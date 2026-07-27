Wielka awaria tramwajowa w Warszawie. Trzy linie zmieniły trasy, zawieszono przystanki
Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W związku z awaryjnym remontem torowiska przy ul. Stawki od poniedziałku, 27 lipca, zmieniono trasy trzech linii tramwajowych, a kilka przystanków zostało wyłączonych z obsługi. Utrudnienia potrwają do odwołania.
Awaria torowiska wymusiła natychmiastową reorganizację ruchu tramwajowego w tej części Warszawy. Zmienione zostały trasy linii 16, 17 i 76, które kursują objazdami.
Zmiany w kursowaniu tramwajów
Linia 16 w obu kierunkach została skierowana przez:
Metro Młociny – al. Jana Pawła II – rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Zygmunta Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – al. „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności” – pl. Bankowy, a następnie wraca na swoją stałą trasę do Miasteczka Wilanów.
Linia 17 w obu kierunkach kursuje objazdem przez:
Marymoncką – Juliusza Słowackiego – pl. Wilsona – Adama Mickiewicza – gen. Andersa, po czym wraca na swoją podstawową trasę do Służewca.
Linia 76 w kierunku Nowego Bemowa została skrócona. Tramwaje kończą bieg na przystanku Muranowska 08.
Te przystanki są wyłączone
Do odwołania tramwaje nie zatrzymują się na przystankach:
- Rondo „Radosław” 05 i 06
- Stawki 05 i 56
- Dzika 03 i 04
Utrudnienia do odwołania
Warszawski Transport Publiczny informuje, że zmiany obowiązują od 27 lipca i potrwają do odwołania, do czasu zakończenia awaryjnej naprawy torowiska przy ul. Stawki.
Pasażerowie planujący podróż przez Śródmieście i Żoliborz powinni uwzględnić dodatkowy czas na dojazd oraz sprawdzić aktualne trasy przed wyjściem z domu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.