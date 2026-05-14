Ministerstwo szykuje szkoły na lekcje zdalne. Są szczegóły programu

14 maja 2026 17:52 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Do ponad 14 tys. szkół w całej Polsce trafi 100 tys. zestawów do nauczania zdalnego i hybrydowego. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło na ten cel ponad 118 mln zł z KPO. Sprzęt ma pomóc szkołom lepiej przygotować się do prowadzenia lekcji online oraz pracy w trybie hybrydowym.

Uczeń uczy się na lekcji biologii na zajęciach zdalnych w swoim pokoju. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy pomocy Gemini)

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna dużą akcję doposażania szkół w sprzęt do nauczania zdalnego i hybrydowego. Do ponad 14 tys. placówek w całej Polsce trafi 100 tys. specjalnych zestawów multimedialnych. Resort przeznaczył na ten cel ponad 118 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy.

Dostawy sprzętu mają rozpocząć się już na przełomie maja i czerwca 2026 roku.

Nowy sprzęt dla szkół w całej Polsce

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK-PIB) poinformowała o zakończeniu postępowania wykonawczego dotyczącego zakupu zestawów do nauczania zdalnego.

Sprzęt ma trafić do szkół zgodnie z zasadami dystrybucji przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Łącznie do placówek zostanie przekazanych 100 tys. zestawów wspierających prowadzenie lekcji online i hybrydowych.

Co znajdzie się w zestawach?

Każdy zestaw został przygotowany z myślą o prowadzeniu lekcji zdalnych i transmisji zajęć ze szkolnych klas.

W pakietach znajdą się m.in.:

  • tablet graficzny,
  • słuchawki z mikrofonem,
  • mikrofon do zbierania dźwięku z sali,
  • kamera,
  • statyw,
  • hub USB.

Resort podkreśla, że zestawy mają wspierać zarówno nauczanie zdalne, jak i pracę hybrydową.

Najwięcej sprzętu trafi do dużych województw

Ministerstwo podało już szczegółowy podział sprzętu pomiędzy regiony.

Najwięcej zestawów otrzymają:

  • małopolskie – 9426,
  • wielkopolskie – 8634,
  • mazowieckie regionalne – 8417,
  • łódzkie – 7679,
  • podkarpackie – 7666.

Do Warszawy i podregionu stołecznego trafi ponad 6 tys. zestawów.

Nie wszystkie przetargi zostały zakończone

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że wyłoniono już dostawców dla 15 z 17 podregionów.

Problemy dotyczą obecnie dwóch obszarów:

  • warmińsko-mazurskiego,
  • mazowieckiego regionalnego.

W tych przypadkach postępowania mają zostać ponowione.

Sprzęt finansowany z KPO

Cały projekt realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Środki pochodzą z inwestycji związanej z cyfryzacją edukacji i rozwojem technologii w szkołach.

Łączny koszt programu przekracza 118 mln zł.

Szkoły nadal przygotowują się na naukę hybrydową

Resort cyfryzacji podkreśla, że doświadczenia z poprzednich lat pokazały, jak ważne jest przygotowanie szkół do pracy zdalnej.

Nowy sprzęt ma poprawić jakość lekcji prowadzonych online i umożliwić sprawniejsze funkcjonowanie placówek w sytuacjach kryzysowych.

Program ma również wspierać codzienną cyfrową edukację uczniów.

Co to oznacza dla uczniów i nauczycieli?

  • Do szkół trafi 100 tys. zestawów do nauki zdalnej.
  • Sprzęt obejmie ponad 14 tys. placówek w Polsce.
  • Dostawy rozpoczną się na przełomie maja i czerwca.
  • Program finansowany jest z KPO.
  • Zestawy mają wspierać zarówno lekcje online, jak i hybrydowe.
