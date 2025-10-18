Miliony Polaków stracą Internet. Operatorzy wyłączają sieć. Sprawdź, czy jesteś zagrożony
W 2025 roku kończy się pewna epoka. Operatorzy komórkowi w Polsce wyłączają sieć 3G, która przez lata była podstawą mobilnego Internetu. Jeśli masz starszy telefon, możesz stracić dostęp do sieci. Zamiast Internetu – zostaną Ci tylko rozmowy i SMS-y.
Kto i kiedy wyłącza 3G w Polsce?
- T-Mobile zakończył wyłączenie już w kwietniu 2023 roku.
- Orange wyłącza sieć stopniowo – proces potrwa do końca 2025 roku.
- Play rozpoczyna wyłączanie w kwietniu 2025 roku – etapami w wybranych województwach.
- Plus jeszcze nie podał konkretnej daty, ale branża szacuje zakończenie do 2027 roku.
Jakie są konsekwencje?
Po wyłączeniu 3G, osoby posiadające starsze telefony będą korzystać wyłącznie z sieci 2G. To oznacza:
- bardzo wolny Internet (maks. 0,3 Mb/s),
- brak możliwości korzystania z map, banków, komunikatorów czy aplikacji społecznościowych,
- tylko rozmowy i SMS-y będą działać normalnie.
Czy twój telefon jest gotowy?
Sprawdź oznaczenie sieci na ekranie. Jeśli widzisz 4G, LTE lub 5G – wszystko jest w porządku.
Jeśli wyświetla się 3G, H+ lub tylko E – twój telefon może nie być gotowy.
Dodatkowo:
- Klienci Orange mogą wysłać SMS o treści KARTA pod numer 80233, aby sprawdzić zgodność urządzenia i karty SIM.
- Stare modele telefonów, np. sprzed 2016 roku, często nie wspierają 4G.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli korzystasz ze starego telefonu – np. klasycznego z przyciskami lub starszego smartfona – po wyłączeniu 3G zostaniesz bez Internetu. Ucierpią szczególnie osoby starsze, które mogą nie wiedzieć o nadchodzących zmianach. Brak dostępu do bankowości mobilnej, kontaktu przez komunikatory czy telemedycyny to realne ryzyko.
Ile kosztuje nowy telefon?
- Najtańsze nowe smartfony 4G kosztują ok. 400–500 zł.
- Modele z 5G to koszt od 1000 zł wzwyż.
- Na rynku wtórnym można kupić telefon z 4G już od 150–250 zł, ale trzeba sprawdzić, czy obsługuje polskie pasma (800/900/1800/2600 MHz).
A karta SIM?
Większość nowoczesnych kart działa we wszystkich sieciach. Jeśli Twoja karta jest bardzo stara (wydana przed 2010–2015 r.), warto ją wymienić. Operatorzy oferują to bezpłatnie w salonach.
Dlaczego 3G znika?
Sieć 3G zużywa cenne częstotliwości, a jest mało wydajna. Przejście na 4G i 5G to nie tylko oszczędność, ale też szybszy internet i lepsza jakość rozmów.
UKE potwierdza: „3G to technologia przejściowa, która została szybko wyparta przez LTE”.
Co warto zrobić już dziś?
- Sprawdź, jaką sieć pokazuje twój telefon.
- Zweryfikuj, czy karta SIM obsługuje 4G/5G.
- Jeśli musisz kupić nowy telefon – rozważ zakup z 5G.
- Skontaktuj się z operatorem lub odwiedź salon, by sprawdzić swoją sytuację.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.