Mogą jeździć komunikacją miejską za darmo. Wystarczy jeden dokument
W wielu polskich miastach można wsiąść do autobusu lub tramwaju bez kupowania biletu. Możliwe jest to też w wielu wielkich miastach jak Warszawa. W stolicy uprawnienie obejmuje również metro i kolej miejską, a podczas kontroli wystarczy jeden dokument. Jest jednak pewien szczegół, o którym pasażerowie powinni wiedzieć przed wyjazdem poza miasto.
Sam status emeryta nie jest wymagany. Ważny jest wiek
Nie trzeba otrzymywać wysokiej emerytury, wyrabiać legitymacji seniora ani przedstawiać decyzji z ZUS. W miastach, które przyznały takie uprawnienie, liczy się przede wszystkim data urodzenia i dokument pozwalający ją sprawdzić. Osoba, która obchodzi 70. urodziny, może od tego dnia korzystać z bezpłatnych przejazdów na zasadach określonych przez miejscowego organizatora komunikacji. W 2026 roku ten próg osiągają osoby urodzone w 1956 roku, a starsze roczniki już z niego korzystają. Nie jest to nowa, ogólnopolska dopłata do emerytury ani świeżo wprowadzony przywilej.
Najważniejsza różnica dotyczy wieku i statusu emerytalnego. Kobieta może pobierać emeryturę już po ukończeniu 60 lat, a mężczyzna po ukończeniu 65 lat, lecz nie oznacza to automatycznie prawa do darmowych przejazdów na podstawie kryterium wieku. W Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Łodzi granica dla tego uprawnienia została ustalona na 70 lat. Dopiero po jej osiągnięciu pasażer może podróżować bez biletu, niezależnie od tego, czy nadal pracuje, pobiera świadczenie z ZUS czy utrzymuje się z innych źródeł.
Trzeba przy tym rozróżnić komunikację miejską od transportu publicznego w ogóle. Nie ma jednej ogólnopolskiej taryfy, która zwalniałaby każdego 70-latka z opłat we wszystkich autobusach i pociągach w kraju. Poszczególne samorządy ustalają własne ulgi dla organizowanych przez siebie połączeń. Dlatego przejazd miejskim autobusem może być darmowy, podczas gdy dalsza podróż autobusem dalekobieżnym lub pociągiem innego przewoźnika wymaga już zakupu biletu.
Warszawa: autobusy, tramwaje, metro i SKM za 0 zł. Zasady obejmują również nocne kursy
W Warszawie bezpłatne przejazdy przysługują osobom, które ukończyły 70. rok życia. Warszawski Transport Publiczny wskazuje, że wystarczy dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, zawierający datę urodzenia. Uprawnienie dotyczy komunikacji organizowanej przez WTP, w tym autobusów, tramwajów, metra oraz Szybkiej Kolei Miejskiej w granicach obowiązywania miejskiej taryfy. Korzystają z niego zarówno osoby mieszkające na stałe w stolicy, jak i seniorzy przyjeżdżający do niej w odwiedziny. Przy kontroli trzeba tylko wykazać, że wymagany wiek został już osiągnięty.
Może to mieć spore znaczenie dla mieszkańców oddalonych od centrum dzielnic. Senior z Wawra może dojechać komunikacją miejską do Śródmieścia, osoba z Białołęki korzystać z autobusów i przesiadek, a mieszkanka Bemowa podróżować metrem bez konieczności posiadania aktywnego biletu. Samorząd nie uzależnia tej ulgi od konkretnej dzielnicy ani od wysokości emerytury, co jest ważne szczególnie dla osób, które dopiero po 70. urodzinach dowiadują się o możliwości bezpłatnych podróży.
Warszawiacy mogą dodatkowo zapisać uprawnienie na Warszawskiej Karcie Miejskiej. Miasto informuje, że zapisane w ten sposób uprawnienie obowiązuje do 31 grudnia 2050 roku i nie wymaga odnawiania w tym okresie. Wyrobienie karty nie jest jednak warunkiem korzystania z darmowych przejazdów. Osoba posiadająca tylko dowód osobisty może dostać się na peron metra windą albo pobrać specjalną wejściówkę w Punkcie Obsługi Pasażerów.
Pociągi Kolei Mazowieckich i WKD też mogą być bezpłatne. Jest granica, której trzeba pilnować
Warszawska ulga ma jeszcze jeden istotny element: współpracę komunikacji miejskiej z przewoźnikami kolejowymi. W ramach oferty Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD uprawnienia do bezpłatnych przejazdów obowiązujące w WTP są honorowane na określonych odcinkach pociągów Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Obejmuje to jednak wyznaczony obszar wspólnej taryfy, a nie wszystkie trasy obsługiwane przez tych przewoźników.
Przykładowo osoba podróżująca dalej niż obszar objęty wspólnym biletem musi upewnić się, od której stacji potrzebuje już biletu kolejowego. Nie może zakładać, że dokument potwierdzający 70 lat daje prawo do bezpłatnego przejazdu dowolnym pociągiem do Radomia, Siedlec czy na drugi koniec Mazowsza. Podobnie nie obejmuje automatycznie wszystkich połączeń PKP Intercity. Granice oferty można sprawdzić w informacjach Warszawskiego Transportu Publicznego i Kolei Mazowieckich.
