Miliony Polaków muszą to zrobić jeszcze w 2025 roku albo zapłacą 5000 złotych kary
W 2025 roku nawet 3,5 miliona Polaków stanie przed obowiązkiem wymiany dowodu osobistego. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje, by nie odkładać wizyty w urzędzie na ostatnią chwilę – brak ważnego dokumentu może kosztować nawet 5 tysięcy złotych.
Dwa roczniki w centrum uwagi
Masowa wymiana dokumentów dotyczy przede wszystkim osób urodzonych w latach 1987 i 1997. Dlaczego akurat te roczniki? Osoby z 1997 roku swoje pierwsze dowody wyrabiały zazwyczaj w 2015 roku, zaraz po osiągnięciu pełnoletności. Ponieważ dowody osobiste są ważne przez 10 lat, właśnie w 2025 roku upływa termin ich ważności.
Z kolei osoby urodzone w 1987 roku mogą posiadać dokumenty wydane jeszcze w starej formie lub nie wymieniały ich przez ostatnią dekadę – na przykład po zmianie nazwiska. Jeśli data ważności ich dowodu przypada na 2025 rok, czas działać.
Kiedy jeszcze trzeba wymienić dowód?
Wygaśnięcie terminu ważności to nie jedyny powód, dla którego musimy udać się do urzędu. Wymiana dowodu osobistego jest obowiązkowa również gdy:
- zmieniają się dane osobowe, na przykład nazwisko po ślubie,
- wygląd osoby zmienił się na tyle, że zdjęcie w dowodzie utrudnia identyfikację (na przykład po operacji plastycznej),
- dokument uległ zniszczeniu,
- dowód został skradziony lub zgubiony.
Warto podkreślić: obowiązek wymiany może dotyczyć każdej osoby, której dowód traci ważność w 2025 roku, niezależnie od roku urodzenia. Wystarczy sprawdzić datę ważności w prawym dolnym rogu dokumentu.
Jak wymienić dowód? Dwa sposoby
Wniosek o nowy dowód osobisty można złożyć na dwa sposoby. Pierwszy to wizyta osobista w dowolnym urzędzie gminy – nie musisz iść do urzędu w miejscu zameldowania. Potrzebujesz ze sobą aktualnego zdjęcia w formacie 35 x 45 mm oraz dotychczasowego dowodu lub paszportu.
Drugi sposób to złożenie wniosku przez internet – za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub aplikacji mObywatel. Ale uwaga! Nawet jeśli składasz wniosek online, i tak musisz uzupełnić go w urzędzie, dostarczając odciski palców i wzór podpisu. Na tę wizytę masz 30 dni od złożenia wniosku elektronicznego. Jeśli przekroczysz ten termin, wniosek nie będzie rozpatrzony i będziesz musiał zacząć procedurę od nowa.
Co to oznacza dla ciebie?
Brak ważnego dowodu osobistego to nie tylko problem formalny – to realne konsekwencje w codziennym życiu. Bez aktualnego dokumentu nie podpiszesz umowy w banku, nie załatwisz spraw w urzędzie, nie skorzystasz z e-podpisu ani Profilu Zaufanego. Co więcej, plastikowy dowód jest niezbędny przy podróżach po strefie Schengen – policja czy straż graniczna w innych krajach UE nie uznaje dokumentów elektronicznych.
Posługiwanie się nieaktualnym dowodem to wykroczenie, za które grozi grzywna do 5 tysięcy złotych lub nawet kara ograniczenia wolności. Nie ryzykuj – urzędy w 2025 roku będą przeciążone wnioskami, więc im wcześniej się zgłosisz, tym lepiej.
Dobre wieści: to za darmo
Dobra wiadomość jest taka, że wymiana dowodu osobistego jest całkowicie bezpłatna. Czas oczekiwania na nowy dokument nie przekracza zazwyczaj 30 dni od momentu złożenia wszystkich wymaganych elementów. Dowody osobiste wydane po 7 listopada 2021 roku (tzw. e-dowody z odciskami palców) są ważne przez 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia.
Praktyczna rada
Jeśli twój dowód kończy ważność w 2025 roku, nie czekaj do ostatniej chwili. Ministerstwo Cyfryzacji zaleca złożenie wniosku o wydanie nowego dokumentu co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności obecnego. To pozwoli uniknąć sytuacji, w której zostaniesz bez ważnego dokumentu tożsamości.
Sprawdź już dziś, kiedy twój dowód traci ważność. Data znajduje się w prawym dolnym rogu dokumentu. Jeśli to 2025 rok – czas zaplanować wizytę w urzędzie, zanim kolejki się wydłużą.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.