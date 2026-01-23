Mocny wpis premiera. Donald Tusk uderza w Trumpa i przypomina o Polakach

Premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych krótki, ale niezwykle wymowny wpis skierowany w stronę prezydenta USA. Szef polskiego rządu przywołał bolesne wspomnienia z misji w Afganistanie, by przypomnieć o sojuszniczych zobowiązaniach i pamięci o polskich bohaterach. Słowa te padają w konkretnym kontekście politycznym i są odpowiedzią na słowa amerykańskiego Prezydenta.

Fot. Shutterstock

Donald Trump o Sojusznikach. Polski Premier odpowiedział

Słowa Premiera padają w odpowiedzi na to, co powiedział amerykański Prezydent w trakcie wywiadu w Fox News. Donald Trump mówił o sojusznikach Stanów Zjednoczonych – zakwestionował jakiekolwiek zaangażowanie NATO czy swojuszników i powiedział, że „nie jest pewien”, czy pomogliby USA w potrzebie.

Potem padły słowa, które wielu przywódców uznała za szokujące, szczególnie po tym, jak wiele krajów wysłało swoich żołnierzy na Bliski Wschód.

Miejmy nadzieję, że to się nigdy nie wydarzy (pomoc dla USA – przyp. red.). Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Nigdy naprawdę o nic ich nie prosiliśmy. Wiesz, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu lub tam i tam, i tak było. Ale trzymali się trochę z tyłu, z dala od linii frontu – powiedział Donald Trump.

Wspomnienie tragedii w Ghazni

We wpisie opublikowanym 26 minut temu Donald Tusk cofnął się pamięcią do wydarzeń sprzed lat. Premier wspomniał dzień 22 grudnia 2011 roku, kiedy to w bazie Ghazni w Afganistanie brał udział w ceremonii pożegnania 5 poległych polskich żołnierzy.

Był to jeden z najtragiczniejszych momentów w historii polskich misji zagranicznych. Tusk przywołał słowa, które usłyszał wtedy od amerykańskich wojskowych.

„Amerykańscy oficerowie, którzy mi wtedy towarzyszyli, powiedzieli mi, że Ameryka nigdy nie zapomni o polskich bohaterach” – napisał premier.

Szpila wbita Donaldowi Trumpowi

Druga część wpisu ma charakter czysto polityczny i jest bezpośrednim nawiązaniem do postawy Donalda Trumpa. Tusk sugeruje, że obecny prezydent USA mógł zapomnieć o ofierze, jaką Polacy ponieśli u boku Amerykanów.

„Być może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi” – skwitował krótko Donald Tusk.

Wpis został opublikowany w dwóch językach – po polsku i po angielsku, co sugeruje, że przekaz ma dotrzeć bezpośrednio do odbiorców w Waszyngtonie oraz do międzynarodowej opinii publicznej.

Co to oznacza w dyplomacji?

Wpis Donalda Tuska to wyraźny sygnał w dyskusji o trwałości sojuszu NATO i relacjach transatlantyckich. Przypomnienie o „krwi przelanej za sojusznika” jest najmocniejszym argumentem w dyplomacji wojskowej. Premier stawia sprawę jasno: polskie zaangażowanie militarne i ofiary ponoszone podczas misji zagranicznych to kapitał, o którym Stany Zjednoczone nie mają prawa zapominać, niezależnie od tego, kto zasiada w Białym Domu.

Reakcja internautów była natychmiastowa – w ciągu niespełna pół godziny post zebrał ponad 2400 reakcji oraz ponad 200 komentarzy.

