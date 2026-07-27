Motocyklista w ciężkim stanie po zderzeniu z autem na Pradze-Południe. Dramatyczny wypadek o poranku

27 lipca 2026 10:30 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Groźny wypadek wydarzył się w poniedziałkowy poranek na warszawskiej Pradze-Południe. Na skrzyżowaniu ulic Chłopickiego i Ossowskiej doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Kierujący jednośladem odniósł ciężkie obrażenia i został przewieziony do szpitala.

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Wypadek motocykla Fot. Grochów. Praga Południe
Wypadek motocykla Fot. Grochów. Praga-Południe

Do zdarzenia doszło około godziny 6:30. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanemu motocykliście i zabezpieczyły miejsce wypadku.

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Ze wstępnych ustaleń wynika, że 45-letnia kierująca volkswagenem, wykonując skręt, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motocykliście jadącemu Suzuki GSX-R 1000. W efekcie doszło do bardzo silnego zderzenia.

Siła uderzenia była ogromna. Motocykl został niemal doszczętnie zniszczony, a jego części rozsypały się po całej jezdni. Kierujący jednośladem doznał rozległych obrażeń, stracił przytomność i w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala.

Policjanci prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności wypadku. Przez pewien czas kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami w rejonie skrzyżowania ulic Chłopickiego i Ossowskiej.

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