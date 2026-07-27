Wielka awaria tramwajowa w Warszawie. Trzy linie zmieniły trasy, zawieszono przystanki

27 lipca 2026 12:28 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W związku z awaryjnym remontem torowiska przy ul. Stawki od poniedziałku, 27 lipca, zmieniono trasy trzech linii tramwajowych, a kilka przystanków zostało wyłączonych z obsługi. Utrudnienia potrwają do odwołania.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Awaria torowiska wymusiła natychmiastową reorganizację ruchu tramwajowego w tej części Warszawy. Zmienione zostały trasy linii 16, 17 i 76, które kursują objazdami.

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Linia 16 w obu kierunkach została skierowana przez:
Metro Młociny – al. Jana Pawła II – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Zygmunta Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – al. „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności” – pl. Bankowy, a następnie wraca na swoją stałą trasę do Miasteczka Wilanów.

Linia 17 w obu kierunkach kursuje objazdem przez:
Marymoncką – Juliusza Słowackiego – pl. Wilsona – Adama Mickiewicza – gen. Andersa, po czym wraca na swoją podstawową trasę do Służewca.

Linia 76 w kierunku Nowego Bemowa została skrócona. Tramwaje kończą bieg na przystanku Muranowska 08.

Te przystanki są wyłączone

Do odwołania tramwaje nie zatrzymują się na przystankach:

  • Rondo „Radosław” 05 i 06
  • Stawki 05 i 56
  • Dzika 03 i 04

Utrudnienia do odwołania

Warszawski Transport Publiczny informuje, że zmiany obowiązują od 27 lipca i potrwają do odwołania, do czasu zakończenia awaryjnej naprawy torowiska przy ul. Stawki.

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