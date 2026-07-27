Pożar w nowej spalarni na Targówku. Trwa akcja strażaków
W budynku nowej spalarni odpadów przy ulicy Zabranieckiej na warszawskim Targówku wybuchł pożar. Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej, które prowadzą działania gaśnicze.
Do zdarzenia doszło na terenie nowej spalarni odpadów przy ul. Zabranieckiej. Ogień objął śmieciarkę znajdującą się wewnątrz budynku. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły straży pożarnej.
Strażacy prowadzą akcję gaśniczą i zabezpieczają obiekt. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach wybuchu pożaru.
Służby będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia po zakończeniu działań ratowniczych. Nie wiadomo jeszcze, jak duże są straty oraz czy pożar wpłynie na funkcjonowanie instalacji.
Będziemy informować o kolejnych ustaleniach, gdy pojawią się nowe informacje od służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.