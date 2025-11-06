Ministerstwo zaprasza na szkolenie obronne. Każdy dorosły Polak ma do tego dostęp
W aplikacji mObywatel pojawiła się zupełnie nowa funkcja, z której może skorzystać każdy pełnoletni obywatel. Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło bezpłatne szkolenia obronne, dostępne bezpośrednio z poziomu aplikacji. Wystarczy kilka kliknięć, by zapisać się na jednodniowy kurs z pierwszej pomocy, przetrwania lub cyberbezpieczeństwa.
Co nowego w mObywatelu
Nowa usługa to efekt współpracy Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Obrony Narodowej. W praktyce oznacza to, że ponad 10 milionów użytkowników aplikacji może teraz wziąć udział w szkoleniach przygotowujących do działania w sytuacjach kryzysowych.
Celem programu jest nie tylko nauka praktycznych umiejętności, ale też podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli.
Z kursów mogą skorzystać wszyscy pełnoletni Polacy posiadający mDowód w aplikacji mObywatel.
Czego uczą szkolenia obronne
Każdy, kto zapisze się przez aplikację, może wybrać typ zajęć:
-
kurs bezpieczeństwa podstawowego,
-
kurs przetrwania,
-
kurs medyczny,
-
kurs cyberhigieny.
Szkolenia obejmują naukę udzielania pierwszej pomocy, rozpoznawania zagrożeń, reagowania na sytuacje kryzysowe i ochrony danych w sieci.
Zajęcia prowadzone są przez instruktorów MON i trwają jeden dzień – około 8 godzin.
Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia ani przygotowania wojskowego. Wystarczy wygodny strój i sportowe buty, ponieważ część zajęć odbywa się w terenie.
Jak się zapisać
Aby zgłosić się na szkolenie, wystarczy:
-
Otworzyć aplikację mObywatel.
-
Wejść w zakładkę Usługi → Szkolenia obronne.
-
Wybrać opcję „Zgłoś się”.
-
Zaznaczyć typ szkolenia i wskazać miejsce na mapie.
-
Potwierdzić wybór i podać dane kontaktowe.
Zgłoszenie zostaje zapisane automatycznie, a uczestnik otrzymuje potwierdzenie e-mailem. Jeśli dany kurs jest już pełny, można trafić na listę rezerwową.
Po zakończeniu zajęć uczestnicy dostają certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.
Dwa tryby szkoleń
MON uruchomił dwa tryby:
-
indywidualny – dla wszystkich obywateli zapisujących się samodzielnie przez aplikację,
-
grupowy – dla firm, szkół i instytucji, które chcą przeszkolić pracowników.
Szkolenia mają dobrowolny i cywilny charakter – nie są powiązane z obowiązkową służbą wojskową ani przysięgą.
Co to oznacza dla czytelnika
Każdy dorosły Polak może teraz zdobyć praktyczne umiejętności obronne bez wychodzenia z domu – wystarczy smartfon i aplikacja.
To szansa, by nauczyć się reagować w razie zagrożenia, wypadku czy cyberataku. Udział w kursach jest bezpłatny, a zapisy zajmują dosłownie minutę.
W obliczu rosnących napięć i częstszych sytuacji kryzysowych, takie szkolenie może okazać się najlepszą inwestycją w bezpieczeństwo własne i bliskich.
