu zmian pacjenci zyskają większą swobodę i łatwiejszy dostęp do leków.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.