Ministerstwo szykuje szkoły na lekcje zdalne. Są szczegóły programu
Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna dużą akcję doposażania szkół w sprzęt do nauczania zdalnego i hybrydowego. Do ponad 14 tys. placówek w całej Polsce trafi 100 tys. specjalnych zestawów multimedialnych. Resort przeznaczył na ten cel ponad 118 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy.
Dostawy sprzętu mają rozpocząć się już na przełomie maja i czerwca 2026 roku.
Nowy sprzęt dla szkół w całej Polsce
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK-PIB) poinformowała o zakończeniu postępowania wykonawczego dotyczącego zakupu zestawów do nauczania zdalnego.
Sprzęt ma trafić do szkół zgodnie z zasadami dystrybucji przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Łącznie do placówek zostanie przekazanych 100 tys. zestawów wspierających prowadzenie lekcji online i hybrydowych.
Co znajdzie się w zestawach?
Każdy zestaw został przygotowany z myślą o prowadzeniu lekcji zdalnych i transmisji zajęć ze szkolnych klas.
W pakietach znajdą się m.in.:
- tablet graficzny,
- słuchawki z mikrofonem,
- mikrofon do zbierania dźwięku z sali,
- kamera,
- statyw,
- hub USB.
Resort podkreśla, że zestawy mają wspierać zarówno nauczanie zdalne, jak i pracę hybrydową.
Najwięcej sprzętu trafi do dużych województw
Ministerstwo podało już szczegółowy podział sprzętu pomiędzy regiony.
Najwięcej zestawów otrzymają:
- małopolskie – 9426,
- wielkopolskie – 8634,
- mazowieckie regionalne – 8417,
- łódzkie – 7679,
- podkarpackie – 7666.
Do Warszawy i podregionu stołecznego trafi ponad 6 tys. zestawów.
Nie wszystkie przetargi zostały zakończone
Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że wyłoniono już dostawców dla 15 z 17 podregionów.
Problemy dotyczą obecnie dwóch obszarów:
- warmińsko-mazurskiego,
- mazowieckiego regionalnego.
W tych przypadkach postępowania mają zostać ponowione.
Sprzęt finansowany z KPO
Cały projekt realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Środki pochodzą z inwestycji związanej z cyfryzacją edukacji i rozwojem technologii w szkołach.
Łączny koszt programu przekracza 118 mln zł.
Szkoły nadal przygotowują się na naukę hybrydową
Resort cyfryzacji podkreśla, że doświadczenia z poprzednich lat pokazały, jak ważne jest przygotowanie szkół do pracy zdalnej.
Nowy sprzęt ma poprawić jakość lekcji prowadzonych online i umożliwić sprawniejsze funkcjonowanie placówek w sytuacjach kryzysowych.
Program ma również wspierać codzienną cyfrową edukację uczniów.
Co to oznacza dla uczniów i nauczycieli?
