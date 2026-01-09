Minusowe temperatury i praca. Coraz więcej wątpliwości po stronie pracowników i firm. Prawo pracy pod lupą
Utrzymujące się od kilku dni silne mrozy ponownie wystawiły na próbę organizację pracy w wielu branżach. Do prawników i instytucji zajmujących się prawem pracy trafia coraz więcej pytań o to, jakie warunki muszą zostać spełnione, by praca w niskich temperaturach była zgodna z przepisami. Choć mróz sam w sobie nie oznacza automatycznego wstrzymania obowiązków zawodowych, prawo jasno określa granice odpowiedzialności pracodawcy i sytuacje, w których bezpieczeństwo pracownika ma pierwszeństwo przed realizacją zadań.
Praca na mrozie. Jakie obowiązki ma pracodawca przy bardzo niskich temperaturach?
Minimalna temperatura w miejscu pracy
Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca. W przypadku prac biurowych oraz lekkich prac fizycznych minimalna temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Dla pozostałych rodzajów prac, w tym cięższych prac fizycznych, dolna granica wynosi 14 stopni.
Wyjątek dotyczy sytuacji, w których sama istota pracy wymaga przebywania w niższych temperaturach, na przykład w chłodniach lub mroźniach. W takich przypadkach pracodawca musi jednak zapewnić odpowiednią odzież ochronną oraz środki zabezpieczające zdrowie pracowników.
Jeżeli z powodu awarii lub warunków atmosferycznych nie da się utrzymać wymaganej temperatury w pomieszczeniach, pracodawca jest zobowiązany do zastosowania dodatkowych źródeł ogrzewania, takich jak grzejniki czy nagrzewnice.
Praca na zewnątrz w niskich temperaturach
Szczególne zasady obowiązują przy pracy wykonywanej na wolnym powietrzu. Pracodawca musi zapewnić pracownikom odpowiednią, ciepłą odzież roboczą, możliwość jej zmiany oraz dostęp do pomieszczenia, w którym można się ogrzać. Temperatura w takim miejscu nie powinna być niższa niż 16 stopni Celsjusza.
Dodatkowo pracownikom wykonującym obowiązki na zewnątrz powinny być zapewnione ciepłe napoje. W przypadku prac wymagających dużego wysiłku fizycznego przepisy przewidują również obowiązek zapewnienia posiłków regeneracyjnych.
Kiedy pracownik może odmówić pracy?
Prawo pracy przewiduje sytuacje, w których pracownik może powstrzymać się od wykonywania obowiązków. Dzieje się tak wtedy, gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. Do takich sytuacji mogą należeć prace wykonywane w bardzo niskich temperaturach, jeśli pracodawca nie spełnia wymogów dotyczących odzieży ochronnej, ogrzewania czy dostępu do ciepłych napojów.
W takich przypadkach odmowa wykonywania pracy nie może być traktowana jako naruszenie obowiązków pracowniczych, o ile pracownik niezwłocznie poinformuje przełożonego o zagrożeniu.
Czy mróz może usprawiedliwiać przerwę w pracy?
Eksperci prawa pracy podkreślają, że temperatura może w praktyce wpływać na organizację pracy. Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwiają zapewnienie bezpiecznych i zgodnych z przepisami warunków, pracodawca może zdecydować o czasowym wstrzymaniu prac lub zmianie ich formuły, na przykład skróceniu czasu pracy czy przejściu na inne zadania.
Choć dotychczas skargi związane z mrozem nie były powszechne, obecne warunki pokazują, że wiele firm nie jest w pełni przygotowanych na długotrwałe, silne spadki temperatury. Dlatego zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni znać swoje prawa i obowiązki, by uniknąć zagrożeń dla zdrowia oraz sporów na tle organizacji pracy.
