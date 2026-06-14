Monter zapuka do setek tysięcy mieszkań przed 2027. Za obowiązkową wymianę zapłacą wszyscy mieszkańcy
Do 1 stycznia 2027 roku właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych w całej Polsce muszą wymienić stare liczniki ciepła i ciepłej wody na urządzenia z funkcją zdalnego odczytu. Kara za zwłokę to grzywna do 10 000 zł, a w kwalifikowanych przypadkach – areszt. Ale sama wymiana licznika to dopiero połowa zmiany. Równocześnie wchodzi nowy przepis rozliczeniowy: za ogrzewanie zapłacisz minimum nawet jeśli przez cały rok nie odkręcisz ani jednego grzejnika.
Skąd pochodzi obowiązek i co dokładnie musi zostać wymienione
Podstawą jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z 11 grudnia 2018 r. o efektywności energetycznej (EED). Polska wdrożyła ją przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 868), która znowelizowała art. 45a ustawy Prawo energetyczne.
Art. 45a ust. 7a nakłada na właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych obowiązek wyposażenia urządzeń pomiarowych w funkcję zdalnego odczytu. Art. 16 tej samej ustawy zmieniającej wyznacza nieprzekraczalny termin: 1 stycznia 2027 r. Wymianie lub doposażeniu w nakładki radiowe podlegają urządzenia zamontowane przed 22 maja 2021 r., czyli datą wejścia w życie ustawy zmieniającej.
Wymiana obejmuje 3 kategorie urządzeń:
- ciepłomierze – mierzące zużycie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania,
- podzielniki kosztów ogrzewania – montowane na grzejnikach zamiast ciepłomierzy,
- wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej.
Obowiązek nie obejmuje wodomierzy zimnej wody – te podlegają odrębnemu systemowi legalizacji i wymiany. Ważna legalizacja licznika nie zwalnia z obowiązku wymiany, jeśli urządzenie nie ma modułu zdalnego odczytu. Jedyny wyjątek przewiduje Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r.: gdy wymiana jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona – zarządca musi posiadać pisemną analizę ekonomiczną dla okresu pięcioletniego.
Kto ponosi karę 10 000 zł – i kiedy może dostać ją lokator
Odpowiedzialność za dostosowanie budynku spoczywa wyłącznie na właścicielu lub zarządcy – nie na lokatorze. Za brak wymiany liczników przed 31 grudnia 2026 r. grozi:
- grzywna do 10 000 zł dla właściciela lub zarządcy budynku,
- w przypadkach kwalifikowanych: areszt lub ograniczenie wolności.
Lokator nie odpowiada za sam brak wymiany – ale odpowiada za jej uniemożliwianie. Udostępnienie mieszkania monterowi jest ustawowym obowiązkiem użytkownika lokalu. Odmowa nie blokuje wymiany – zarządca może wystąpić o nakaz sądowy i wejść do lokalu z pomocą komornika. Do czasu wymiany lokator rozliczany jest ryczałtem, który zawsze wychodzi drożej niż rozliczenie wg rzeczywistego zużycia. Jeśli ingeruje w urządzenie, fałszując jego wskazania – zarządca ma podstawę do roszczenia odszkodowawczego z art. 45a ust. 11a ustawy Prawo energetyczne.
Nowa zasada minimum 15 proc. – płacisz za ciepło nawet przy zakręconych grzejnikach
Równolegle z wymianą liczników wchodzi zmiana zasad rozliczania ciepła, która dotknie część lokatorów boleśniej niż sama wymiana urządzenia. Każdy lokal, nawet jeśli jego mieszkańcy całkowicie zakręcą grzejniki, będzie zobowiązany do zapłaty co najmniej 15 proc. kosztów zmiennych ogrzewania budynku.
Cel jest uzasadniony: dotychczas część lokatorów deklarowała zerowe zużycie, faktycznie korzystając z ciepła przenikającego przez stropy i ściany od sąsiadów, którzy ogrzewali swoje mieszkania regularnie i ponosili pełne koszty. Nowa zasada eliminuje ten mechanizm i rozkłada koszty cieplne budynku sprawiedliwiej. Dla tych, którzy zakręcali grzejniki i liczyli na „ogrzewanie od sąsiada” za darmo, zmiana będzie odczuwalna w portfelu. Dla pozostałych – to obniżenie rachunku.
