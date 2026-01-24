Mogą sparaliżować całą Polskę. Pilna narada u Donalda Tuska

Jedna fotografia opublikowana przez Kancelarię Premiera wystarczyła, by wywołać falę niepokoju w całym kraju. Donald Tusk, w otoczeniu najważniejszych urzędników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, dyskutował o zagrożeniach, które mogą pogrążyć Polskę w ciemnościach. Choć oficjalny komunikat jest lakoniczny, eksperci nie mają wątpliwości: gra toczy się o bezpieczeństwo cyfrowe infrastruktury krytycznej.

W sobotnie popołudnie media społecznościowe obiegło zdjęcie z zamkniętego spotkania na najwyższym szczeblu. Widać na nim szefa rządu oraz ministrów z resortów siłowych, których twarze wyrażają głębokie skupienie i powagę. Brak szczegółowych wyjaśnień ze strony rządu sprawił, że analitycy natychmiast zaczęli łączyć fakty, sugerując, że sytuacja wykracza poza standardowe procedury zarządzania kryzysowego.

Cel: Odciąć Polskę od prądu?

Według komentatorów, nietypowa forma komunikacji rządu ma na celu zasygnalizowanie powagi problemu bez ujawniania detali, które mogłyby pomóc potencjalnym agresorom. Głównym podejrzanym w tej układance są wrogie grupy hakerskie, które mogą testować polskie systemy obronne. Polska, ze względu na swoje kluczowe położenie na wschodniej flance NATO i rolę w regionie, stała się atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców działających na zlecenie obcych wywiadów.

Zagrożenie nie dotyczy prostych włamań na strony internetowe, lecz uderzenia w samo serce państwa – infrastrukturę krytyczną. Nowoczesne elektrownie, rafinerie i sieci przesyłowe sterowane są przez zaawansowane systemy komputerowe, w tym platformy SCADA. To właśnie one regulują napięcie w sieciach czy przepływ gazu.

Wojna bez jednego wystrzału

Eksperci ostrzegają, że skuteczny atak na te systemy mógłby wywołać skutki porównywalne z konwencjonalnymi działaniami zbrojnymi, ale bez ryzykowania życia żołnierzy agresora. Scenariusz, w którym złośliwe oprogramowanie paraliżuje dostawy energii, jest realny. Konsekwencje takiego zdarzenia byłyby katastrofalne: od paraliżu transportu i bankowości, po zagrożenie funkcjonowania szpitali oraz brak dostępu do bieżącej wody i ogrzewania w domach milionów Polaków.

Sekcja HCU (Helpful Content Update): Jak przygotować dom na ewentualny blackout?

W obliczu rosnącego zagrożenia w cyberprzestrzeni, warto zadbać o własne bezpieczeństwo i przygotować się na scenariusz długotrwałego braku prądu. Oto lista rzeczy, które powinny znaleźć się w każdym domu:

1. Niezależne źródła światła i energii

  • Latarki i baterie: Zapas baterii to podstawa. Latarki czołowe są bardzo praktyczne, bo uwalniają ręce.

  • Powerbanki: Naładowany powerbank o dużej pojemności (np. 20 000 mAh) pozwoli utrzymać kontakt ze światem przez telefon komórkowy przez kilka dni.

  • Świece i zapałki: Tradycyjne źródło światła, które nie wymaga prądu. Pamiętaj o bezpiecznym ich używaniu.

2. Dostęp do informacji

  • Radio na baterie: Gdy padnie internet i sieć komórkowa (stacje bazowe mają zasilanie awaryjne tylko na kilka godzin), tradycyjne radio FM stanie się jedynym źródłem wiarygodnych informacji od służb.

3. Zabezpieczenie finansowe i wodne

  • Gotówka: Podczas blackoutu terminale płatnicze i bankomaty przestaną działać. Warto mieć w domu „żelazny zapas” gotówki w niskich nominałach na zakup żywności czy leków.

  • Woda: Brak prądu często oznacza zatrzymanie pomp wodociągowych. Zapas wody pitnej (minimum 2 litry na osobę na dobę) to konieczność.

4. Żywność, która nie wymaga gotowania

Zgromadź zapas produktów z długim terminem ważności, które można zjeść na zimno: konserwy, suchary, orzechy, batony energetyczne. Jeśli masz kuchenkę elektryczną, bez prądu nie podgrzejesz posiłku – w takiej sytuacji ratunkiem może być mała kuchenka turystyczna na kartusze gazowe.

