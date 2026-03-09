mObywatel ułatwia życie rodzicom. Nowa funkcja już działa
W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja dla rodziców. Od teraz narodziny dziecka można zgłosić bezpośrednio w aplikacji, bez konieczności wizyty w urzędzie stanu cywilnego. Rozwiązanie ma ułatwić dopełnienie formalności w pierwszych dniach po narodzinach dziecka.
W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa usługa dla rodziców. Od teraz narodziny dziecka można zgłosić bezpośrednio w aplikacji, bez konieczności wizyty w urzędzie stanu cywilnego. O wprowadzeniu nowej funkcji poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.
Co się zmienia?
Nowa funkcja pozwala na zgłoszenie narodzin dziecka za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Usługa dostępna jest w zakładce „Usługi”, w sekcji „Sprawy urzędowe”.
Dzięki temu rodzice mogą dopełnić formalności związanych z rejestracją dziecka w prosty sposób, korzystając z telefonu. Rozwiązanie ma ułatwić załatwianie spraw urzędowych w pierwszych dniach po narodzinach dziecka.
Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreślił, że celem zmian jest ograniczenie formalności w ważnych momentach życia rodzinnego. Jak zaznaczył, aplikacja mObywatel ma wspierać obywateli w załatwianiu codziennych spraw administracyjnych.
Jak działa zgłoszenie narodzin
Zgłoszenie narodzin dziecka przez internet nie jest nową możliwością. Od 2018 roku można to zrobić elektronicznie, korzystając z profilu zaufanego lub e-dowodu. Nowością jest możliwość przeprowadzenia całej procedury bezpośrednio w aplikacji mobilnej.
Zgłoszenia mogą dokonać matka lub ojciec dziecka. W przypadku gdy ojciec nie jest mężem matki, konieczne jest wcześniejsze złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa. Dopiero wtedy dane ojca mogą zostać wpisane do aktu urodzenia.
Usługa dotyczy wyłącznie dzieci urodzonych na terytorium Polski.
Terminy i formalności
Rodzice mają 21 dni na zgłoszenie narodzin dziecka od momentu wystawienia karty urodzenia. Dokument ten wystawia osoba, która przyjęła poród – najczęściej lekarz lub położna.
Karta urodzenia jest następnie przekazywana do urzędu stanu cywilnego, co powinno nastąpić w ciągu trzech dni od narodzin.
Jeśli zgłoszenie nie zostanie dokonane w wyznaczonym terminie, kierownik urzędu stanu cywilnego może samodzielnie zarejestrować narodziny i nadać dziecku imię.
mObywatel coraz popularniejszy
Aplikacja mObywatel jest jednym z najważniejszych narzędzi cyfrowych administracji publicznej w Polsce. Korzysta z niej już około 11 milionów użytkowników.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika natomiast, że w 2025 roku w Polsce urodziło się około 238 tysięcy dzieci. Nowa funkcja w aplikacji ma ułatwić rodzicom dopełnienie formalności związanych z rejestracją narodzin.
