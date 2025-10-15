Młodzi Ukraińcy masowo wyjeżdżają po zmianie prawa! Tysiące młodych Ukraińców stara się o pobyt w Niemczech.
W Niemczech gwałtowny wzrost wniosków o pobyt od młodych Ukraińców .Od momentu, gdy Ukraina w sierpniu zmieniła prawo i umożliwiła mężczyznom w wieku 18–22 lata wyjazd za granicę, niemieckie urzędy notują lawinowy wzrost rejestracji pobytu w tej grupie wiekowej.
Jeszcze przed zmianą przepisu tygodniowo do niemieckich urzędów zgłaszało się około 100 Ukraińców w wieku 18–22 lata. Teraz ta liczba wzrosła do około 1 000.
W praktyce dane niemieckiego rządu pokazują, że w maju tej formie legalizacji przyjazdu skorzystało 7 961 osób z Ukrainy. W sierpniu było ich 11 277, a we wrześniu aż 18 755.
Taka eskalacja ma źródło w decyzji ukraińskich władz z 28 sierpnia, które zezwoliły młodym mężczyznom opuścić kraj. Jednym z motywów była obawa przed masowym wyjazdem i przedwczesnym obowiązkowym poborem.
Dla Niemiec to nowy impuls migracyjny: ci, którzy uzyskują zezwolenie na pobyt, zyskują natychmiastowy dostęp do rynku pracy i świadczeń socjalnych, co czyni ten kraj bardziej atrakcyjnym niż dawniej. Chociaż trudno przewidzieć, czy trend się utrzyma, sytuacja może mieć konsekwencje dla polityki migracyjnej w całej Unii Europejskiej.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.