W Warszawie nawet 65-latek może jeździć przez rok za 50 zł
Osoby młodsze niż 70 lat także mają w stolicy specjalną ofertę. Roczny Bilet Seniora za 50 zł jest przeznaczony dla pasażerów, którzy ukończyli 65. rok życia. Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów przez 365 dni, a w przypadku okresu obejmującego 29 lutego przez 366 dni. Obowiązuje na liniach dziennych i nocnych w 1. i 2. strefie, a także w ramach odpowiednich zasad wspólnego biletu kolejowego. Decyduje ukończenie wymaganego wieku, a podczas kontroli należy mieć dokument pozwalający go potwierdzić.
Ten bilet jest jednak produktem płatnym i trzeba go aktywować zgodnie z zasadami WTP. Można go zapisać na akceptowanym nośniku, między innymi na Warszawskiej Karcie Miejskiej, a następnie skasować przy pierwszym przejeździe. Po ukończeniu 70 lat sytuacja zmienia się: pojawia się prawo do darmowych przejazdów wynikające bezpośrednio z wieku. Senior, który ma już 70 lat, nie musi kupować kolejnego rocznego biletu za 50 zł, aby nadal podróżować komunikacją miejską.
Wrocław i Bydgoszcz nie czekają do 70 lat. W innych miastach obowiązują różne progi
Warszawska granica wieku nie obowiązuje w całym kraju. We Wrocławiu osoby, które ukończyły 65 lat, jeżdżą miejskimi autobusami i tramwajami bezpłatnie już od 2022 roku. Podczas kontroli wystarczy dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, potwierdzający datę urodzenia. Podobnie jest w Bydgoszczy, gdzie bezpłatne przejazdy przysługują po 65. urodzinach, a miejski organizator podkreśla, że z uprawnienia można korzystać także na obsługiwanych przez niego liniach międzygminnych. Miejsce zamieszkania nie jest tam warunkiem skorzystania z ulgi.
Próg 70 lat obowiązuje natomiast między innymi w Krakowie, Poznaniu i Łodzi. W Krakowie miejski przewoźnik wymaga dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek i tożsamość, a w Poznaniu wystarczy odpowiedni dowód tożsamości bez konieczności wyrabiania karty PEKA. Łódź również przyznaje bezpłatne przejazdy po osiągnięciu tego wieku, choć młodsi seniorzy mogą korzystać z osobnej oferty biletowej. Podobne zasady przewiduje komunikacja organizowana przez ZTM Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: osoba po 70. urodzinach nie musi posiadać Metrokarty, jeżeli ma ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek.
Co zrobić, żeby jeździć za darmo i nie dostać wezwania do zapłaty? Senior powinien sprawdzić 3 rzeczy
Przed pierwszym przejazdem po 70. urodzinach najlepiej zajrzeć do oficjalnego wykazu ulg przewoźnika lub miejskiego organizatora transportu. Trzeba sprawdzić, czy prawo do darmowego przejazdu przysługuje dokładnie po ukończeniu 70 lat, jakie połączenia obejmuje i jaki dokument jest wymagany podczas kontroli. W Warszawie wystarczy dokument ze zdjęciem wskazujący datę urodzenia, więc nie ma powodu kupować biletu na zwykły przejazd autobusem czy tramwajem, jeśli te warunki są spełnione. W przypadku korzystania z telefonu zamiast dokumentu papierowego należy dodatkowo sprawdzić, jakie dokumenty elektroniczne akceptuje dany przewoźnik. Samo zdjęcie dowodu zapisanego w galerii telefonu nie jest tym samym co urzędowy dokument potwierdzający tożsamość. Bez możliwości udowodnienia uprawnienia kontrola może zakończyć się niepotrzebnymi formalnościami, nawet gdy pasażer rzeczywiście przekroczył wymagany próg wieku.
Osobną uwagę należy poświęcić podróżom poza miasto. Darmowy autobus z Warszawy nie oznacza, że każde dalsze połączenie kolejowe lub autobusowe także jest bezpłatne. Przy przejazdach Kolejami Mazowieckimi czy WKD trzeba sprawdzić granicę obowiązywania wspólnego biletu i ewentualnie kupić bilet na pozostały odcinek. Podobna zasada dotyczy wyjazdów turystycznych: przed odwiedzeniem Krakowa, Wrocławia czy Poznania najlepiej zapoznać się z taryfą tamtejszej komunikacji. Dzięki temu osoba starsza nie przepłaci za niepotrzebny bilet, ale też nie pomyli lokalnej ulgi z uprawnieniem do darmowego podróżowania po całej Polsce.
Seniorzy w wieku od 65 do 69 lat, którzy regularnie przemieszczają się po Warszawie, powinni rozważyć roczny bilet za 50 zł zamiast kupować pojedyncze przejazdy. Po 70. urodzinach wystarczy już zadbać o dokument potwierdzający wiek, a w przypadku częstego korzystania z metra przydatna może być Warszawska Karta Miejska z zakodowanym uprawnieniem. Osoba, która podczas kontroli nie miała przy sobie wymaganego dokumentu i dostała wezwanie do zapłaty, powinna sprawdzić procedurę reklamacyjną oraz termin udokumentowania uprawnienia u właściwego organizatora transportu. Nie należy ignorować takiego pisma tylko dlatego, że wiek uprawniający do darmowego przejazdu jest bezsporny.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.