Miliony Polaków muszą to wymienić, inaczej czynsze drastycznie wzrosną
Wielu mieszkańców bloków i kamienic wciąż uważa, że cyfrowa rewolucja w rozliczaniu mediów to pieśń odległej przyszłości. To błąd, który może kosztować lokatorów fortunę. Zgodnie z nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej, tradycyjne wodomierze i ciepłomierze muszą bezpowrotnie zniknąć z naszych mieszkań, ustępując miejsca urządzeniom ze zdalnym odczytem. Czasu na dostosowanie się do unijnych wymogów jest drastycznie mało – proces ten musi zakończyć się do końca 2026 roku, a zlekceważenie terminów grozi surowymi karami finansowymi.
Jeśli zarządcy nieruchomości prześpią moment modernizacji, spółdzielnie i wspólnoty zostaną obciążone karami sięgającymi 10 tysięcy złotych. Choć mandat formalnie trafia do administracji, w rzeczywistości zapłacą go mieszkańcy, ponieważ koszty te zostaną przerzucone na fundusz remontowy lub bezpośrednio do czynszów. Od 1 stycznia 2027 roku system ma być w pełni zautomatyzowany, co oznacza definitywny koniec ery inkasentów odwiedzających nasze lokale.
Logistyczny i finansowy ciężar modernizacji
O ile nowoczesne osiedla są budowane z uwzględnieniem nowej technologii, o tyle starsze zasoby mieszkaniowe stają przed gigantycznym wyzwaniem.
Kosztowna technologia: Zakup jednego nowoczesnego licznika z modułem zdalnym to wydatek rzędu 300 złotych, co przy kilku urządzeniach w mieszkaniu tworzy pokaźną sumę.
Drenaż funduszy: Środki na wymianę milionów urządzeń w skali kraju będą pochodzić głównie z funduszy remontowych, co może opóźnić inne niezbędne prace, takie jak ocieplenia budynków czy remonty dachów.
Presja czasu: Firmy instalacyjne już teraz notują ogromne obłożenie; ci, którzy zostawią wymianę na ostatnią chwilę, zapłacą znacznie więcej za usługi wykonywane w trybie pilnym.
Wyjątki od reguły: Przepisy dopuszczają rezygnację z wymiany tylko w sytuacjach, gdy jest ona technicznie niewykonalna lub całkowicie nieopłacalna, co wymaga jednak przedstawienia twardych dowodów i dokumentacji.
Pułapki nowej technologii: Wyższe rachunki i ryzyko błędów
Choć zdalne liczniki mają zwiększyć przejrzystość, ich precyzja może paradoksalnie uderzyć lokatorów po kieszeni.
- Czułość pomiaru: Nowoczesne ciepłomierze wychwytują każde marnotrawstwo energii, np. wietrzenie mieszkania przy odkręconym kaloryferze, co przy starych urządzeniach mogło pozostać niezauważone.
- Systemy szacunkowe: W przypadku awarii elektroniki lub problemów z przesyłem danych, zarządca może naliczyć opłaty na podstawie średniego zużycia, co rzadko jest korzystne dla mieszkańca.
- Brak prywatności: Cyfrowy monitoring zużycia mediów pozwala na bardzo dokładne śledzenie rytmu życia domowników, co dla niektórych budzi obawy o nadmierną inwigilację.
W 2026 roku warto aktywnie zainteresować się planami modernizacji w Twoim budynku. Sprawdź na najbliższym zebraniu wspólnoty lub w biurze spółdzielni, czy harmonogram wymiany liczników został już ustalony. Pamiętaj, że unikanie tej operacji nie chroni przed kosztami – przeciwnie, brak zdalnego odczytu po 1 stycznia 2027 roku narazi Twoją administrację na cykliczne kary, które ostatecznie znajdą odzwierciedlenie w Twoich opłatach za mieszkanie. Wczesna instalacja pozwoli Ci również na bieżąco monitorować zużycie energii i wody przez aplikacje mobilne, co może pomóc w realnym obniżeniu rachunków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.