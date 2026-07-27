Pożar w nowej spalarni na Targówku. Trwa akcja strażaków

27 lipca 2026 11:28 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W budynku nowej spalarni odpadów przy ulicy Zabranieckiej na warszawskim Targówku wybuchł pożar. Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej, które prowadzą działania gaśnicze.

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Pożar Fot. Warszawa w Pigułce
Pożar Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło na terenie nowej spalarni odpadów przy ul. Zabranieckiej. Ogień objął śmieciarkę znajdującą się wewnątrz budynku. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły straży pożarnej.

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Strażacy prowadzą akcję gaśniczą i zabezpieczają obiekt. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach wybuchu pożaru.

Służby będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia po zakończeniu działań ratowniczych. Nie wiadomo jeszcze, jak duże są straty oraz czy pożar wpłynie na funkcjonowanie instalacji.

Będziemy informować o kolejnych ustaleniach, gdy pojawią się nowe informacje od służb.

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