Miliony Polaków zagrożone. Zmiany nadejdą wcześniej, niż się spodziewasz
Polskie rodziny mogą wkrótce zmierzyć się z finansowym ciosem, który zaboli bardziej niż ostatni kryzys inflacyjny. W 2027 roku wchodzi w życie unijny system ETS2 – nowe przepisy dotyczące emisji CO2. Analitycy ING ostrzegają, że skutki tej zmiany dotkną każdego, a koszty życia gwałtownie wzrosną.
Droższe paliwo – cios dla kierowców
Najbardziej odczuwalne będą podwyżki na stacjach benzynowych. Cena litra benzyny ma wzrosnąć o 46 groszy, a oleju napędowego aż o 54 grosze. Dla przeciętnej rodziny posiadającej samochód to kilkaset złotych rocznie więcej – wyłącznie na paliwo.
Ogrzewanie coraz droższe
Jeszcze większe podwyżki czekają na właścicieli domów i mieszkań. Ogrzewanie gazowe ma zdrożeć o 90 zł za każdą megawatogodzinę, co w praktyce oznacza setki złotych więcej w rachunkach. Najcięższa sytuacja dotyczy osób korzystających z węgla – jego cena może wzrosnąć nawet o 400 zł za tonę. Dla gospodarstw domowych to dodatkowe 1200–2000 zł rocznie.
Efekt domina w sklepach i usługach
Wyższe koszty transportu i ogrzewania przełożą się na ceny wszystkich towarów i usług. Podrożeje żywność, odzież, a nawet fryzjer czy restauracja. Każdy wydatek codziennego życia będzie zawierał w sobie „ukrytą opłatę klimatyczną”.
Politycy i eksperci ostrzegają
Premier Donald Tusk w Parlamencie Europejskim nie krył obaw, nazywając skutki ETS2 „upiornie przewidywalnymi”. Ekonomiści wskazują, że dla rodzin, które niedawno zainwestowały w kotły gazowe, obiecujące niższe koszty, może to być szczególnie bolesne.
Brak wiedzy, brak przygotowania
Największym problemem jest jednak brak świadomości społecznej. Większość Polaków nie wie o nadchodzących zmianach. Zaskoczenie podwyżkami może wywołać społeczne napięcia, a nawet protesty – podobne do tych, jakie wybuchły we Francji w czasach „żółtych kamizelek”.
Co to oznacza dla czytelnika
Każdy Polak zapłaci więcej – za paliwo, ogrzewanie, zakupy i usługi. Warto już dziś pomyśleć o oszczędnościach i inwestycjach w energooszczędne rozwiązania. Bez przygotowania domowe budżety mogą tego nie wytrzymać.
