MON zdecydował o ewakuacji z Iraku. Trwa operacja powrotu dla rodaków
Polscy żołnierze ewakuowani z Iraku. MON podjął decyzję
Polski Kontyngent Wojskowy został ewakuowany z Iraku – poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Decyzja zapadła po analizie sytuacji bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu.
Co się zmienia?
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Obrony Narodowej, większość polskich żołnierzy oraz pracowników kontyngentu opuściła Irak. Część z nich jest już w Polsce, a pozostali są w trakcie powrotu.
Niektórzy członkowie personelu zostali czasowo przeniesieni do Jordanii. Jak wskazano, pozwala to utrzymać obecność operacyjną w regionie przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.
Decyzja została podjęta w związku z napiętą sytuacją bezpieczeństwa i toczącymi się działaniami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie.
Fakty i tło sprawy
Według informacji przekazanych przez szefa MON, przed ewakuacją przeprowadzono szczegółową analizę uwarunkowań operacyjnych oraz potencjalnych zagrożeń. W jej wyniku uznano, że poziom ryzyka dla polskich żołnierzy jest zbyt wysoki.
Operacja ewakuacji została skoordynowana z sojusznikami z NATO. Podkreślono, że działania były prowadzone w sposób uporządkowany i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku realizował dotychczas zadania związane m.in. ze wsparciem działań międzynarodowych oraz stabilizacją sytuacji w regionie.
Dlaczego podjęto taką decyzję
Kluczowym powodem była zmieniająca się sytuacja bezpieczeństwa. Wzrost napięć oraz ryzyko eskalacji konfliktu zwiększyły zagrożenie dla personelu wojskowego.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wskazało, że celem decyzji było ograniczenie ryzyka i zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa żołnierzom.
Ewakuacja wpisuje się w standardowe procedury stosowane w sytuacjach podwyższonego zagrożenia w rejonach misji zagranicznych.
