MON szykuje nowe przepisy dla Wojska Polskiego. Generał mówi o problemie

MON szykuje nowe przepisy dla Wojska Polskiego. Generał: „Dzisiaj nie możemy użyć naszych zdolności”
Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad nową ustawą dotyczącą reagowania obronnego. Zmiany mają umożliwić szybsze wykorzystanie możliwości Wojska Polskiego w sytuacjach zagrożeń hybrydowych jeszcze w czasie pokoju. O planowanych przepisach mówił podczas Kongresu Bezpieczeństwo Polski gen. Dariusz Łukowski z MON.
MON chce nowych zasad reagowania
Prace nad nowymi regulacjami prowadzi Departament Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej.
Nowa ustawa ma dotyczyć reagowania obronnego państwa w czasie pokoju.
Chodzi przede wszystkim o możliwość szybszego uruchamiania określonych działań wojskowych w odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe.
Generał wskazuje na problem obecnych przepisów
Zdaniem gen. Dariusza Łukowskiego obecne procedury ograniczają możliwość wykorzystania pełnego potencjału Wojska Polskiego bez formalnego wprowadzania stanów nadzwyczajnych.
– Dzisiaj problem polega na tym, że my nie możemy użyć naszych zdolności, które posiadamy w stanie pokoju – podkreślił wojskowy.
Według przedstawiciela MON obecne regulacje mogą prowadzić do opóźnień i paraliżu decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych.
Nowe plany mają być wcześniej zatwierdzane
Projekt zakłada stworzenie tak zwanych stałych planów obronnych.
Byłyby one przygotowane wcześniej dla różnych scenariuszy zagrożeń hybrydowych.
Kluczowe znaczenie ma fakt, że plany miałyby być preautoryzowane przez Prezydenta RP.
Dzięki temu minister obrony narodowej mógłby uruchamiać działania natychmiast po wystąpieniu zagrożenia.
MON chce wdrożyć przepisy jeszcze w tym roku
Resort obrony planuje zakończenie prac nad ustawą jeszcze w bieżącym roku.
Jak podkreślił gen. Łukowski, w sprawie zmian prowadzone są rozmowy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.
MON mówi o zagrożeniach hybrydowych
Przedstawiciele resortu obrony zwracają uwagę, że współczesne zagrożenia coraz częściej mają charakter hybrydowy.
Chodzi między innymi o:
• cyberataki,
• działania dezinformacyjne,
• prowokacje destabilizujące państwo,
• operacje prowadzone poniżej progu otwartego konfliktu.
Według MON obecne przepisy nie są w pełni dostosowane do takich sytuacji.
Padły słowa o możliwych uderzeniach odwetowych
Gen. Łukowski odniósł się także do prac nad nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego.
W jego ocenie Polska powinna rozważyć bardziej zdecydowane zapisy dotyczące możliwości reagowania na zagrożenia.
Wskazał między innymi na możliwość wpisania do strategii prawa do wykonywania uderzeń odwetowych przeciw potencjalnemu agresorowi.
Taki zapis miałby pełnić funkcję odstraszającą i wzmacniać bezpieczeństwo państwa.
Problem także w cyberprzestrzeni
Przedstawiciel MON podkreślił również, że Polska posiada zdolności ofensywne w cyberprzestrzeni.
Jednak ich wykorzystanie przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni jest obecnie ograniczone przepisami.
Formalne uprawnienia do prowadzenia takich działań mają przede wszystkim Agencja Wywiadu oraz Służba Wywiadu Wojskowego.
Kongres zgromadził tysiące uczestników
Temat nowych przepisów pojawił się podczas Kongresu Bezpieczeństwo Polski organizowanego w Jasionce pod Rzeszowem.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, wojska, sektora nowych technologii oraz przemysłu obronnego.
Co to oznacza?
Planowane zmiany mają przyspieszyć reakcję państwa na współczesne zagrożenia oraz zwiększyć możliwości wykorzystania Wojska Polskiego bez konieczności wprowadzania stanów nadzwyczajnych.