Co zyska uczciwy lokator – koniec z magnesami i coroczną dopłatą z zaskoczenia
Dla zdecydowanej większości lokatorów zdalne liczniki to realna korzyść. Nowe urządzenia wyposażone są w czujniki pola magnetycznego i alarmy przy próbie demontażu – magnes neodymowy, zatrzymujący kółko starego licznika, wywołuje teraz natychmiastowy alert w systemie administratora. Koniec z kradzieżą mediów przez manipulację licznikiem – i koniec z dopłacaniem przez uczciwych sąsiadów za skradzioną wodę przez tzw. uchyb.
Dyrektywa EED nakłada na zarządców obowiązek udostępniania lokatorom danych o zużyciu co miesiąc, nieodpłatnie – przez aplikację mobilną lub portal e-BOK. Badania prowadzone w Europie Zachodniej po wdrożeniu zdalnych liczników wskazują na ograniczenie zużycia mediów o 10-15 proc. – świadomość bieżącego zużycia skłania do zakręcania kurków i regulowania termostatów. Zniknie też sytuacja, w której roczne rozliczenie przynosi dopłatę o kilkaset złotych, bo cieknąca spłuczka pracowała niezauważona przez 10 miesięcy – system wykryje ciągły przepływ w nocy i wyśle alert do lokatora i administratora.
Kto odpowiada za wymianę i kogo obowiązek dotyczy
|Typ nieruchomości
|Kto odpowiada za wymianę
|Kto finansuje
|Czy obowiązek dotyczy
|Rola lokatora / właściciela lokalu
|Spółdzielnia mieszkaniowa (spółdzielcze własnościowe)
|Spółdzielnia jako zarządca budynku
|Fundusz remontowy – pośrednio lokator przez wyższy czynsz
|TAK
|Udostępnić lokal monterowi; nie ingerować w urządzenie
|Wspólnota mieszkaniowa (odrębna własność)
|Zarząd wspólnoty mieszkaniowej
|Uchwała właścicieli – fundusz remontowy lub celowa składka
|TAK
|Głosować nad uchwałą; udostępnić lokal monterowi
|„Bezczynszowe” (odrębna własność poza spółdzielnią)
|Zarząd wspólnoty mieszkaniowej (działa jak wyżej)
|Uchwała właścicieli – fundusz remontowy lub celowa składka
|TAK
|Jak wyżej – to ta sama forma prawna co wspólnota
|Mieszkanie komunalne
|Gmina / ZGN jako właściciel i zarządca budynku
|Budżet gminy lub fundusz remontowy zasobu komunalnego
|TAK
|Udostępnić lokal; najemca nie ponosi kosztów wymiany
|Mieszkanie socjalne
|Gmina / ZGN jako właściciel i zarządca budynku
|Budżet gminy
|TAK
|Udostępnić lokal; najemca nie ponosi kosztów wymiany
|Dom jednorodzinny
|Nie dotyczy
|Nie dotyczy
|NIE – obowiązek dotyczy wyłącznie budynków wielolokalowych
|Brak ustawowego obowiązku wymiany na zdalne; dotyczy tylko liczników u dostawcy energii (smart metry – odrębne przepisy)
Ile to kosztuje lokatora – i kto na tym zarobi
Koszt wymiany na jedno mieszkanie zależy od liczby urządzeń i dostępności technologicznej. Nakładka radiowa na istniejący licznik – tam gdzie jest to technicznie możliwe – to 50-150 zł za urządzenie plus ok. 50-100 zł montażu. Pełna wymiana wodomierza na urządzenie z modułem zdalnym to ok. 300 zł łącznie. Dla typowego mieszkania z ciepłomierzem i dwoma wodomierzami CWU łączny koszt wymiany wynosi 200-600 zł na lokal.
