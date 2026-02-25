Mniej ogłoszeń, stabilne ceny. Czy rynek najmu w Polsce właśnie osiągnął punkt krytyczny?
Koniec „rajdu cenowego”. Stabilizacja czy cisza przed burzą?
Według danych zawartych w raporcie, średnie stawki czynszów w największych polskich aglomeracjach (Warszawa, Kraków, Wrocław) wzrosły w ciągu roku o zaledwie 2-3%, co przy obecnej inflacji oznacza realny spadek kosztów najmu. Eksperci zauważają, że rynek osiągnął „szczyt możliwości płatniczych” najemców – właściciele mieszkań nie mogą dalej podnosić cen, bo nie znajdują chętnych o odpowiednich dochodach.
Sytuacja w największych miastach. Tabela stawek 2026
Poniżej zestawienie średnich kosztów najmu mieszkania dwupokojowego (ok. 40-50 mkw) bez opłat licznikowych:
|Miasto
|Średni czynsz (luty 2026)
|Zmiana r/r
|Warszawa
|4 200 zł
|+1,5%
|Kraków
|3 100 zł
|+2,8%
|Wrocław
|2 950 zł
|+3,0%
|Łódź
|1 900 zł
|0,0%
Zjawisko „kurczącej się oferty”
Mimo stabilizacji cen, raport wskazuje na niepokojący trend: liczba dostępnych ogłoszeń spadła o 15% w stosunku do ubiegłego roku. Właściciele coraz rzadziej decydują się na rotację najemców, preferując przedłużanie umów ze sprawdzonymi osobami, nawet bez podnoszenia czynszu. Dodatkowo, wysokie stopy procentowe wciąż hamują zakupy inwestycyjne, co oznacza, że do bazy nie trafia tyle nowych mieszkań „pod wynajem”, co w latach ubiegłych.
Najem instytucjonalny zyskuje na znaczeniu.
Artykuł podkreśla rosnącą rolę funduszy oferujących najem profesjonalny. W 2026 roku sektor PRS (Private Rented Sector) dysponuje już znaczącą liczbą lokali w Warszawie i Wrocławiu. Choć są one zazwyczaj o 10-15% droższe od mieszkań od osób prywatnych, oferują stabilność najmu i jasne zasady, co przyciąga coraz większą grupę młodych specjalistów oraz obcokrajowców.
Prognozy: Co czeka lokatorów w kolejnych miesiącach?
Z raportu płyną trzy główne wnioski dla poszukujących lokum:
- Większa siła negocjacyjna: Przy mniejszej liczbie chętnych w segmencie premium, najemcy mogą wynegocjować drobne obniżki lub doposażenie mieszkania.
- Trudniej o okazje: Tanie mieszkania znikają z rynku błyskawicznie, a ich standard często pozostawia wiele do życzenia.
- Lokalizacja ponad wszystko: Największą odporność na spadki cen wykazują mieszkania w pobliżu węzłów przesiadkowych i biurowców.
Źródło: Opracowanie na podstawie raportu rynkowego opublikowanego przez Business Insider Polska w dniu 25.02.2026 r.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.