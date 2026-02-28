Moskwa grzmi po ataku na Iran. „Nad przepaścią katastrofy”
Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostre oświadczenie w sprawie działań militarnych Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi. W komunikacie Moskwa oskarża Waszyngton i Tel Awiw o świadome doprowadzanie Bliskiego Wschodu do skrajnej destabilizacji.
„Niebezpieczny kurs” i groźba katastrofy
Według rosyjskiej dyplomacji Stany Zjednoczone i Izrael „po raz kolejny obrały niebezpieczny kurs”, który może doprowadzić region do katastrofy humanitarnej, gospodarczej, a nawet radiologicznej. W oświadczeniu podkreślono, że skutki obecnej eskalacji mogą wykraczać daleko poza granice Iranu.
Moskwa twierdzi, że intencje „agresorów” są jasne: chodzi o demontaż porządku konstytucyjnego w Iranie oraz odsunięcie od władzy obecnego kierownictwa państwa, które – jak wskazano – nie uległo presji politycznej i militarnej.
Rosja obarcza USA i Izrael pełną odpowiedzialnością za konsekwencje kryzysu, w tym za ewentualny „łańcuch nieprzewidywalnych reakcji” i spiralę przemocy w regionie.
Spór o program nuklearny
W komunikacie podniesiono również kwestię globalnego systemu nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Zdaniem rosyjskiego MSZ działania militarne ignorują fundamenty reżimu NPT, czyli Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.
Szczególnie mocno skrytykowano ataki na obiekty nuklearne objęte nadzorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Moskwa uznała takie działania za niedopuszczalne.
Jednocześnie rosyjska dyplomacja zakwestionowała argumentację USA i Izraela, jakoby celem operacji było powstrzymanie Iranu przed zdobyciem broni jądrowej. W ocenie Moskwy rzeczywiste motywy mają charakter polityczny i strategiczny, a nie związany z nierozprzestrzenianiem broni masowego rażenia.
Groźba globalnej eskalacji
W oświadczeniu ostrzeżono, że dalsze pogłębianie konfliktu może skłonić państwa regionu – i nie tylko – do sięgania po „coraz poważniejsze środki” w celu przeciwdziałania zagrożeniom. Rosja sugeruje, że eskalacja może doprowadzić do wyścigu zbrojeń w niestabilnym już obszarze Bliskiego Wschodu.
Apel o powrót do dyplomacji
Moskwa zażądała natychmiastowego powrotu do rozwiązań politycznych i dyplomatycznych. Rosja zadeklarowała gotowość do pośrednictwa w poszukiwaniu „pokojowych rozwiązań opartych na prawie międzynarodowym, wzajemnym szacunku i równowadze interesów”.
Oświadczenie wpisuje się w rosnącą serię ostrych reakcji światowych stolic na wydarzenia ostatnich dni. Sytuacja w regionie pozostaje dynamiczna, a napięcie między głównymi aktorami konfliktu nie maleje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.