Ale to jednorazowy wydatek. Trwalszy koszt to abonament za odczyt i rozliczenie – firmy rozliczeniowe pobierają 2-5 zł miesięcznie za każdy punkt pomiarowy. Przy 3 urządzeniach w mieszkaniu to 6-15 zł miesięcznie na stałe, rok po roku. W skali 10 lat to 720-1800 zł – zdecydowanie więcej niż jednorazowa wymiana. Spółdzielnie finansują wymianę z funduszu remontowego i podnoszą jego odpis, by odbudować rezerwę. Wspólnoty wymagają uchwały właścicieli. W obu przypadkach rachunek ląduje w miesięcznym czynszu lokatora.
Warszawa: setki tysięcy liczników do wymiany, jeden termin dla całego kraju
Warszawa skupia jeden z największych zasobów mieszkań wielolokalowych w Polsce – ponad 850 000 mieszkań, z czego znaczna część to zasoby spółdzielcze z lat 60.-90., gdzie liczniki nigdy nie były modernizowane pod kątem zdalnego odczytu. Według szacunków branżowych w 2025 r. tylko ok. 1/3 gospodarstw domowych w Polsce miała już zdalne liczniki – reszta to miliony mieszkań do wymiany w jednym roku.
Spółdzielnie, które przegapiły pierwsze lata po wejściu ustawy w 2021 r., teraz rywalizują o tych samych monterów i wykonawców z całym rynkiem budynków wielorodzinnych w Polsce. Efekt: presja terminu podbija ceny usług. Warszawskie spółdzielnie – m.in. RSM Praga, SM Wola, SML-W na Mokotowie – prowadzą przetargi na wymianę od 2024 r., ale tempo jest niejednolite. Jeśli budynek nie dostał jeszcze pisma o planowanej wymianie, warto zapytać w administracji – termin 1 stycznia 2027 r. nie jest orientacyjny.
Co to oznacza dla Ciebie? Działaj zanim monter zapuka sam
- Wpuść montera – odmowa Cię nie chroni, a kosztuje. Udostępnienie lokalu do montażu to ustawowy obowiązek lokatora. Odmowa nie blokuje wymiany, ale uruchamia rozliczenie ryczałtowe – droższe niż rzeczywiste zużycie – do czasu montażu. Zarządca może wejść z pomocą komornika.
- Sprawdź, czy Twój budynek ma już plan wymiany. Zapytaj w administracji spółdzielni lub zarządzie wspólnoty o harmonogram i wybór wykonawcy. Jeśli zebranie właścicieli nie podjęło jeszcze uchwały – termin nagli.
- Idź na zebranie wspólnoty lub walnego spółdzielni. Wybór firmy montażowej i systemu rozliczeniowego determinuje wysokość abonamentu na 5-10 lat. Różnice między ofertami mogą sięgać dziesiątek złotych miesięcznie na lokal – i setek tysięcy na całe osiedle.
- Zażądaj dostępu do aplikacji lub portalu e-BOK. Po montażu masz prawo do bezpłatnego, miesięcznego raportu o zużyciu – wynika to wprost z dyrektywy EED. Pytaj administrację o dostęp. Brak takiego dostępu to naruszenie przepisów przez zarządcę.
- Pilnuj rachunków po montażu. Przy awarii nowego licznika rozliczenie może być wystawione na podstawie historycznego średniego zużycia. Śledź dane w aplikacji i zgłaszaj każdą anomalię od razu – nie czekaj do rocznego rozliczenia.
- Pamiętaj o zasadzie 15 proc. minimum. Nawet jeśli planujesz wyjechać na kilka miesięcy i zakręcić wszystkie grzejniki – od 2027 r. za ogrzewanie zapłacisz co najmniej 15 proc. kosztów zmiennych budynku. Uwzględnij to w kalkulacjach przy dłuższej nieobecności.
- Masz dom jednorodzinny? Opisany obowiązek Cię nie dotyczy – przepisy art. 45a ustawy Prawo energetyczne adresowane są wyłącznie do budynków wielolokalowych. Odrębne przepisy o inteligentnych licznikach energii elektrycznej (smart metrach) wdrażane przez zakłady energetyczne to osobna kwestia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.