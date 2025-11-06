Ministerstwo zaprasza na szkolenie obronne. Każdy dorosły Polak ma do tego dostęp

W aplikacji mObywatel pojawiła się zupełnie nowa funkcja, z której może skorzystać każdy pełnoletni obywatel. Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło bezpłatne szkolenia obronne, dostępne bezpośrednio z poziomu aplikacji. Wystarczy kilka kliknięć, by zapisać się na jednodniowy kurs z pierwszej pomocy, przetrwania lub cyberbezpieczeństwa.

Co nowego w mObywatelu

Nowa usługa to efekt współpracy Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Obrony Narodowej. W praktyce oznacza to, że ponad 10 milionów użytkowników aplikacji może teraz wziąć udział w szkoleniach przygotowujących do działania w sytuacjach kryzysowych.

Celem programu jest nie tylko nauka praktycznych umiejętności, ale też podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli.
Z kursów mogą skorzystać wszyscy pełnoletni Polacy posiadający mDowód w aplikacji mObywatel.

Czego uczą szkolenia obronne

Każdy, kto zapisze się przez aplikację, może wybrać typ zajęć:

  • kurs bezpieczeństwa podstawowego,

  • kurs przetrwania,

  • kurs medyczny,

  • kurs cyberhigieny.

Szkolenia obejmują naukę udzielania pierwszej pomocy, rozpoznawania zagrożeń, reagowania na sytuacje kryzysowe i ochrony danych w sieci.
Zajęcia prowadzone są przez instruktorów MON i trwają jeden dzień – około 8 godzin.

Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia ani przygotowania wojskowego. Wystarczy wygodny strój i sportowe buty, ponieważ część zajęć odbywa się w terenie.

Jak się zapisać

Aby zgłosić się na szkolenie, wystarczy:

  1. Otworzyć aplikację mObywatel.

  2. Wejść w zakładkę Usługi → Szkolenia obronne.

  3. Wybrać opcję „Zgłoś się”.

  4. Zaznaczyć typ szkolenia i wskazać miejsce na mapie.

  5. Potwierdzić wybór i podać dane kontaktowe.

Zgłoszenie zostaje zapisane automatycznie, a uczestnik otrzymuje potwierdzenie e-mailem. Jeśli dany kurs jest już pełny, można trafić na listę rezerwową.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy dostają certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Dwa tryby szkoleń

MON uruchomił dwa tryby:

  • indywidualny – dla wszystkich obywateli zapisujących się samodzielnie przez aplikację,

  • grupowy – dla firm, szkół i instytucji, które chcą przeszkolić pracowników.

Szkolenia mają dobrowolny i cywilny charakter – nie są powiązane z obowiązkową służbą wojskową ani przysięgą.

Co to oznacza dla czytelnika

Każdy dorosły Polak może teraz zdobyć praktyczne umiejętności obronne bez wychodzenia z domu – wystarczy smartfon i aplikacja.
To szansa, by nauczyć się reagować w razie zagrożenia, wypadku czy cyberataku. Udział w kursach jest bezpłatny, a zapisy zajmują dosłownie minutę.

W obliczu rosnących napięć i częstszych sytuacji kryzysowych, takie szkolenie może okazać się najlepszą inwestycją w bezpieczeństwo własne i bliskich.

