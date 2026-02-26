Ministerstwo Cyfryzacji o przyszłości mObywatela. Zmiany czekają miliony użytkowników
Aplikacja mObywatel nie tylko pozostaje na rynku, ale przejdzie fundamentalną transformację, która umożliwi Polakom legitymowanie się cyfrowo w całej Unii Europejskiej. Wicepremier i Minister Cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, oficjalnie uciął spekulacje dotyczące ewentualnego wygaszania polskiego rozwiązania na rzecz systemów unijnych. Zamiast likwidacji, resort stawia na pełną integrację z nadchodzącym Europejskim Portfelem Tożsamości Cyfrowej
Koniec niepewności co do losów polskiej aplikacji
Wcześniejsze interpretacje unijnych przepisów budziły obawy, że mObywatel w obecnej formie będzie musiał ustąpić miejsca nowemu, ogólnoeuropejskiemu standardowi. Krzysztof Gawkowski podczas wystąpienia w programie „Poranne Rozmowy Zero” wyjaśnił jednak, że strategia rządu zakłada ewolucję, a nie rewolucję niszczącą dotychczasowy dorobek. Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej zostanie wdrożony jako integralna funkcjonalność wewnątrz mObywatela, podobnie jak obecnie działają w nim moduły takie jak mObywatel Junior.
Wyzwania technologiczne i standard eIDAS 2.0
Integracja z systemem unijnym nie jest procesem prostym ze względu na odmienne modele identyfikacji danych. Rozporządzenie eIDAS 2.0, które weszło w życie w maju 2024 roku, narzuca na państwa członkowskie rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa. Europejski portfel wymagać będzie:
-
udziału kwalifikowanych dostawców usług zaufania,
-
wyższego poziomu weryfikacji tożsamości niż ten, który wystarczał do tej pory w niektórych krajowych usługach,
-
pełnej interoperacyjności, czyli zdolności do odczytu polskich danych przez urzędy i firmy w każdym kraju wspólnoty.
Resort cyfryzacji podkreśla, że nie jest możliwe bezpośrednie „przekopiowanie” obecnych cyfrowych dokumentów do nowego standardu. W związku z tym planowany jest okres przejściowy, podczas którego oba systemy będą funkcjonować równolegle. Będzie to kluczowy czas dla ok. 11 000 000 obecnych użytkowników aplikacji, którzy będą musieli dostosować swoje cyfrowe profile do nowych wymogów.
Bezpieczne podróże i usługi transgraniczne
Głównym celem nadchodzących zmian jest ułatwienie obywatelom codziennego funkcjonowania poza granicami kraju. Dzięki integracji z unijnym portfelem, mObywatel pozwoli na błyskawiczne potwierdzanie tożsamości podczas podróży, weryfikację wieku w punktach usługowych czy dostęp do administracji publicznej w innych państwach członkowskich bez konieczności posiadania fizycznego dowodu osobistego.
Projekt wdrożenia tych rozwiązań trafił już do rządowego Komitetu ds. Cyfryzacji. Prace nad nowymi funkcjonalnościami będą przebiegać zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Komisję Europejską, co ma zapewnić Polakom bezpieczeństwo danych i pełną wygodę korzystania z cyfrowej tożsamości na terenie całej Europy.
💬 mObywatel nie będzie wygaszany. Nadal będzie funkcjonował i planujemy jego dalszą rozbudowę – w tym wdrożenie do niego Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Oczywiście będzie się to wiązało z koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów w zakresie weryfikacji. Już dziś… pic.twitter.com/nAkFudi4c9
— Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) February 25, 2026
