Miłość z Internetu zamieniła się w koszmar. Seniorka straciła fortunę

4 marca 2026 16:32 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Historia 67-letniej mieszkanki powiatu piaseczyńskiego pokazuje, jak niebezpieczne mogą być internetowe znajomości. Kobieta przez kilka miesięcy wierzyła, że rozmawia z mężczyzną pracującym za granicą na platformie wiertniczej. Z czasem okazało się, że był to oszust, który wykorzystał jej zaufanie i wyłudził ponad 20 tysięcy złotych.

Fot. Pixabay

Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że tego typu przestępstwa w sieci zdarzają się coraz częściej.

Wstęp

Do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie zgłosiła się kobieta, która padła ofiarą tzw. oszustwa romantycznego. Przez około trzy miesiące utrzymywała regularny kontakt z mężczyzną poznanym w internecie.

Rozmowy odbywały się niemal codziennie. Mężczyzna wysyłał zdjęcia, opowiadał o swojej pracy za granicą i zapewniał o poważnych zamiarach wobec kobiety.

Jak działał oszust

Relacja rozwijała się bardzo szybko. Mężczyzna budował atmosferę zaufania, mówił o uczuciach i planował przyjazd do Polski.

Po pewnym czasie zaczął jednak wspominać o problemach finansowych. Twierdził, że znalazł się w trudnej sytuacji i potrzebuje pilnej pomocy.

67-latka, przekonana o szczerości rozmówcy, zdecydowała się przesłać mu pieniądze. W sumie przekazała ponad 20 tysięcy złotych.

Kiedy pojawiły się kolejne prośby o znacznie większe kwoty, kobieta zaczęła nabierać podejrzeń i zgłosiła sprawę policji.

Oszustwa romantyczne coraz częstsze

Policjanci podkreślają, że przestępcy działający w internecie bardzo dobrze znają mechanizmy manipulacji emocjonalnej.

Budują relacje przez wiele tygodni, zdobywają zaufanie i dopiero później zaczynają prosić o pieniądze. Wykorzystują przy tym samotność, empatię oraz chęć pomocy drugiej osobie.

Często tłumaczą swoje problemy nagłym wypadkiem, kosztami transportu, opłatami celnymi albo rzekomymi kłopotami związanymi z pracą za granicą.

Jak nie paść ofiarą oszustów

Policja przypomina kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Nie należy przekazywać pieniędzy osobom poznanym wyłącznie przez internet. Każda prośba o wsparcie finansowe powinna być traktowana jako sygnał ostrzegawczy.

Szczególną ostrożność należy zachować wobec osób, które bardzo szybko deklarują uczucia i snują plany wspólnej przyszłości.

W przypadku wątpliwości warto porozmawiać z rodziną lub skontaktować się z policją.

Co to oznacza dla czytelnika

Eksperci podkreślają, że oszustwa romantyczne są jednym z najszybciej rosnących typów przestępstw internetowych.

Przestępcy działają cierpliwie i potrafią przez wiele tygodni budować relację tylko po to, by później wyłudzić pieniądze.

Dlatego każda znajomość w sieci powinna być traktowana z dużą ostrożnością, zwłaszcza gdy pojawiają się prośby o pieniądze.

67-letnia mieszkanka powiatu piaseczyńskiego straciła ponad 20 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny poznanego w internecie. Sprawa trafiła już do policji.

