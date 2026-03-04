Miłość z Internetu zamieniła się w koszmar. Seniorka straciła fortunę
Historia 67-letniej mieszkanki powiatu piaseczyńskiego pokazuje, jak niebezpieczne mogą być internetowe znajomości. Kobieta przez kilka miesięcy wierzyła, że rozmawia z mężczyzną pracującym za granicą na platformie wiertniczej. Z czasem okazało się, że był to oszust, który wykorzystał jej zaufanie i wyłudził ponad 20 tysięcy złotych.
Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że tego typu przestępstwa w sieci zdarzają się coraz częściej.
Wstęp
Do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie zgłosiła się kobieta, która padła ofiarą tzw. oszustwa romantycznego. Przez około trzy miesiące utrzymywała regularny kontakt z mężczyzną poznanym w internecie.
Rozmowy odbywały się niemal codziennie. Mężczyzna wysyłał zdjęcia, opowiadał o swojej pracy za granicą i zapewniał o poważnych zamiarach wobec kobiety.
Jak działał oszust
Relacja rozwijała się bardzo szybko. Mężczyzna budował atmosferę zaufania, mówił o uczuciach i planował przyjazd do Polski.
Po pewnym czasie zaczął jednak wspominać o problemach finansowych. Twierdził, że znalazł się w trudnej sytuacji i potrzebuje pilnej pomocy.
67-latka, przekonana o szczerości rozmówcy, zdecydowała się przesłać mu pieniądze. W sumie przekazała ponad 20 tysięcy złotych.
Kiedy pojawiły się kolejne prośby o znacznie większe kwoty, kobieta zaczęła nabierać podejrzeń i zgłosiła sprawę policji.
Oszustwa romantyczne coraz częstsze
Policjanci podkreślają, że przestępcy działający w internecie bardzo dobrze znają mechanizmy manipulacji emocjonalnej.
Budują relacje przez wiele tygodni, zdobywają zaufanie i dopiero później zaczynają prosić o pieniądze. Wykorzystują przy tym samotność, empatię oraz chęć pomocy drugiej osobie.
Często tłumaczą swoje problemy nagłym wypadkiem, kosztami transportu, opłatami celnymi albo rzekomymi kłopotami związanymi z pracą za granicą.
Jak nie paść ofiarą oszustów
Policja przypomina kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Nie należy przekazywać pieniędzy osobom poznanym wyłącznie przez internet. Każda prośba o wsparcie finansowe powinna być traktowana jako sygnał ostrzegawczy.
Szczególną ostrożność należy zachować wobec osób, które bardzo szybko deklarują uczucia i snują plany wspólnej przyszłości.
W przypadku wątpliwości warto porozmawiać z rodziną lub skontaktować się z policją.
Co to oznacza dla czytelnika
Eksperci podkreślają, że oszustwa romantyczne są jednym z najszybciej rosnących typów przestępstw internetowych.
Przestępcy działają cierpliwie i potrafią przez wiele tygodni budować relację tylko po to, by później wyłudzić pieniądze.
Dlatego każda znajomość w sieci powinna być traktowana z dużą ostrożnością, zwłaszcza gdy pojawiają się prośby o pieniądze.
67-letnia mieszkanka powiatu piaseczyńskiego straciła ponad 20 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny poznanego w internecie. Sprawa trafiła już do policji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.