Mniej ogłoszeń, stabilne ceny. Czy rynek najmu w Polsce właśnie osiągnął punkt krytyczny?

Rynek najmu mieszkań w Polsce wchodzi w fazę stabilizacji. Najnowszy raport za luty 2026 roku pokazuje, że po latach dwucyfrowych wzrostów, dynamika stawek czynszu wyraźnie wyhamowała. Jednak mniejsza presja cenowa nie oznacza, że o mieszkanie jest łatwiej – na horyzoncie pojawia się problem kurczącej się oferty w największych miastach.

ZUS wypłaci dodatkowo 1025,15 zł. Tysiące Polek otrzyma wyższy przelew, ale muszą pamiętać o wniosku Koniec „rajdu cenowego”. Stabilizacja czy cisza przed burzą? Według danych zawartych w raporcie, średnie stawki czynszów w największych polskich aglomeracjach (Warszawa, Kraków, Wrocław) wzrosły w ciągu roku o zaledwie 2-3%, co przy obecnej inflacji oznacza realny spadek kosztów najmu. Eksperci zauważają, że rynek osiągnął „szczyt możliwości płatniczych” najemców – właściciele mieszkań nie mogą dalej podnosić cen, bo nie znajdują chętnych o odpowiednich dochodach.

Wyrzucili go z pracy, bo uratował psa przed zamarznięciem. Teraz potężna sieć błaga o wybaczenie. Sytuacja w największych miastach. Tabela stawek 2026 Poniżej zestawienie średnich kosztów najmu mieszkania dwupokojowego (ok. 40-50 mkw) bez opłat licznikowych: Miasto Średni czynsz (luty 2026) Zmiana r/r Warszawa 4 200 zł +1,5% Kraków 3 100 zł +2,8% Wrocław 2 950 zł +3,0% Łódź 1 900 zł 0,0%

Zjawisko „kurczącej się oferty” Mimo stabilizacji cen, raport wskazuje na niepokojący trend: liczba dostępnych ogłoszeń spadła o 15% w stosunku do ubiegłego roku. Właściciele coraz rzadziej decydują się na rotację najemców, preferując przedłużanie umów ze sprawdzonymi osobami, nawet bez podnoszenia czynszu. Dodatkowo, wysokie stopy procentowe wciąż hamują zakupy inwestycyjne, co oznacza, że do bazy nie trafia tyle nowych mieszkań „pod wynajem”, co w latach ubiegłych.

Najem instytucjonalny zyskuje na znaczeniu. Artykuł podkreśla rosnącą rolę funduszy oferujących najem profesjonalny. W 2026 roku sektor PRS (Private Rented Sector) dysponuje już znaczącą liczbą lokali w Warszawie i Wrocławiu. Choć są one zazwyczaj o 10-15% droższe od mieszkań od osób prywatnych, oferują stabilność najmu i jasne zasady, co przyciąga coraz większą grupę młodych specjalistów oraz obcokrajowców.