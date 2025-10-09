Miliony Polaków mogą stracić internet w telefonie. Ta sieć znika z Polski na zawsze
Sieć 3G, niegdyś standard mobilnego Internetu, wkrótce zniknie z Polski na dobre. Operatorzy wyłączają ją jeden po drugim. Jeśli Twój telefon nie obsługuje 4G lub 5G – możesz zostać bez Internetu.
Kto i kiedy wyłącza 3G? Oto terminarz operatorów
-
T-Mobile już zakończył wyłączenie 3G w II kwartale 2023 r.
-
Orange stopniowo wyłącza sieć od 2023 r. i zakończy proces do końca 2025 r.
-
Play rozpoczyna wyłączenie w kwietniu 2025 r., zaczynając od 9 województw.
-
Plus jeszcze nie podał terminu, ale nieoficjalnie mówi się o 2027 roku.
Jak sprawdzić, czy twój telefon zadziała po wyłączeniu 3G?
To proste: spójrz na górę ekranu telefonu.
-
Widzisz 4G, LTE lub 5G? – wszystko w porządku.
-
Widzisz tylko 3G lub H+? – Twój telefon przestanie mieć szybki internet.
Użytkownicy Orange mogą wysłać SMS o treści KARTA pod numer 80233, by sprawdzić kompatybilność telefonu i karty SIM.
Co się stanie po wyłączeniu 3G?
Telefon przełączy się na sieć 2G.
-
Możesz dzwonić i wysyłać SMS-y.
-
Internet będzie praktycznie bezużyteczny – maksymalna prędkość to ok. 0,3 Mb/s.
Nie otworzysz map, banku, e-maila, Facebooka czy Messengera. Nawet zwykłe strony będą ładować się wieczność.
Szczególnie narażeni są seniorzy
Wiele starszych osób korzysta z telefonów obsługujących wyłącznie 3G. Może to odciąć ich od kontaktu z rodziną, bankowości internetowej czy aplikacji telemedycznych.
Ile kosztuje nowy telefon?
-
Nowy smartfon z 4G: od 400–500 zł
-
Z 5G: od 1000 zł wzwyż
-
Używany z 4G: już od 150–250 zł
Operatorzy nie oferują rekompensaty. Zakup nowego urządzenia to koszt po stronie klienta.
Czy musisz wymienić kartę SIM?
W większości przypadków nie.
Problem mogą mieć tylko osoby, które korzystają z kart wydanych przed 2010 r.
Wymiana jest darmowa – wystarczy odwiedzić salon z dowodem osobistym.
Dlaczego wyłączają 3G?
Sieć 3G to technologia przestarzała, kosztowna i mało wydajna.
Zajmuje cenne pasmo, które można przeznaczyć na szybsze i nowoczesne sieci 4G i 5G.
Operatorzy mówią wprost:
„3G odchodzi, by zrobić miejsce dla lepszego Internetu.”
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli masz telefon obsługujący tylko 3G – stracisz szybki Internet.
Niektóre aplikacje przestaną działać, a korzystanie z Internetu będzie praktycznie niemożliwe.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.