Mogą przyjść o każdej porze dnia i nocy. Ogólnopolska fala kontroli uderza w 2 miliony gospodarstw

17 października 2025 22:19 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Ruszyła największa do tej pory akcja kontrolna w Polsce – urzędnicy sprawdzają wszystkie gospodarstwa domowe, które korzystają z szamb. To dotyczy aż około 2 milionów nieruchomości na wsiach i przedmieściach. Zgodnie z decyzją rządu, każde gospodarstwo musi być skontrolowane przynajmniej raz na dwa lata.

Fot. Warszawa w Pigułce

Niepokojące wyniki pierwszych działań

Już pierwsze raporty pokazują, że problem jest ogromny. Najwyższa Izba Kontroli oszacowała, że aż 80% nieczystości trafia do środowiska bez oczyszczenia. To oznacza, że większość właścicieli szamb działa niezgodnie z prawem.

W Krakowie przeprowadzono 570 kontroli – w 151 przypadkach wykryto nieprawidłowości. Właściciele 61 posesji zostali ukarani mandatami na łączną kwotę ponad 14 tys. zł.

Podobne wyniki płyną z innych miast. Łomianki sprawdziły już ponad 400 gospodarstw, a Nowy Targ – 1500. W każdej gminie inspektorzy systematycznie wchodzą na posesje.

Kontroler może wejść bez zapowiedzi

Przepisy dają urzędnikom szerokie uprawnienia – mają prawo wejść na teren posesji o każdej porze. Właściciel nie może odmówić. W przypadku sprzeciwu może zostać wezwana policja, a na gospodarza nałożona dodatkowa grzywna.

Pani Krystyna z Podkowy Leśnej wspomina:
– Kontrola odbyła się o siódmej rano w sobotę. Nie zdążyłam przygotować dokumentów i dostałam mandat w wysokości 2000 zł – relacjonuje mieszkanka.

Podczas wizyt wymagane są m.in. umowa z firmą asenizacyjną i rachunki za regularny wywóz ścieków. Dla 4-osobowej rodziny szambo 10 m³ powinno być opróżniane co 2-3 miesiące.

Surowy system kar

  • brak umowy z firmą asenizacyjną – 500 zł mandatu,

  • utrudnianie kontroli – do 5000 zł grzywny,

  • rażące naruszenia i skażenie środowiska – do 50 tys. zł kary administracyjnej.

W niektórych gminach, jeśli właściciel nie wywozi ścieków zgodnie z przepisami, urzędnicy mogą zlecić usługę zastępczą, a rachunek przesłać właścicielowi.

Nowoczesne sposoby wykrywania nieprawidłowości

Samorządy coraz częściej wykorzystują technologię. Gmina Łask wprowadziła elektroniczny monitoring zlewni ścieków, co pozwala dokładnie śledzić ich ilość i źródło. Inspektorzy mogą też szybko sprawdzić dane w bazach firm asenizacyjnych.

Unia wymusza zmiany

Akcja kontrolna nie jest przypadkowa. Polska musi wypełniać zobowiązania wobec Unii Europejskiej wynikające z Dyrektywy Ściekowej. W przeciwnym razie kraj może zapłacić kary liczone w milionach euro.

Resort klimatu zapowiada, że już pracuje nad kolejnymi przepisami: obowiązkowe przeglądy szamb co trzy lata i montaż liczników wypompowania w zbiornikach.

Co powinien zrobić właściciel?

  • Upewnij się, że masz ważną umowę z licencjonowaną firmą.

  • Przechowuj faktury potwierdzające wywóz ścieków.

  • Opróżniaj zbiornik zgodnie z normami.

  • Nie odmawiaj wpuszczenia inspektora na posesję.

To nie jest zapowiedź, tylko realna akcja – jeśli masz szambo, kontrola prędzej czy później cię czeka.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl