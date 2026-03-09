mObywatel ułatwia życie rodzicom. Nowa funkcja już działa

9 marca 2026 18:39 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja dla rodziców. Od teraz narodziny dziecka można zgłosić bezpośrednio w aplikacji, bez konieczności wizyty w urzędzie stanu cywilnego. Rozwiązanie ma ułatwić dopełnienie formalności w pierwszych dniach po narodzinach dziecka.

Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Zgłoszenie narodzin dziecka bez wizyty w urzędzie

W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa usługa dla rodziców. Od teraz narodziny dziecka można zgłosić bezpośrednio w aplikacji, bez konieczności wizyty w urzędzie stanu cywilnego. O wprowadzeniu nowej funkcji poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Co się zmienia?

Nowa funkcja pozwala na zgłoszenie narodzin dziecka za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Usługa dostępna jest w zakładce „Usługi”, w sekcji „Sprawy urzędowe”.

Dzięki temu rodzice mogą dopełnić formalności związanych z rejestracją dziecka w prosty sposób, korzystając z telefonu. Rozwiązanie ma ułatwić załatwianie spraw urzędowych w pierwszych dniach po narodzinach dziecka.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreślił, że celem zmian jest ograniczenie formalności w ważnych momentach życia rodzinnego. Jak zaznaczył, aplikacja mObywatel ma wspierać obywateli w załatwianiu codziennych spraw administracyjnych.

Jak działa zgłoszenie narodzin

Zgłoszenie narodzin dziecka przez internet nie jest nową możliwością. Od 2018 roku można to zrobić elektronicznie, korzystając z profilu zaufanego lub e-dowodu. Nowością jest możliwość przeprowadzenia całej procedury bezpośrednio w aplikacji mobilnej.

Zgłoszenia mogą dokonać matka lub ojciec dziecka. W przypadku gdy ojciec nie jest mężem matki, konieczne jest wcześniejsze złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa. Dopiero wtedy dane ojca mogą zostać wpisane do aktu urodzenia.

Usługa dotyczy wyłącznie dzieci urodzonych na terytorium Polski.

Terminy i formalności

Rodzice mają 21 dni na zgłoszenie narodzin dziecka od momentu wystawienia karty urodzenia. Dokument ten wystawia osoba, która przyjęła poród – najczęściej lekarz lub położna.

Karta urodzenia jest następnie przekazywana do urzędu stanu cywilnego, co powinno nastąpić w ciągu trzech dni od narodzin.

Jeśli zgłoszenie nie zostanie dokonane w wyznaczonym terminie, kierownik urzędu stanu cywilnego może samodzielnie zarejestrować narodziny i nadać dziecku imię.

mObywatel coraz popularniejszy

Aplikacja mObywatel jest jednym z najważniejszych narzędzi cyfrowych administracji publicznej w Polsce. Korzysta z niej już około 11 milionów użytkowników.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika natomiast, że w 2025 roku w Polsce urodziło się około 238 tysięcy dzieci. Nowa funkcja w aplikacji ma ułatwić rodzicom dopełnienie formalności związanych z rejestracją narodzin.

