Minimalne pensje nauczycieli w 2026 roku ujawnione. ZNP mówi o policzku
Od przyszłego roku nauczycieli czekają zmiany w wynagrodzeniach. Rząd przedstawił już projekty ustaw, a propozycje wywołały gorącą dyskusję w środowisku oświatowym i podzieliły opinie związków zawodowych.
Minimalne pensje nauczycieli w 2026 roku. Ile dokładnie wyniosą po podwyżce?
Rząd przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2026 rok. Zgodnie z nim wynagrodzenia w sferze budżetowej – w tym także nauczycieli – mają zostać podniesione o 3 proc. Choć formalnie mowa o „podwyżce”, w praktyce chodzi o waloryzację, która ma jedynie zrekompensować inflację. Związki zawodowe już mówią o policzku dla środowiska nauczycielskiego.
Ile będą zarabiać nauczyciele od 2026 roku?
Kwota bazowa dla nauczycieli ma wzrosnąć do 5 597,86 zł, czyli o 163 zł. Przełoży się to na wzrost minimalnych wynagrodzeń zasadniczych od około 155 do 186 zł brutto. Po zmianach minimalne stawki wyniosą:
- nauczyciel początkujący – 5 308 zł brutto,
- nauczyciel mianowany – 5 469 zł brutto,
- nauczyciel dyplomowany – 6 397 zł brutto.
Dla porównania, w 2025 roku minimalne pensje wynosiły odpowiednio 5 153 zł, 5 310 zł i 6 211 zł.
Reakcja rządu i związków zawodowych
Minister finansów Andrzej Domański przypomniał, że w 2024 roku nauczyciele otrzymali znaczącą, bo 30-procentową podwyżkę, a celem obecnych działań jest utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń.
Innego zdania są jednak związki zawodowe. Zdaniem prezesa ZNP Sławomira Broniarza, wzrost na poziomie 150–160 zł brutto to kwota symboliczna, która nie rozwiąże problemu braku kadry i nie zachęci młodych absolwentów do pracy w szkole. – To nie podwyżka, a zwykła waloryzacja, która nie zmieni trudnej sytuacji w oświacie – podkreśla Broniarz.
Koszt podwyżek
Rząd szacuje, że łączny koszt wzrostu wynagrodzeń w budżetówce w 2026 roku wyniesie około 6,7 mld zł. Obejmą one nie tylko nauczycieli, lecz także pracowników ministerstw, urzędów, ZUS, KRUS, funkcjonariuszy i żołnierzy.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.