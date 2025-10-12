Ministerstwo Zdrowia reaguje po alarmujących raportach. Polska psychiatra dostanie nowe życie
Ministerstwo Zdrowia przedłuża pilotaż centrów zdrowia psychicznego do końca 2026 roku i uruchamia nowy konkurs grantowy wart 237 milionów złotych. Pieniądze trafią do setek placówek psychiatrii środowiskowej w całej Polsce, które od lat walczą z brakiem personelu i przepełnieniem oddziałów. Decyzja ma przygotować grunt pod trwałe zmiany w systemie opieki psychiatrycznej.
Pilotaż centrów zdrowia psychicznego, który miał zakończyć się z końcem 2025 roku, potrwa dłużej. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o jego przedłużeniu do grudnia 2026 roku, a już 20 października ruszy konkurs grantowy o łącznej wartości 237 milionów złotych. Pieniądze mają trafić do ponad 400 placówek psychiatrii środowiskowej w całym kraju – zarówno dla dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.
Pilotaż zostaje przedłużony o rok
Jak poinformował rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb, decyzja o przedłużeniu pilotażu ma charakter strategiczny. – Dodatkowy rok pozwoli na przygotowanie systemowych zmian i poprawę organizacji placówek psychiatrycznych – przekazał. Program, który ruszył w 2018 roku, obejmuje już połowę dorosłej populacji Polski i stanowi podstawę nowoczesnego modelu psychiatrii środowiskowej.
Konkurs grantowy za 237 milionów złotych
Ministerstwo zapowiedziało uruchomienie konkursu grantowego z budżetem ponad 237 mln zł. Wsparcie obejmie 317 placówek dla dzieci i młodzieży oraz 100 centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych. Maksymalna wartość pojedynczego grantu to 550 tys. zł dla jednostek pierwszego poziomu referencyjnego i 820 tys. zł dla pełnoprawnych centrów zdrowia psychicznego.
Nowe środki mają umożliwić m.in. rozbudowę infrastruktury, zakup sprzętu, a także poprawę warunków pracy personelu. Resort chce, by pieniądze pomogły przygotować placówki do wprowadzenia nowych zasad finansowania, które wejdą w życie po zakończeniu pilotażu.
W odpowiedzi na kryzys psychiatrii
Decyzja o przedłużeniu pilotażu zapadła w cieniu alarmujących raportów o stanie psychiatrii w Polsce. Z raportu Porozumienia Rezydentów wynika, że co piąty lekarz dyżurujący ma pod opieką ponad 300 pacjentów, a wielu pracuje jednocześnie na kilkunastu oddziałach. Brakuje sprzętu, specjalistów i miejsc dla chorych.
Resort zdrowia zapowiada, że dodatkowy czas pozwoli na wdrożenie nowego rozporządzenia, które zwiększy finansowanie psychiatrii środowiskowej i zapewni większą stabilność placówkom po zakończeniu pilotażu.
Jak podkreśla Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia, przedłużenie programu ma też znaczenie formalne – umożliwi płynne przejście do nowego systemu rozliczeń i wprowadzenie wyższej stawki na świadczeniobiorcę. W 2025 roku na funkcjonowanie centrów przeznaczono 2,5 mld zł, a kolejne środki mają zostać uruchomione po nowelizacji przepisów.
