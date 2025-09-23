Mobilizacja obejmie Polaków za granicą? Nowe przepisy nie pozostawiają wątpliwości!
Nowelizacja ustawy o obronności kraju wprowadziła przełomową zmianę – w razie wojny mobilizacją mogą zostać objęci także Polacy mieszkający za granicą. Nowe przepisy jasno określają, że obowiązek służby dotyczy wszystkich obywateli w wieku 18–60 lat, z nielicznymi wyjątkami.
Polaków za granicą też obejmie mobilizacja? Nowe przepisy zmieniają zasady
Od stycznia 2025 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o obronności kraju, która wprowadziła istotne zmiany dotyczące mobilizacji wojskowej. Najważniejsza z nich dotyczy Polaków mieszkających za granicą – w razie wojny również oni mogą zostać wezwani do służby. To rozwiązanie ma zwiększyć potencjał obronny państwa w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji.
Kogo obejmie mobilizacja?
Zgodnie z nowymi przepisami, mobilizacja może objąć wszystkich dorosłych obywateli Polski w wieku od 18 do 60 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania i rezydencji podatkowej. Oznacza to, że osoby przebywające na stałe poza krajem – czy to w Europie, czy na innych kontynentach – nie są zwolnione z obowiązku stawienia się na wezwanie.
Przepisy wprowadzają jednoznaczność tam, gdzie wcześniej istniała luka prawna. Do tej pory nie było jasne, czy Polacy żyjący za granicą mogą zostać objęci obowiązkiem mobilizacyjnym.
Wyjątki od obowiązku służby
Nowelizacja przewiduje jednak wyjątki. Z mobilizacji wyłączone są:
- osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi,
- kobiety w ciąży,
- osoby sprawujące opiekę nad dziećmi,
- obywatele posiadający drugie obywatelstwo,
- a także osoby, których kwalifikacje są kluczowe dla funkcjonowania państwa i jego obronności.
Taki katalog zwolnień ma zapewnić elastyczność w sytuacjach kryzysowych i pozwolić na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów ludzkich.
Dlaczego zmieniono przepisy?
Zmiany są odpowiedzią na coraz bardziej napiętą sytuację międzynarodową. W obliczu agresywnej polityki Rosji i serii incydentów militarnych w regionie, rząd zdecydował się na wzmocnienie gotowości obronnej kraju. Nowelizacja ma na celu uniknięcie niejasności prawnych i zapewnienie, że każdy pełnoletni Polak, niezależnie od miejsca pobytu, będzie mógł zostać objęty mobilizacją w razie realnego zagrożenia.
Gotowość na trudne czasy
Eksperci podkreślają, że nowe przepisy to sygnał wysyłany zarówno do obywateli, jak i sojuszników w NATO – Polska chce być przygotowana na każdy scenariusz. Włączenie do potencjalnej mobilizacji także Polaków mieszkających za granicą ma zwiększyć możliwości obronne państwa i podkreślić, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju spoczywa na wszystkich jego obywatelach.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.