Ministerstwo zwalnia część handlowców z obowiązków! Handlujesz odzieżą? Sprawdź nowe przepisy Ministerstwa

Od 13 maja 2026 roku mikroprzedsiębiorcy prowadzący handel odzieżą i obuwiem na targowiskach zostają zwolnieni z obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu do systemu SENT. Wyłączenie dotyczy podmiotów wpisanych do CEIDG, w tym spółek cywilnych oraz spółek jawnych, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.

Limity masy i ilości towarów

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, zwolnienie z monitorowania przewozu obejmuje transporty spełniające określone kryteria ilościowe. Wyłączenie dotyczy przewozów, w których:

masa transportowanej odzieży lub odzieży używanej nie przekracza 500 kg,

liczba przewożonych sztuk obuwia nie przekracza 700.

Warunki skorzystania z wyłączenia

Zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że przewóz odbywa się w celu sprzedaży na targowiskach objętych opłatą targową. Resort wyjaśnił, że za takie miejsca uznaje się między innymi otwarte place targowe i ulice handlowe, niezależnie od tego, czy dana gmina faktycznie pobiera opłatę.

Przedsiębiorca musi realizować przewóz pomiędzy stałym miejscem prowadzenia działalności, miejscem zamieszkania lub siedzibą a targowiskiem. Wymagane jest również posiadanie dokumentu zawierającego dane przedsiębiorcy, rodzaj towaru, numer rejestracyjny pojazdu, datę przewozu oraz adres targowiska.

Gdzie zwolnienie nie obowiązuje?

Ministerstwo Finansów wskazało, że wyłączenie nie dotyczy przewozów na targowiska zlokalizowane w budynkach lub ich częściach, w których sprzedaż nie podlega opłacie targowej. W takich przypadkach obowiązek zgłaszania transportu do systemu SENT pozostaje bez zmian.